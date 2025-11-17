ETV Bharat / state

సాయంత్రం పానీపూరి, రాత్రి బజ్జీలు ఇలా ఫాస్ట్​ఫుడ్​ తింటున్నారా? - తొందరగా డాక్టర్​ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే

జంక్‌ఫుడ్‌ ఇష్టంగా తింటూ అనారోగ్య సమస్యలు కొనితెచ్చుకుంటున్న యువత - ఇంట్లో అమ్మచేసే వాటికంటే బయటి తిండికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం - యువత ఆహార అలవాట్లు పూర్తిగా మారిపోయాయంటున్న నిపుణులు

Fast Food Bad for Health
Fast Food Bad for Health (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 12:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Fast Food Bad for Health : మధ్యాహ్నం ఎగ్​ఫ్రైడ్​ రైస్​ తినడానికి వెళ్దాం. అలాగే సాయంత్రం పానీపూరి తిందాం. రాత్రికి బజ్జీలు తింటూ కూల్​డ్రింక్స్​ తాగుదాం. ఇలా ఏ ఇద్దరు మిత్రులు కలిసినా ప్రస్తుతం ఇలాగే మాట్లాడుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులు, యువత జంక్​ఫుడ్​ ఇష్టంగా తింటూ అనారోగ్య సమస్యలు కొనితెచ్చుకుంటున్నారు. అర్ధరాత్రి, తెల్లవారుజామున తేడా లేకుండా ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు తినేందుకు బయటకు వెళ్తున్నారు. ఇంట్లో అమ్మచేసే తినుబండారాల కంటే బయటి తిండికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు పలు సర్వేలు చెబుతున్నాయి.

మారిన ఆహార అలవాట్లు : గత పదేళ్లలో యువత ఆహార అలవాట్లు పూర్తిగా మారిపోయినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలా మంది సమయానికి తిండి తినట్లేదు. దానికి బదులుగా జంక్​ఫుడ్​ తినడంతో రోగనిరోధకశక్తి తగ్గిపోయి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇక పిల్లల విషయానికొస్తే నగరంలో ఎక్కడ ఏ వీధిలో చూసినా ఫ్రైడ్​ రైస్​, పిజ్జా, బర్గర్​ వంటి షాపులు కనిపిస్తాయి.

చిన్నపిల్లలు వీటిని చూడగానే ఆకర్షితులు అవుతారు. వాటి వద్దకు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి కొనుగోలు చేయాలని మారాం చేస్తూ ఉంటారు. పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారని తల్లిదండ్రులు కూడా అడిగినవన్నీ ఇప్పిస్తారు. చివరికి జంక్​ ఫుడ్​కు చిన్నారులు అలవాటు పడిపోతున్నారు. ఒకసారి అలవాటు అయిన తర్వాత వాటిని తప్ప మిగతా ఆహార పదార్థాలు తినలేనంతగా పిల్లలు మారిపోతున్నారు.

అమ్మాయిలే ఎక్కువ : జంక్​ఫుడ్​ను తీసుకోవడంలో అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే ముందుంటున్నట్లు ఇటీవల విడుదలైన పలు సర్వేల్లో తేలింది. వారానికి మూడు సార్లైనా తింటున్నట్లు చెబుతున్నారు. మధ్యాహ్నం, రాత్రి తేడా లేకుండా ఆకలేస్తే ఫాస్ట్​ఫుడ్​ కోసం పరుగులు తీస్తున్నారు. ఎగ్​, చికెన్​ ఫ్రైడ్​రైస్​, నూడుల్స్​, వెజ్​, చికెన్​ మంచూరియా తదితరాలు తిని ఆసుపత్రుల పాలవుతున్నారు. ఇక హాస్టళ్లలో ఉండే విద్యార్థులు అక్కడి వంటలు నచ్చక బయటి ఆహారం తినడానికి అలవాటు పడుతున్నారు.

పిల్లల బాక్సుల్లో ఇవి పెట్టండి : ఫ్రూట్​ సలాడ్​లు, బాదం, పిస్తాతో చేసిన తినుబండారాలు, ఉలవ పిండి, లడ్డూలు, బెల్లం చిక్కీలు, జొన్నలు, సజ్జలు, తృణధ్యాన్యాలతో చేసే స్నాక్స్​, గుడ్లు ఇలాంటి ఆహారం​ వారికి పెట్టడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.

''జంక్​ఫుడ్​ తినడం వల్ల చిన్న వయసులోనే పిల్లలు ఊబకాయం, మానసిక సమస్యలు, చర్మం, కిడ్నీ వ్యాధులు, పొత్తి కడుపు నొప్పి, మెదడు పనితీరు తగ్గడం, ఇతరత్రా అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. యుక్త వయసులో గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్​, మధుమేహం వంటి వాటికి బాల్యంలో తీసుకునే జంక్​ఫుడ్​ కారణం. పిల్లలకు రోగనిరోధక శక్తిని అందించే ఆహారం ఇవ్వాలి.'' - ఉషారాణి, నాగర్​కర్నూల్​ జనరల్​ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్​

వంద మంది విద్యార్థులు, యువకులను సర్వే చేయగా, సమాధానాలు ఇలా ఉన్నాయి :

ప్రశ్న: మీరు వారంలో ఎన్నిసార్లు జంక్​ఫుడ్ తింటారు?

సమాధానం : 2 నుంచి 3

ప్రశ్న : నెలకు సగటున వీటిపై ఎంత ఖర్చు చేస్తారు?

సమాధానం : 300-400

ఎక్సర్​సైజ్ మానేశారు, జంక్​ఫుడ్ తింటున్నారు - ఫలితంగా పదేళ్లకే మధుమేహం!

పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారని ఇది కొనిస్తున్నారా? - ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు!

TAGGED:

OUT SIDE FOOD BAD FOR HEALTH
FAST FOOD BAD FOR HEALTH
EFFECTS OF EATING JUNK FOOD
జంక్​ ఫుడ్​తో అనారోగ్యం
FAST FOOD EFFECTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.