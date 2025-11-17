సాయంత్రం పానీపూరి, రాత్రి బజ్జీలు ఇలా ఫాస్ట్ఫుడ్ తింటున్నారా? - తొందరగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే
జంక్ఫుడ్ ఇష్టంగా తింటూ అనారోగ్య సమస్యలు కొనితెచ్చుకుంటున్న యువత - ఇంట్లో అమ్మచేసే వాటికంటే బయటి తిండికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం - యువత ఆహార అలవాట్లు పూర్తిగా మారిపోయాయంటున్న నిపుణులు
Published : November 17, 2025 at 12:23 PM IST
Fast Food Bad for Health : మధ్యాహ్నం ఎగ్ఫ్రైడ్ రైస్ తినడానికి వెళ్దాం. అలాగే సాయంత్రం పానీపూరి తిందాం. రాత్రికి బజ్జీలు తింటూ కూల్డ్రింక్స్ తాగుదాం. ఇలా ఏ ఇద్దరు మిత్రులు కలిసినా ప్రస్తుతం ఇలాగే మాట్లాడుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులు, యువత జంక్ఫుడ్ ఇష్టంగా తింటూ అనారోగ్య సమస్యలు కొనితెచ్చుకుంటున్నారు. అర్ధరాత్రి, తెల్లవారుజామున తేడా లేకుండా ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు తినేందుకు బయటకు వెళ్తున్నారు. ఇంట్లో అమ్మచేసే తినుబండారాల కంటే బయటి తిండికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు పలు సర్వేలు చెబుతున్నాయి.
మారిన ఆహార అలవాట్లు : గత పదేళ్లలో యువత ఆహార అలవాట్లు పూర్తిగా మారిపోయినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలా మంది సమయానికి తిండి తినట్లేదు. దానికి బదులుగా జంక్ఫుడ్ తినడంతో రోగనిరోధకశక్తి తగ్గిపోయి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇక పిల్లల విషయానికొస్తే నగరంలో ఎక్కడ ఏ వీధిలో చూసినా ఫ్రైడ్ రైస్, పిజ్జా, బర్గర్ వంటి షాపులు కనిపిస్తాయి.
చిన్నపిల్లలు వీటిని చూడగానే ఆకర్షితులు అవుతారు. వాటి వద్దకు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి కొనుగోలు చేయాలని మారాం చేస్తూ ఉంటారు. పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారని తల్లిదండ్రులు కూడా అడిగినవన్నీ ఇప్పిస్తారు. చివరికి జంక్ ఫుడ్కు చిన్నారులు అలవాటు పడిపోతున్నారు. ఒకసారి అలవాటు అయిన తర్వాత వాటిని తప్ప మిగతా ఆహార పదార్థాలు తినలేనంతగా పిల్లలు మారిపోతున్నారు.
అమ్మాయిలే ఎక్కువ : జంక్ఫుడ్ను తీసుకోవడంలో అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే ముందుంటున్నట్లు ఇటీవల విడుదలైన పలు సర్వేల్లో తేలింది. వారానికి మూడు సార్లైనా తింటున్నట్లు చెబుతున్నారు. మధ్యాహ్నం, రాత్రి తేడా లేకుండా ఆకలేస్తే ఫాస్ట్ఫుడ్ కోసం పరుగులు తీస్తున్నారు. ఎగ్, చికెన్ ఫ్రైడ్రైస్, నూడుల్స్, వెజ్, చికెన్ మంచూరియా తదితరాలు తిని ఆసుపత్రుల పాలవుతున్నారు. ఇక హాస్టళ్లలో ఉండే విద్యార్థులు అక్కడి వంటలు నచ్చక బయటి ఆహారం తినడానికి అలవాటు పడుతున్నారు.
పిల్లల బాక్సుల్లో ఇవి పెట్టండి : ఫ్రూట్ సలాడ్లు, బాదం, పిస్తాతో చేసిన తినుబండారాలు, ఉలవ పిండి, లడ్డూలు, బెల్లం చిక్కీలు, జొన్నలు, సజ్జలు, తృణధ్యాన్యాలతో చేసే స్నాక్స్, గుడ్లు ఇలాంటి ఆహారం వారికి పెట్టడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.
''జంక్ఫుడ్ తినడం వల్ల చిన్న వయసులోనే పిల్లలు ఊబకాయం, మానసిక సమస్యలు, చర్మం, కిడ్నీ వ్యాధులు, పొత్తి కడుపు నొప్పి, మెదడు పనితీరు తగ్గడం, ఇతరత్రా అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. యుక్త వయసులో గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్, మధుమేహం వంటి వాటికి బాల్యంలో తీసుకునే జంక్ఫుడ్ కారణం. పిల్లలకు రోగనిరోధక శక్తిని అందించే ఆహారం ఇవ్వాలి.'' - ఉషారాణి, నాగర్కర్నూల్ జనరల్ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్
వంద మంది విద్యార్థులు, యువకులను సర్వే చేయగా, సమాధానాలు ఇలా ఉన్నాయి :
ప్రశ్న: మీరు వారంలో ఎన్నిసార్లు జంక్ఫుడ్ తింటారు?
సమాధానం : 2 నుంచి 3
ప్రశ్న : నెలకు సగటున వీటిపై ఎంత ఖర్చు చేస్తారు?
సమాధానం : 300-400
ఎక్సర్సైజ్ మానేశారు, జంక్ఫుడ్ తింటున్నారు - ఫలితంగా పదేళ్లకే మధుమేహం!
పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారని ఇది కొనిస్తున్నారా? - ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు!