ETV Bharat / state

ఓరుగల్లులో పంటలను ముంచిన 'మొంథా' - అరిగోస పడుతున్న అన్నదాత

మొంథా తుపాను ధాటికి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ఆగమాగం - వందల ఎకరాల్లో నేలవాలిన వరి - పెట్టుబడి సైతం వచ్చే పరిస్థితి లేదని అన్నదాతల ఆవేదన

Farmer Worried Due To Loss Of Crops
Farmer Worried Due To Loss Of Crops (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 7:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Farmer Worried Due To Loss Of Crops : మొంథా తుపాను ధాటికి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. వందల ఎకరాల్లో వరి నేలవాలింది. ఇప్పటికీ వరి, పత్తి, మెుక్కజొన్న నీళ్లల్లోనే ఉన్నాయి. పెట్టుబడి సైతం వచ్చే పరిస్థితి లేదని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. తీవ్ర మనోవేదనను మిగిల్చిన మొంథా నుంచి ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.

వేల ఎకరాల్లో పంటలకు నష్టం : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా తుపాన్ తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది. అతి నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురవడంతో పంట పొలాలను వరద ముంచెత్తింది. వేల ఎకరాల్లో పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. వరి చేలల్లో ధాన్యం మొత్తం నేలరాలాయి. పొలాల్లో ఇసుక మేటలు వేసింది. వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లగా చెరువులు, కుంటలు అలుగు పారుతున్నాయి.

మొంథా తుపాను రైతుకు తీరని వ్యథను మిగిల్చింది. తుపాను ప్రభావంతో జనగామ జిల్లాలో పత్తి, వరి, మొక్కజొన్న రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. పలుచోట్ల రోడ్లు దెబ్బతినగా, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. రఘునాథపల్లి మండలంలో వరద ముంచెత్తడంతో వందల ఎకరాల్లో వరి పొలాలు నీట మునిగాయి. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంట, చేతికొచ్చే సమయంలో వర్షార్పణమవ్వడంపై రైతులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారు.

తడిసిన పంటను కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ : తుపాను ప్రభావంతో వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట మండలంలో తీవ్ర పంట నష్టం వాటిల్లింది. కొత్తపల్లిలో వరదకు పడకేసిన వరిని కట్టలుగా కడుతూ పంటను పరిరక్షించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నల్లబెల్లి, పర్వతగిరి మండలం కల్లెడ, నర్సంపేట, పరకాల నియోజకవర్గాల్లో వరి పూర్తిగా దెబ్బతింది. గీసుకొండ మండలంలోని వరి పొలాలు నేలవాలి గత మూడు రోజులుగా నీళ్లలో నానుతున్నాయి. మరి కొంతమంది రైతుల పొలాల్లో పంటలు బురదలో కుళ్లిపోయి కంపు కొడుతున్నాయి. పత్తి సైతం తమకు కన్నీటినే మిగిల్చిందని రైతులు ఆవేదన వెలిబుచ్చారు. తడిసిన పంటను కొనుగోలు చేసి, కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.

"తుపాను కారణంగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు పంటంతా నేలవాలింది. ఎంతో కష్టపడి పండించిన పంట కోతకు వచ్చే దశలో ఇలా జరిగింది. ఎకరానికి 30 వేల ఖర్చు చేశాం. ఇప్పుడు వచ్చిన తుపాను మమ్మల్ని ఆగం చేసింది. పంట రంగు మారింది. ప్రభుత్వం తడిచిన పంటను కొలుగోలు చేయడంతో పాటు పరిహారం అందించాలని కోరుతున్నాం. లేదంటే రైతులు వ్యవసాయం చేసే పరిస్థితి లేదు" - బాధిత రైతులు

ప్రభుత్వమే అండగా నిలవాలని : మహబూబాబాద్ జిల్లావ్యాప్తంగా రైతులు అరిగోస పడుతున్నారు. పత్తి, వరి, మొక్క జొన్న పంటలు తడవడంతో రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పాలేరు, ఆకేరు వాగులు ఉప్పొంగడంతో వరి సాగు చేసిన ఆయకట్టు కర్షకులను కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. వరద నీటిలో మునిగిన వరి పంట తడిసి ముద్దవడంతో పాటు గింజలు నల్లబడి మొలకెత్తే అవకాశం ఉందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మొంథా తుపాను వల్ల పూర్తిగా నష్టపోయామని, తమకు ప్రభుత్వమే అండగా నిలిచి ఆదుకోవాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.

హైదరాబాద్​-వరంగల్​ జాతీయ రహదారిపై వరద ప్రవాహం - అసలు ఎందుకీ ఈ సమస్య?

ఖమ్మం జిల్లాపై విరుచుకుపడిన మొంథా - ఉగ్రరూపం దాల్చిన మున్నేరు వాగు

TAGGED:

MONTHA CYCLONE EFFECT ON CROPS
MONTHA CYCLONE EFFECT ON WARANGAL
పంటలపై మోంథా తుపాను ప్రభావం
FARMERS PROBLEMS DUE TO CYCLONE
FARMER WORRIED DUE TO LOSS OF CROPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ పిల్లలు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.