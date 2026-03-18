నగరం నిద్రపోతున్న వేళ విందు పార్టీలు - 'తెల్లార్లు' వినోదాలకు కేరాఫ్గా ఫామ్హౌస్లు
విందులు, వినోదాలు చేసుకునేందుకు కేంద్రాలుగా ఫామ్హౌస్లు - రంగారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా వెయ్యికి పైగా ఫామ్హౌస్లు - వాటిలో సగానికి పైగా మహేశ్వరం జోన్లోనే - అనైతిక కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నా పట్టించుకోని అధికారులు
Published : March 18, 2026 at 9:42 AM IST
Farmhouse Issue In Telangana : రాజధాని నగరం నిద్రపోతున్న సమయంలో విందులు, వినోదాలు చేసుకునేందుకు ఫామ్హౌస్లు వేదికలుగా మారుతున్నాయి. మద్యం, డ్రగ్స్, విందులతో పాటు ముజ్రా, రేవ్ పార్టీలూ జరుగుతున్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా వెయ్యికి పైగా ఫామ్హౌస్లు ఉన్నాయి. అయితే వాటిలో ఏ ఒక్కదానికీ అనుమతుల్లేవనే విషయం తెలుస్తోంది. వాటిలో సగానికిపైగా మహేశ్వరం జోన్లోనే ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పటికీ ఈ భూములు రెవెన్యూ రికార్డుల్లో పంట పొలాలు, భూములుగానే కొనసాగుతున్నాయి.
వీటిని వ్యవసాయేతర భూములుగా (నాలా కన్వర్షన్) మార్చుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఆ భూముల్లో ఫామ్హౌస్ నిర్మాణాలు వంటివి చేయాలి. అయితే దీనికి విరుద్ధంగా మొయినాబాద్ నుంచి శంకర్పల్లి వరకు, నార్సింగి నుంచి సాగర్ రింగురోడ్, అబ్దుల్లాపూర్మెట్, ఇబ్రహీంపట్నం, మంచాల, మహేశ్వరం ప్రాంతాల్లో ఫామ్హౌస్లు ఉన్నాయి. వాటిలో ఇదివరకు అనైతిక కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నా పోలీసులు, రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.
తెల్లవార్లూ నిర్వహణ : శంషాబాద్, షాబాద్, శంకర్పల్లి, మొయినాబాద్, ఇబ్రహీంపట్నం, యాచారం, రాజేంద్రనగర్, చేవెళ్ల, జన్వాడ, హయత్నగర్, మంచాల, అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలాల్లో ఇవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే వీటిలో రాజకీయ నాయుకులు, ప్రజా ప్రతినిధులు తరచూ వచ్చి అక్కడే సెటిల్మెంట్లు చేస్తున్నారు. దీంతో వీటిని అనుమతులు లేకున్నా అధికారులూ చూసీ చూడనట్టు వదిలేస్తున్నారు. రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, నల్గొండ, వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలకు చెందిన కొందరు నేతలూ వీటికి యజమానులే. వీటిని ఇతరులకు లీజుకు ఇచ్చారు. సొంతంగా పార్టీలు ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు లీజుదారులకు ఫోన్ చేసి ఆ రోజు ఎవరికీ కిరాయికి ఇవ్వొద్దంటూ ఆదేశిస్తున్నారు. పార్టీలకు తమ సన్నిహితులు, స్నేహితులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. రాత్రి పది గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున నాలుగు వరకు ఈ పార్టీలు కొనసాగుతున్నాయి.
నిబంధనలు గాలికి : వ్యవసాయ భూముల్లో ఫామ్హౌస్ను కట్టుకోవాలంటే అనేక నిబంధనలు ఉన్నాయి. వీటిని అనుసరించి తొలుత పంట భూములను వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్చుకోవాలి. సంబంధిత గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీ నుంచి అనుమతులు పొందాలి. 300 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణం ఉంటే హెచ్ఎండీఏ నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి. అయితే ఇందుకు విరుద్ధంగా రంగారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా నిర్మాణాలు జరుపుతున్నారు. మరోవైపు వీటిపై రూ.లక్షల్లో కిరాయి వస్తుంది. దీంతో వ్యవసాయ భూములున్న కొందరు ఈ నిబంధనలను పట్టించుకోకుండా వాటిలోనే నిర్మాణాలు చేస్తున్నారు. అధికారులకు ఈ విషయం తెలిసినా, చూసీ చూడనట్టు వదిలేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తే తాఖీదులు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకొంటున్నారు.
ఫామ్హౌస్లపైనే ప్రత్యేక దృష్టి : రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండలం అజీజ్నగర్లోని ఫామ్హౌస్ ఘటన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ అంశంపై దృష్టి సారించింది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రాజధాని నగరానికి ఆనుకొని ఉన్న ఫామ్హౌస్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి సోదరుడు శనివారం మొయినాబాద్ మండలం అజీజ్ నగర్లోని ఫామ్హౌస్లో తన స్నేహితులను పార్టీకి ఆహ్వానించారు. ఈ పార్టీలో అతనితో పాటు మరో 10 మంది పాల్గొన్నారు. ఈ విషయం మొయినాబాద్ పోలీసులకు తెలిసింది. వారు సోదాలు నిర్వహించేందుకు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకోగా పేలుళ్ల శబ్ధం వినిపించింది. దీంతో అప్రమత్తమయిన పోలీసులు కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తిని అదుపులోనికి తీసుకున్నారు. అతని నుంచి తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ పార్టీలో డ్రగ్స్ వినియోగించారనే అనుమానంతో అక్కడున్న 11 మందినీ పరీక్షించగా వారిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్ వచ్చింది.
