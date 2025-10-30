ఇక్కడ డబ్బులిస్తే ఏదైనా చేసుకోవచ్చు - అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా ఫామ్హౌస్లు
రాత్రివేళ వినోదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారుతున్న ఫామ్హౌస్లు - నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్న నిర్వాహకులు - గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పార్టీలు నిర్వహిస్తూ అక్రమార్జన చేస్తున్న వైనం
Published : October 30, 2025 at 2:59 PM IST
Illegal Activities in Farmhouses : నగర శివార్లలోని ఫామ్హౌస్లు రాత్రివేళ వినోదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారుతున్నాయి. మందు, విందు పుట్టినరోజు వేడుకలతో పాటు ముజ్రా, రేవ్ పార్టీలూ కొనసాగుతున్నాయి. కొన్నింటిలో ఏకంగా డ్రగ్స్ పార్టీలూ జరుగుతున్నాయి. రాజధాని పరిసర ప్రాంతాల్లో కొన్ని ఫామ్హౌస్లను మినహాయిస్తే రంగారెడ్డి జిల్లాలోని 900 ఫామ్హౌస్లకు సంబంధిత అధికారుల నుంచి తగిన అనుమతుల్లేవు. రెవెన్యూ రికార్డుల్లో ఇవి పంట పొలాలు, భూములు గానే ఉంటాయి.
వాస్తవానికి వ్యవసాయ భూమిని ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవాలంటే కచ్చితంగా నాలా కన్వర్షన్(వ్యవసాయేత భూమి)గా మార్చుకోవాలి. కానీ కొందరు మాత్రం తమకు నిబంధనలేమీ పట్టవన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్చుకోకుండానే నిర్మాణాలు చేసేస్తున్నారు. మంచాల మండలం లింగంపల్లిలో కొద్దిరోజుల క్రితం ఓ ఫామ్హౌస్లో ముజ్రాపార్టీ నిర్వహించిన విషయం విదితమే. ఇటీవల కాలంలో కొన్ని ఫామ్హౌస్లు చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మారుతున్నాయి.
అక్రమార్కులకు ఆదాయ వనరు : శంషాబాద్, రాజేంద్రనగర్, షాబాద్, చేవెళ్ల, శంకర్పల్లి, జన్వాడ, మొయినాబాద్, హయత్నగర్, ఇబ్రహీంపట్నం, మంచాల, యాచారం, అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలాల్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఫామ్హౌస్లున్నాయి. కొంతమంది వీటిని ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మార్చుకుంటున్నారు. ముజ్రా పార్టీలు నిర్వహిస్తామంటూ సోషల్ మీడియాలో సందేశాలు పంపుతున్నారు. శుక్ర, శనివారాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు, పోలీసుల తనిఖీలు ఉండవంటూ వారికి భరోసా ఇస్తున్నారు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పార్టీలు నిర్వహిస్తూ నిబంధనలను అతిక్రమిస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ ఫాంహౌస్లను కోడి పందేలు తదితరాల నిర్వహణకూ ఉపయోగిస్తున్నట్లుగా కొద్ది రోజుల క్రితం పోలీసు తనిఖీల్లో బయటపడింది.
జరిగిన కొన్ని ఘటనలు :
ఫామ్హౌస్లో మైనర్ల ట్రాప్హౌస్ పార్టీ : అక్టోబర్లో మొయినాబాద్లోని ఓ ఫామ్హౌస్లో మైనర్ల పార్టీ వ్యవహారం తెలిసిందే. వివరాల్లోకి వెళితే నగరానికి ఒక డీజే ఇన్స్టాలో ట్రాప్హౌస్ 9MM పేరుతో అకౌంట్ నిర్వహించేవాడు. మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్లో ట్రాప్హౌస్ నిర్వహిస్తున్నట్లుగా విపరీతంగా ప్రకటనలు గుప్పించి అందరినీ ఊరించాడు. ఒక్కరికైతే రూ.1,600, జంటగా వస్తే రూ.2,800గా నిర్ణయించాడు. ఇన్స్టాలో ఇది చూసి మైనర్లు సిద్ధమయ్యారు. మొయినాబాద్లోని ఓ ఫామ్హౌస్కు చేరారు. పోలీసులకు ఈ సమాచారం అందడంతో దాడులు నిర్వహించి వారిని పట్టుకున్నారు.
ఫామ్హౌస్లో పోలీసుల దాడులు : ఈ ఏడాది ఆగస్టులో రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండలం బాకారంలోని ఓ ఫామ్హౌస్లో పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. అక్కడ ఉగాండా, కెన్యాతో పాటు మరో రెండు ఆఫ్రికన్ దేశాలకు చెందిన 51 మందిని గుర్తించారు. అక్కడ జరిగిన పార్టీలో డ్రగ్స్, గంజాయి వాడుతున్నట్లుగా సమాచారం రావడంతో దాడులు నిర్వహించారు. పలు మద్యం బాటిళ్లను గుర్తించారు.
నిబంధనలకు విరుద్ధంగా : మహేశ్వరం, మొయినాబాద్ మండలాల్లో అత్యధికంగా 500 వరకు ఫామ్హౌస్లు ఉండగా కోహెడలో 35 ఉన్నాయి. పంచాయతీ, పురపాలక అధికారులు చోద్యం చూస్తున్నారు తప్ప నిర్వహకులపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. నిబంధనల ప్రకారం కట్టాలంటే వ్యవసాయేతర భూమిగా ముందు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. 300 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణం ఉంటే హెచ్ఎండీఏ నుంచి అనుమతి తప్పనిసరి. కానీ ఎవరూ అలా చేయడం లేదు. ఓ వైపు ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండికొడుతూ, మరోవైపు చీకటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారు. కొన్ని ఫామ్హౌస్లపై పోలీసులు ఇప్పటికే దాడులు నిర్వహించి పట్టుకున్నారు. మరింత నిఘా పెంచాల్సి ఉంది.
