మహనటి సినిమాలోని కాస్ట్యూమ్స్‌కు జాతీయ అవార్డు! - సరికొత్త హంగులతో ఆకట్టుకుంటున్న డిజైన్స్‌

చేనేత రంగంలో సరికొత్త హంగులతో ఆకట్టుకుంటున్న డిజైన్స్‌ - చేనేత రంగాన్ని ప్రోత్సహించేలా వస్ర్త వ్యాపారం చేస్తున్న గౌరంగ్‌ షా - గౌరంగ్ షా కృషిని కొనియాడిన పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత అంజయ్య

New Features in the Handloom Sector
New Features in the Handloom Sector (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 22, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
New Features in the Handloom Sector : వస్త్ర రంగంలో చేనేతకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. పలు రకాల డిజైన్స్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడంలో ముందుంటుంది. చేనేత వస్త్రాల్లో ఒక స్టైల్‌ను ఇంకో స్టైల్‌తో మిక్స్‌ చేస్తూ సినిమా అవకాశాలే కాదు అవార్డు సైతం అందుకునేలా చేనేత రంగాన్ని వేదికగా చేసుకున్నాడు ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గౌరంగ్ షా. గౌరంగ్ మ్యూజియంలో చేనేత వస్త్రాల ఎక్స్‌పో తో వాటి ప్రాముఖ్యత తెలియజేస్తున్నాడు.

చీరలపై పలు రకాల కళాకృతులు ప్రింట్‌ : చేనేతకు అంత అందం ఎందుకు అంటే అందులో ఉన్న కళాకృతులే కారణం, ఇక్కత్, పోచంపల్లి, కలంకారీ ఇలా ఒకటా రెండా? రాష్ట్రానికి ఒక ప్రత్యేకత. అలా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ కంటే ఆంధ్రలో ఎక్కువ చేనేత కళాకృతులు ఉన్నాయి. ఎప్పుడూ ఒకేలాగా కాకుండా విభిన్న పద్ధతుల్లో ట్రై చేస్తే చేనత రంగానికి లైఫ్ ఉంటుంది. దాన్నే ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గౌరంగ్ షా అనుసరిస్తున్నారు. భిన్నరకాల చీరలపై పలు రకాల కళాకృతులు ప్రింట్‌ చేస్తూ చేనతకు మరింత అందాన్ని అద్దుతున్నారు.

ఆధునికతతో జోడించి అందమైన వస్త్రాలు తయారి : స్వతహాగా తనకు తాను నేర్చుకున్నదే తప్ప వేరే ఏ మోటివ్ లేదని చెబుతున్నాడు గౌరంగ్. తండ్రి కూడా ఇదే వ్యాపారంలో ఉండడంతో చిన్నప్పటి నుంచి ఆసక్తి ఉండేదని వివరిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మూడు ఫ్లోర్ల టెక్స్‌టైల్ మ్యూజియంలో నెలకో థీమ్‌ చొప్పున డిస్‌ప్లే నిర్వహిస్తున్నారు. పురాతన చేనేత టెక్నిక్స్‌ను ఆధునికతతో జోడించి అందమైన వస్త్రాలు తయారుచేయడానికి 18 రాష్ట్రాల్లో 7 వేల మంది చేనేత కార్మికులతో కలిసి పని చేస్తున్నట్లు వివరిస్తున్నాడు డిజైనర్ గౌరంగ్.

విభిన్న రకాల దుస్తుల్ని తయారి : ఇక్కత్‌, కలంకారీలను కలిపి ఒక డిజైన్, కలంకారీతో చేర్యాల పెయిటింగ్‌ కలిపి ఇంకో కొత్త డిజైన్ ఇలా ప్రయత్నాలు చేయడం ఇష్టమని చెబుతున్నాడీ డిజైనర్. కొత్తదనం లేకుంటే విక్రయదారుడిని మెప్పించడం చాలా కష్టమని అంటున్నాడు. కేవలం చీరలు మాత్రమే కాదని, చిన్నపిల్లలకు డ్రెస్‌లు, మహిళలకు సరిపడా చేనేత గాగ్రాల్లోనూ విభిన్న రకాల దుస్తుల్ని తయారు చేసి అమ్ముతున్నారు. మంగళగిరి, ఉప్పాడ, కంచి, ఖాదీ ఇలా అన్నింటితోనూ కొత్త కొత్తవి చేస్తూ తన ప్రత్యేకత చాటుకుంటున్నాడు గౌరంగ్.

నేషనల్ అవార్డు గెలుచుకున్న గౌరంగ్ షా : ఇలాంటివి చేస్తూనే సినిమా అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నాడు. అలాంటి ఇలాంటి సినిమా కాదండోయ్ మహానటి సినిమాకి కాస్టూమ్స్‌ అందించిన ముగ్గురు టీంలో గౌరంగ్ కూడా ఉన్నారు. కేవలం ఒకే సినిమా చేశాను. దాంతోనే నేషనల్ అవార్డు గెలుచుకున్నానని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. చేనేత కార్మికులు మార్కెటింగ్ వైపు కంటే నేత పని వైపు ఉండడమే ఉత్తమని గౌరంగ్ అంటున్నారు. పాఠశాల విద్యార్థులకు ఇచ్చే యూనిఫామ్‌లు చేనేత కార్మికులకు ఇస్తే వారికి చేతినిండా పని దొరుకుతుందని, ప్రభుత్వాలు ఆ దిశగా ఆలోచించాలని కోరుతున్నారు.

ఇతిహాసాలతో పాటు గీతోపదేశం : గౌరంగ్ చేసే డిజైన్‌లలో చరిత్ర, ఆధ్యాత్మికతను సైతం జోడిస్తున్నారు. 57 ఫీట్ల పొడవైన బట్టపై రామాయణ, మహాభారత ఇతిహాసాలతో పాటు గీతోపదేశాన్ని చిత్రించారు. ఇది ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

"స్వతహాగానేర్చుకున్నదే తప్ప వేరే ఏ మోటివ్ లేదు. తండ్రి కూడా ఇదే వ్యాపారంలో ఉండడంతో చిన్నప్పటి నుంచి ఆసక్తి ఉండేది. ఇక్కత్‌, కలంకారీలను కలిపి ఒక డిజైన్, కలంకారీతో చేర్యాల పెయిటింగ్‌ కలిపి ఇంకో కొత్త డిజైన్ ఇలా ప్రయత్నాలు చేయడం ఇష్టం. కొత్తదనం లేకుంటే విక్రయదారుడిని మెప్పించడం చాలా కష్టం అవుతుంది. మహానటి సినిమాకి కాస్టూమ్స్ టీంలో పని చేశాను." - గౌరంగ్ షా, ఫ్యాషన్ డిజైనర్

