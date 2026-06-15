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'ఆ గ్రామంలో ఎద్దులతోనే వ్యవసాయం' - ప్రతి ఇంట్లో కాడెడ్ల సందడి

సంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతులను అవలంబిస్తున్న గ్రామం - ప్రతి ఇంట్లో జత కాడెడ్లు - ఎద్దులతోనే వ్యవసాయం లాభదాయకమంటున్న రైతులు

Village Where Farming Using Oxen
Village Where Farming Using Oxen (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 2:41 PM IST

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Village Where Farming Using Oxen : 'వ్యవసాయం' అంటేనే గుర్తుకు వచ్చేవి ఎద్దులు. కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ఎద్దులతోనే వ్యవసాయం చేసేవారు. అలాంటిది ప్రస్తుత ఆధునిక యాంత్రీకరణ పెరగిన తర్వాత చాలా ప్రాంతాల్లో కాడెడ్ల జత కనుమరుగైపోయింది. కానీ నిర్మల్​ జిల్లాలోని మామడ మండలం 'రాసిమెట్ల'వాసులు మాత్రం ఆ దారిలో వెళ్లలేదు. 'ఎద్దులను పోషించడం కంటే ట్రాక్టర్​తో వ్యవసాయం చేయడం నయ'మని ఇప్పట్లో రైతులు భావిస్తున్నారు. కానీ ఈ ఊరి రైతులు మాత్రం బసవన్నలే బలం అని అనుకుంటున్నారు. అందుకు వారికి కొంత డబ్బు ఆదా అవుతోంది. పర్యావరణానికీ కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతోంది.

ఒక్కసారి మాత్రమే ట్రాక్టర్​ చేనుకు వెళ్తుంది : రాసిమెట్ల గ్రామంలో 80 వరకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అక్కడ ఉన్న భూములన్నీ నల్ల రేగడివే. ఈ ఊర్లో ప్రతి ఇంట్లో ఎడ్ల జత ఉంది. దాదాపు అందరూ పత్తి పంటను సాగు చేస్తుంటారు. వెయ్యి ఎకరాల్లో ఈ తెల్ల బంగారాన్ని పండిస్తుంటారు. ఎద్దులతో వ్యవసాయం చేయడం లాభదాయకమని ఐదు ఎకరాల్లోపు భూములున్న రైతులు చెబుతున్నారు. వేసవిలో మొదటి దుక్కి దున్నేందుకు ఒక్కసారి మాత్రమే ట్రాక్టర్​ను వాడుతున్నారు. ఇందుకు ఎకరానికి రూ.3 వేలు అద్దె చెల్లిస్తున్నారు.

యంత్రాల వినియోగం పెరిగినప్పటి నుంచి పశువుల పోషణ భారంగా భావిస్తున్నారు. కానీ అవి చేసే పనులతో పోల్చితే నష్టమేం లేదు. వాటికోసం సరిపడా కోతగడ్డి కోసి పెడతాం. వర్షాకాలం మాత్రం కాకుండా మిగిలిన అన్ని కాలాల్లో ఊర్లోని వారందరం వంతుల వారీగా మేతకు తీసుకువెళతాం. ఎద్దులు మాకు చేస్తున్న మేలు ముందు వాటికి మేం చేస్తున్న సేవ లెక్కలోకి రాదు - అనిల్, రైతు

ఎద్దులతో వ్యవసాయం చేస్తే రైతులకు ఏం లాభం వస్తుంది :

  • సాధారణంగా విత్తనం వేసే ముందు మట్టి పెళ్లలను సరిచేసేందుకు రోటోవేటర్ కోసం రూ.2 వేలు ఎకరానికి ఖర్చు అవుతాయి. ఎద్దులతో సాగు చేస్తే రైతులకు ఈ డబ్బులు మిగులుతాయి.
  • యంత్రాలను వాడే రైతులు పత్తిలో గడ్డి పెరగకుండా ఉండడానికి కనీసం మూడుసార్లు గడ్డి మందును వినియోగిస్తుంటారు. అందుకోసం రూ.10 వేల వరకు ఖర్చు అవుతాయి. అదే ఎడ్లతో వ్యవసాయం చేసేవారికి డబ్బు ఆదా అవుతుంది. అరక విధానంలో వ్యవసాయం చేస్తే దిగుబడి కాస్త ఎక్కవగానే వస్తుంది.
  • రాసిమెట్లలో 90 శాతం వరకు రైతులు చేనులో ఏరిన పత్తిని ఇంటికి ఎడ్ల బండ్లపై తీసుకు వెళ్తుంటారు. వేరే గ్రామాలోనైతే ట్రాక్టర్లలో తీసుకు వెళ్లడానికి రూ.1000 ఖర్చు చేస్తుంటారు.
  • ఒక జత ఎద్దుల వల్ల సంవత్సరానికి రూ. 10 వేలు విలువ చేసే పేడ వస్తుంది. దానిని రైతు తన చేనులో వేసుకుంటే ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
  • ప్రస్తుతం రూ.60 వేల నుంచి రూ.లక్షన్నర విలువ చేసే ఎద్దుల జత రాసిమెట్ల రైతుల ఇళ్ల ముందు కనిపిస్తున్నాయి. వీటిని రాజసంగా వారు భావిస్తున్నారు.
  • మహిళా రైతులు, చేనుకు పనికి వెళ్లే కూలీలు రోజూ ఎండ్ల బండిపైనే రాకపోకలు కొనసాగిస్తారు. గడ్డి మోపులను అవే తీసుకొస్తాయి.

ఎద్దులతో వ్యవసాయం చేయడం వల్ల కలిగే లాభాలు :

  • రైతులకు పెట్టుబడి తగ్గుతుంది.
  • దిగుబడి పెరుగుతుంది. పంట నాణ్యత పెరుగుతుంది.
  • నేల సారాన్ని పెంచడంతో పాటు దీర్ఘకాలం రైతులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
  • ఎద్దుల పేడను వ్యవసాయంలో వాడడం వల్ల పంటకు సహజంగా ఎరువులు అందుతాయి.
  • ఎద్దులతో పంటను రవాణా చేయడం వల్ల డీజిల్​, పెట్రోల్​ ఖర్చులు మిగులుతాయి.
  • ఎడ్లను అద్దెకు ఇవ్వడం ద్వారా అదనపు ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.

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ఎద్దులతో వ్యవసాయం చేస్తే లాభాలు
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