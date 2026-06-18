పంటలకు 'సౌర కంచె' రక్షణ - కోతులు, అడవి పందులపై రైతుల విజయం
యాద్రాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 30 మంది రైతుల విజయం - వారిలో మహిళా రైతులే అధికం - రూ.19 వేలు గ్రాంటుగా అందిస్తున్న నాబార్డు - ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు
Published : June 18, 2026 at 2:31 PM IST
Farmers Using Solar Fencing For Crops : ఆ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు కోతులు, అడవి పందులు అక్కడి రైతులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేసేవి. సరిగ్గా పంట చేతికి వచ్చే సమయానికే అవి విధ్వంసం సృష్టిస్తుండేవి. రైతులు ఏం చేయాలో తోచక తలపట్టుకుని కూర్చునే వారు. కానీ ఇప్పుడు వారికి ఆ బెడద పోయింది. ఆధునికంగా వచ్చిన సౌర కంచె వారి పంటలను కాపాడుతోంది. ఇదంతా యాద్రాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని 30 మంది రైతుల విజయం. ప్రభుత్వ సహకారంతో ఆ రైతులంతా సౌర విద్యుత్ కంచెలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇలా చేసుకున్న వారిలో సగం మంది మహిళా రైతులే ఉన్నారు.
నాబార్డు అధికారుల దృష్టికి సమస్య : ప్రధానంగా తుర్కపల్లి, భువనగిరి మండలాల్లో కోతులు, అడవి పందుల బెడదతో అక్కడి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయేవారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా జాతీయ వ్యవసాయ గ్రామీణాభివృద్ధి బ్యాంకు (నాబార్డు), స్వచ్ఛంద సంస్థల పిలుపు వీరికి మేలు కలిగించింది. వీరి దుస్థితిని గమనించి నాబార్డు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అప్పుడు వారు స్పందించి సహాయం చేయటానికి ముందుకు వచ్చారు. సౌర విద్యుత్ కంచెతో వీరి సమస్యకు పరిష్కారం చూపించారు.
ఎకరా భూమికి రూ.30 వేలు : సౌర కంచెలను ఏర్పాటు చేయటానికి ప్రయోగాత్మకంగా మొదట నలుగురు రైతులను ఎంపిక చేశారు. వారికి ఎకరా భూమికి రూ.30 వేలు ఖర్చు అయ్యింది. దాంట్లో రూ.19 వేలు నాబార్డు గ్రాంటుగా అందించింది. మిగిలిన రూ.11 వేలను రైతులు సొంతంగా పెట్టుకున్నారు. ఇలా రైతులకు ప్యానెల్, బ్యాటరీ, తీగలను కొనిచ్చారు. ఆ తర్వాత వారికి శిక్షణ ఇవ్వటంతో సౌర కంచెలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అనంతరం ఆర్డీఎస్ఎస్, ఏఐడీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు దాతల ద్వారా సాయం అందించడంతో మరో 26 మంది రైతులు కంచెలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇక్కడి రైతులు గత యాసంగి సీజన్లో కూరగాయలు, మొక్కజొన్న సాగుచేశారు. అప్పుడు పంటలను కోతులు, అడవి పందులు నాశనం చేశాయి. కానీ సౌర కంచెతో ప్రస్తుతం పొలాలు పంటలతో నిండుగా ఉన్నాయి.
రాష్ట్రంలో ఏటా 5 లక్షల ఎకరాలకు నష్టం : కోతులు, అడవి పందులు, వేరే వన్యప్రాణుల కారణంగా రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం 5 లక్షల ఎకరాల పంటకు నష్టం వాటిల్లుతోంది. ముఖ్యంగా మొక్కజొన్న, శనగ, వేరుసెనగ, చెరకు, జొన్న, సోయాబీన్, పొద్దుతిరుగుడు, కందులు, పెసలు, కూరగాయలు వంటి పంటలు తీవ్ర ప్రభావానికి గురవుతున్నాయి. అలాగే పండ్ల తోటలను కూడా వన్యప్రాణులు గుంపులుగా వచ్చి విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాయి. వాటిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తే దాడులకు దిగుతున్నాయి. గత పదేళ్లలో ఇలాంటి ఘటనల్లో 40 మందికి పైగా చనిపోయారు.
పని చేసే విధానం : పంటల చుట్టూ సౌర కంచెలను ఏర్పాటు చేశాక కోతులు, అడవి పందులు వచ్చి ఆ తీగలకు తగలగానే అలారం మోగుతుంది. ఆ తర్వాత వాటికి షాక్ తగులుతుంది. జంతువులు వెంటనే దూరంగా పరుగులు పెడుతున్నాయి. అలా అవి మళ్లీ పంట దరిదాపుల్లోకి కూడా రావట్లేదు. తీగలను చూసి పారిపోతున్నాయి. ఈ సౌర కంచెలు రాత్రివేళల్లోనూ పని చేస్తున్నాయి. ఈ కంచెల వల్ల వన్యప్రాణులకు కూడా ఎలాంటి హాని కలగదు.
ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు : గతంలో పంటలను కాపాడుకోవటానికి రైతులంతా పొలాల వద్దే పడుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు హాయిగా ఇంటి వద్దే నిద్రపోతున్నామని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పంట నాశనం అవుతుండేదని, కానీ ఇప్పుడు ఫలసాయం పూర్తిగా దక్కుతోందని కర్షలగడ్డ తండాకు చెందిన మహిళా రైతు గుగులోతు శోభ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేస్తే మేలు : ఈ విధంగా సౌర కంచెల ద్వారా రైతులకు లాభదాయకంగా ఉన్నందున స్వచ్ఛంద సంస్థ అధ్యక్షుడు జనార్దన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఓ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కంచెలను పాలసీ రూపంలో రైతులకు అందించాలని కోరారు. నాబార్డుతో పాటు బ్యాంకులు సబ్సిడీలు అందిస్తే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులు లబ్ధి పొందుతారన్నారు.
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