ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ గేమ్​ - వరల్డ్​ వైడ్​ ఫేమ్​ : ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తోన్న 'ఫార్​సైట్' వీడియో గేమ్

రాజధాని వేదికగా రూపొందిన ఫార్‌సైట్‌ వీడియో గేమ్‌ - డెబ్యూ ట్రైలర్‌కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్పందన - యూట్యూబ్​లో లక్షల కొద్దీ వ్యూస్ - సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ గేమ్‌ గురించి తీవ్ర చర్చ

Farsight Video Game
Farsight Video Game (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 10:38 AM IST

|

Updated : July 28, 2026 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Farsight Video Game : విదేశీ పబ్లిషర్ల కోసం ఆర్ట్, యానిమేషన్, ఇంజినీరింగ్‌ పనులకు అవుట్‌ సోర్సింగ్‌ చేయడానికే భారత గేమింగ్‌ పరిశ్రమ పరిమితమైందనే ముద్రను చెరిపేస్తూ హైదరాబాద్​కు చెందిన స్టూడియో నూరీ అనే సంస్థ రూపొందించిన ఫార్‌సైట్‌ వీడియో గేమ్‌ ఇప్పుడు ప్రపంచ గేమింగ్‌ రంగం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. హైదరాబాద్‌ బేస్డ్​గా రూపుదిద్దుకున్న ఈ సైకలాజికల్‌ హర్రర్‌ గేమ్‌ విడుదలకు ముందే ఇంటర్నేషనల్ వేదికలపై విమర్శకుల ప్రశంసలూ అందుకుంది.

వరల్డ్​ వైడ్​గా గుర్తింపు పొందిన ఐజీఎన్‌ 'ఫార్‌సైట్‌' గేమ్‌ను ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించింది. 'ది గేమ్‌ అవార్డ్స్‌' అధికారిక యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లోని 'ఇండియా గేమ్స్‌ షోకేస్‌'లో చోటు దక్కగా లక్షలాది మంది వీక్షించడంతో వ్యూస్​ అమాంతం ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఆసియా, యూరప్, అమెరికా వంటి ఖండాల్లోనూ సోషల్​ మీడియాలో ఈ గేమ్‌ గురించి తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది.

ఆలోచన వచ్చిందిలా : కంటి పరీక్ష యంత్రమే కథా వస్తువుగా తీసుకొని ఫార్​ సైట్​ గేమ్‌ను రూపొందించినట్టు స్టూడియో నూరీ వ్యవస్థాపకుడు, హైదరాబాద్​లోని యాప్రాల్‌కు చెందిన అంచిత్‌ శర్మ తెలిపారు. 15 మంది స్కిల్డ్​ మ్యాన్​ పవర్​తో, దాదాపు రూ.30 కోట్ల భారీ వ్యయంతో ఈ గేమ్‌ను డెవలప్​ చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. యూట్యూబ్‌లో విడుదలైన ఈ గేమ్‌ డెబ్యూ ట్రైలర్‌ ఇప్పటికే ఒక మిలియన్‌ (10 లక్షలు) వ్యూస్‌ మార్క్‌ దాటి రికార్డ్​ నెలకొల్పింది.

కంటి పరీక్ష మిషన్‌ వెనక ప్రపంచం : ఈ గేమ్‌ కథాంశం చాలా భిన్నంగా, చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చేలా ఉంటుంది. ఈ గేమ్‌లో ఓ 12 ఏళ్ల బాలుడు కంటి పరీక్ష కోసం ఆప్తల్మాలజిస్ట్ (నేత్ర వైద్యుడి) వద్దకు వెళ్తాడు. టెస్టు మొదలవగానే ఆ కంటి మిషన్‌లో కనిపించే సుదూర కొండపై ఉన్న ఒకే ఒక ఇల్లు, మైదానాల లోపలికి వెళ్లిపోతాడు. ఆ ప్రపంచంలో చిక్కుకున్న బాలుడు బైనాక్యులర్స్, వింటేజ్‌ కెమెరా, తాళాలు తదితర వస్తువులతో రహస్యాలను ఛేదించి బయటపడాలి. ఇదే ఈ వీడియో గేమ్​ కథనం.

అయితే ఈ గేమ్​ కేవలం భయపెట్టడానికి కాదని, చిరు ప్రాయంలో ఒంటరితనాన్ని వీడి, ఒక సేఫ్​ ప్లేస్​కు పారిపోవాలనే ఒక పిల్లాడి కోరికను తెలియజేస్తుందని, స్టూడియో నూరీ వ్యవస్థాపకుడు, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్​ అంచిత్​ శర్మ పేర్కొన్నారు. గేమింగ్‌ రంగంలో తనకు ఉన్న అనుభవమే ఈ వీడియో గేమ్​ను రూపొందించడానికి ఉపయోగపడిందని వివరించారు.

"ఈ గేమ్‌ కేవలం భయపెట్టడానికే కాదు. 12 ఏళ్ల వయసులో ఒంటరితనం వీడి సురక్షితమైన ప్రదేశానికి పారిపోవాలనే ఒక పిల్లాడి కోరికను ఇది తెలియజేస్తుంది. గేమింగ్‌ రంగంలో అనుభవమే దీనిని రూపొందించడానికి అవసరం అయ్యింది. గతంలో లండన్‌కు చెందిన నైట్రోమ్‌ సంస్థలో నేను ఉద్యోగం చేశాను. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఫియర్స్‌ టు పాథమ్‌ సిరీస్‌ ఎపిసోడ్స్‌ 4, 5లకు లీడ్‌ డెవలపర్‌గా కూడా నా సేవలు అందించా" -అంచిత్‌శర్మ, స్టూడియో నూరీ వ్యవస్థాపకుడు, క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్

గేమింగ్ వరల్డ్‌లో బిగ్గెస్ట్ అప్‌డేట్: 'GTA 6' ప్రీ-ఆర్డర్ డేట్ వచ్చేసింది

Last Updated : July 28, 2026 at 10:55 AM IST

TAGGED:

FARSIGHT VIDEO GAME
ANIMATION ENGINEERING
PSYCHOLOGICAL HORROR VIDEO GAME
PSYCHOLOGICAL HORROR VIDEO GAME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.