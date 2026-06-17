"యాప్"సోపాలు - యూరియా బస్తా కోసం బారెడు కష్టాలు!
గాడిన పడని నూతన వ్యవస్థ - సాగు వేళ అన్నదాతల అగచాట్లు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 10:39 AM IST
Urea App : కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రవేశ పెట్టిన ‘నేషనల్ ఫ్రేం వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్’ (ఎన్ఎఫ్ఎఫ్) విధానంతో రైతులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ నూతన వ్యవస్థ గాడిన పడకపోవడంతో క్షేత్రస్థాయిలో అధికశాతం రైతులు గందరగోళంలో ఉన్నారు. యాప్ ద్వారా యూరియా బుకింగ్, అమ్మకాలు, కొనుగోళ్లపై పీఏసీఎస్ అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు, వీఏఏలు, డీలర్లకు శిక్షణ శిబిరాలు, సదస్సులు నిర్వహించినా పరిస్థితిలో మార్పు కనిపించడం లేదని తెలుస్తోంది. అక్షరాస్యులు, అంతో ఇంతో పరిజ్ఞానం ఉన్న రైతులు యాప్ వినియోగంపై పట్టు సాధించినా, మిగతా వారంతా సచివాలయ సిబ్బందిపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది.
వర్షాల రాక ఆలస్యం! ఇప్పటికే ఖరీఫ్ వరి సాగు ప్రారంభం కాగా ఇప్పటికే వాణిజ్య, ఉద్యాన పంటలైన చెరకు, అరటి, తమలపాకు, పసుపు చేలకు యూరియా, డీఏపీ అవసరం ఉంది. కాగా, ‘ఏపీఎఫ్ఆర్’, క్యూఆర్ కోడ్, ఫార్మర్ ఐడీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై అవగాహన లేదని, 75శాతం మంది రైతు సేవా కేంద్రాలకు బారులుదీరుతున్నారు.
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ఇంకా మొదలు కాలేదు
తొలకరి జల్లులు పలకరించినా భారీ వర్షాల రాక కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఖరీఫ్ సన్నాహాల్లో భాగంగా వరి నారుమళ్ల తయారీలో నిమగ్నమయ్యారు. ప్రస్తుతం కొద్ది మొత్తంలోనైనా ఎరువుల అవసరం ఉంటుంది. కాగా, ఈ నెల 14న ఆదివారం సాయంత్రం వరకూ యాప్ ప్రక్రియ అందుబాటులోకి రాలేదు. ప్రస్తుతం పీఏసీఎస్లు, డీలర్లు, డీసీఎంఎస్ గోదాముల్లో యూరియా, డీఏపీ అందుబాటులో ఉంది. కొత్త విధానం కారణంగా రైతులకు పంపిణీ చేయడంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది.
ఎకరానికి రెండు బస్తాలే
కేంద్రం ప్రవేశ పెట్టిన నూతన విధానంతో ఎకరా వరికి రెండు బస్తాల యూరియా మాత్రమే పంపిణీ చేస్తారు. ఇందులో భాగంగా తొలి విడతలో ఒక బస్తా మాత్రమే ఇస్తారు. కానీ, రైతులు ఎకరానికి నాలుగు కట్టల యూరియా వేస్తుంటారు. అరటికి ఏడు బస్తాలు అవసరమని, మొదటి విడతో 2నుంచి 3 బస్తాలు యాప్ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తూ ఇతర పంటలకూ ఇదే తరహా షరతులు విధించారు. రైతులకు సాధ్యమైనంత త్వరలో యూరియా పంపిణీ చేసే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయాధికారులు చెబుతున్నా పీఏసీఎస్, ఆర్ఎస్కే, డీలర్లు మాత్రం ప్రక్రియ గాడిలో పడడానికి వారం పది రోజులు పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
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