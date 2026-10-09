పొట్టకొచ్చిన పంట - చేతికొస్తుందో? లేదో? - కరెంట్ కోతలతో అన్నదాతల అరిగోసలు
Electricity and Water Shortage in TG : విద్యుత్ సరఫరా సరిగ్గా లేక పొట్ట దశలో ఉన్న పంటకు సాగునీరు అందించడానికి రైతులు ఇరిగోస పడుతున్నారు. అన్నదాతల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది
Published : October 9, 2026 at 11:05 AM IST
Electricity and Water Shortage in TG : వర్షాభావ పరిస్థితులతో రైతులు అల్లాడిపోతున్నారు. సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావానికి విద్యుత్ కష్టాలు తోడవడంతో కర్షకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. విద్యుత్ సరఫరా సరిగ్గా లేక పొట్ట దశలో ఉన్న పంటకు సాగునీరు అందించేందుకు అరిగోస పడుతున్నారు. ఎల్నినో గండాన్ని తప్పించుకొని వేసిన పంట చేతికి వస్తుందో లేదోనన్న ఆందోళన రైతులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. విద్యుత్ కొరతపై నిరసిస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల అన్నదాతలు రోడ్డెక్కుతుండటం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది.
రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కష్టాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఉమ్మడి నిజామాబాద్లో అన్నదాతల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. బోర్లకు సక్రమంగా విద్యుత్ రాకపోవడంతో పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా రోజుకు 7 నుంచి 8 గంటలు మాత్రమే కరెంట్ వస్తోందని, దానిలోనూ లో వోల్టేజీ సమస్య వేధిస్తోందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షాభావం, ఎల్నినో కారణంగా ఇప్పటికే భూములు బీటలు వారగా, ఇప్పుడు కరెంట్ కోతలతో పరిస్థితి మరింత దిగజారిందని కర్షకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పొట్టతో ఉన్న పంట నిలువునా ఎండిపోవటాన్ని చూసి కన్నీటి పర్యంతం అవుతున్నారు.
విద్యుత్ సరఫరా కోసం రైతుల నిరసన
సాగుకు 24 గంటలు సరైన సమయానికి కరెంట్ అందించాలని భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ ఆధ్వర్యంలో పార్టీలకు అతీతంగా సంగారెడ్డి జిల్లా హత్నూర మండలం దౌల్తాబాద్ అంబేడ్కర్ చౌరస్తా వద్ద రైతులు ధర్నా చేశారు. కాసాల చౌరస్తా నుంచి అంబేడ్కర్ చౌరస్తా వరకు ర్యాలీగా వెళ్లారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ నిరసన తెలిపారు. మెదక్ జిల్లాలో బోరు బావులను నమ్ముకొని వరి సాగు చేసిన రైతుల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా తయారైంది. నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా కాకపోవడంతో వెల్దుర్తి మండలం నెల్లూరు గ్రామానికి చెందిన ప్రవీణ్ తన 10 గుంటల పొలం ఎండిపోతుండటం చూసి తట్టుకోలేక ట్రిప్పుకు రూ.400 చొప్పున వాటర్ ట్యాంకర్ పెట్టి 10 గుంటల పొలానికి నీళ్లందించి కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు.
''ఈ కరెంట్ కోతల ద్వారా తీవ్ర పంట నష్టం జరుగుతుంది. కొన్ని రోజుల క్రితం యూరియా కోసం నానాకష్టాలు పడ్డాం. చివరిగా పొట్ట దశలో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ కోతలు నిరాశపెడుతున్నాయి. ఎక్కడ కూడా కెనాల్ సిస్టమ్ లేదు. నాయకులు కూడా గేట్వాల్వ్ ఇస్తామని చెప్పి, దాన్ని ఇవ్వకపోగా కరెంట్ కూడా సరిగా సరఫరా చేయడం లేదు'' - రైతులు
కరెంట్ కోతలు లేకుండా చూడాలని డిమాండ్
కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండలంలో ప్రధాన రహదారిపై బైఠాయించి బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాస్తారోకో చేపట్టారు. వ్యవసాయ బావులకు సరిపడా విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎండిపోయిన వరి పైరుతో రోడ్డుపై నిరసన తెలిపారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తుర్కపల్లిలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆందోళనకు దిగారు. విద్యుత్ ఏఈ కార్యాలయం ఎదుట బైఠాయించి నిరసన చేపట్టారు. వ్యవసాయానికి నాణ్యమైన విద్యుత్ అందించాలని, కరెంట్ కోతలు లేకుండా చూడాలని డిమాండ్ చేశారు. వానలు లేక ఆందోళన చెందుతున్న రైతులకు కరెంట్ కోతలు మరో శాపంగా మారాయి. ప్రభుత్వం స్పందించి నిరంతర విద్యుత్ అందించి పంటలను కాపాడాలని అన్నదాతలు కోరుతున్నారు.
వర్షం కురవకపాయే - చేతికొచ్చిన పంట ఎండిపోయే! - కన్నీరు పెడుతున్న కర్షకులు
వట్టిపోతున్న బోర్లు - వాడిపోతున్న పైర్లు - వర్షాభావంతో దుర్భరమవుతున్న అన్నదాతల పరిస్థితి