క్షణమొక యుగం - పునరావాసం కోసం 30 ఏళ్లుగా ఎదురుచూపులు
కండలేరు జలశయానికి భూమిలిచ్చిన 19 గ్రామాలు - 117 కుటుంబాలకు గృహాలు కేటాయించిన నాటి ప్రభుత్వం - పునరావాసకాలనీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబాలు - కూటమి ప్రభుత్వంలోనైనా ఇప్పించాలంటూ వేడుకోలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 12:15 PM IST
Kandaleru Reservoir Victims Problems in Nellore District : మంచి పని కోసం తాము ఆధారపడ్డ భూములను సైతం ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం న్యాయం జరుగుతుందని భావించారు. కానీ కొంతమందికి ఇళ్లు ఇచ్చి మరికొంతమందిని విస్మరించడం వల్ల ఆ కుటుంబాలు ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. 30 ఏళ్లైనా తమకు న్యాయ జరగడం లేదని ఆ కుటుంబాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
భూములే కాదు పండ్ల తోటలు : నెల్లూరు జిల్లా కండలేరు జలశయానికి కొంత మంది రైతులు భూములిచ్చారు. తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టులో భాగంగా కండలేరు రిజర్వాయర్ కోసం వేల ఎకరాల పట్టా భూములను సేకరించారు. ఉదాహరణకు పెనుబరి గ్రామంలోనే దాదాపు 1941 సెంట్ల పట్టా భూమిని సేకరించినట్లు రికార్డులు తెలుపుతున్నాయి. రైతులు కేవలం ఖాళీ భూములే కాకుండా మామిడి, నిమ్మ, జామ, దానిమ్మ, జీడిమామిడి వంటి విలువైన పండ్ల తోటలను కూడా కోల్పోయారు.
ఎలాంటి పరిహారం జరగలేదు : 1984లో తెలుగుగంగ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో భాగంగా 19 ముంపు గ్రామాలను అధికారులు గుర్తించారు. వీరికి కాలనీలు నిర్మాణం చేశారు. సమీపంలో వండ్లూరు గ్రామం 1994లో వరదపోటుకు గురైంది. 117 మందికి ఇళ్లు కేటాయించారు. మరో 60 కుటుంబాల వారికి కాలనీ నిర్మాణం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇంతవరకు తమకు ఇళ్లు ఇవ్వలేదని క్షణమొక యుగంగా గడుపుతున్నామని భూమిలిచ్చిన వారి కుటుంబసభ్యులు చెబుతున్నారు.
"1983లో ఏర్పాటు చేసిన రిజర్వాయర్ కారణంగా 280 కుటుంబాలు ఉండే గ్రామంలో సుమారు 250 కుటుంబాలు వేరే చోట నివాసం కల్పించారు. కానీ, కొన్ని కుటుంబాలు వివిధ కారణాలతో కండలేరు డ్యామ్ ప్రాంతంలోనే నివసిస్తున్నారు. గత 30 ఏళ్లుగా వారికి పునరావాసం ఇవ్వడం లేదు. ఈ విషయంలో అనేకసార్లు అధికారులను విన్నవించినప్పటికీ ఇంకా పరిష్కారం కావడం లేదు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ త్వరగా పరిష్కారం చూపించాలని కోరుకుంటున్నాం. త్వరగా ప్లాట్లు కేటాయించి న్యాయం చేయాలని వేడుకుంటున్నాం." - భూములిచ్చిన కుటుంబాలు
ప్రభుత్వాలు మారడంతో పనులు వాయిదా : 2014లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కండలేరు డ్యామ్ రోడ్డు సమీపంలోని కొత్త కంభాలపల్లి వద్ద పునరావాసకాలనీ కోసం స్థలం కేటాయించింది. తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో నిర్మాణాలు ముందుకు సాగలేదు. ఉన్న కొద్దిపాటి భూముల్లో పొగాకు, జొన్న, మినుము, పెసర వంటి పంటలను వేసుకుంటూ 60 కుటుంబాలు జీవిస్తున్నాయి. ఎప్పటికైనా కాలనీ నిర్మిస్తారని, బతుకులు బాగుపడతాయని వీరంతా ఎదురుచూస్తున్నారు.
జాప్యంతో బాధితులు ఆవేదన : ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్రెడ్డి ఆదేశాలతో ఇటీవల కాలనీ సమీపంలో రహదారులు నిర్మించారు. లేఅవుట్ పరిశీలించి ఏడాది కావస్తున్నా నిర్మాణంలో జాప్యం జరుగుతోందని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూటమి హయాంలోనైనా తమకు గూడు కల్పించాలని కోరుతున్నారు.
