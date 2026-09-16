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అన్నదాతకు చేదోడుగా ఏఐ - అందుబాటులోకి 'భారత్‌-విస్తార్‌'

సాంప్రదాయ వ్యవసాయానికి భిన్నంగా అధునాతన సాంకేతికతను ఉపయోగించి అన్నదాతలు పంటలను పండిస్తున్నారు. విత్తనం నాటినప్పటి నుంచి మార్కెట్లో పంట అమ్ముడయ్యే వరకు రైతుకు ఏఐ తోడ్పడుతోంది. దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి కేంద్రం కృషి చేస్తోంది.

Farmers Using Ai In Farming
అన్నదాతకు చేదోడుగా ఏఐ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 4:31 PM IST

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Farmers Using AI In Farming : సాంప్రదాయ సాగు కాలం చెల్లి సాంకేతిక సాగు కాలమొచ్చింది. ఒకప్పుడు కేవలం ఆకాశం వైపు చూస్తూ వాతావరణ అంచనాలు, సొంత అనుభవాలనే పెట్టుబడిగా పెట్టి సాగిన వ్యవసాయ రంగంలోకి నేడు కృత్రిమ మేధ సరికొత్త విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చింది. దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతుకు ఇప్పుడు ఏఐ వెన్నెముకలా నిలుస్తోంది.

విత్తనం నాటే సమయం నుంచి మార్కెట్‌లో పంటను లాభసాటిగా అమ్ముకునే వరకు ప్రతి దశలోనూ ఈ ఆధునిక సాంకేతికత అన్నదాతకు దిక్సూచిగా మారుతోంది. వాతావరణ మార్పులు, కూలీల కొరత, తెగుళ్ల భయం వంటి సవాళ్లను అధిగమిస్తూ వ్యవసాయాన్ని మరింత సులభం, లాభదాయకం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం 'భారత్-విస్తార్‌' డిజిటల్ అగ్రికల్చరల్ మిషన్, డ్రోన్ల వినియోగం వంటి వినూత్న పథకాలతో ఏఐ సాధనాలను క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్తోంది. నిన్నటి వరకు నాగలి పట్టిన రైతు నేడు సాంకేతికతతో సరికొత్త హరిత విప్లవానికి నాంది పలుకుతున్నాడు.

ఖచ్చితమైన వ్యవసాయం: పంటలు పండించేటప్పుడు రైతులు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. పంట విజయవంతంగా చేతికి అందాలంటే అన్నదాత అందుకు ఎంతో శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియలో పురుగుమందులు, ఎరువులను వాడటం ఒక ముఖ్యమైన భాగం. దీనివల్ల ఖర్చులు తరచుగా ప్రారంభ అంచనాలను మించిపోతాయి. అయితే ప్రధానంగా కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) కారణంగా ఈ రంగం మారుతోంది. ఏఐ-ఆధారిత రోబోటిక్ ట్రాక్టర్లు, సెన్సార్ల రాక పరిస్థితిని మారుస్తోంది. ఏఐ సెన్సార్లు ఏ మొక్కలకు తెగుళ్లు సోకాయో తక్షణమే గుర్తించగలవు లేదా పోషకాల లోపం ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించగలవు.

పొలం మొత్తం మీద మందు చల్లడానికి బదులుగా, డ్రోన్లు లేదా ప్రత్యేక యంత్రాలు కేవలం ప్రభావిత ప్రాంతాలను మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకోగలవు. దీనివల్ల పెట్టుబడి ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. నేలలోని తేమ, సారవంతం, ఉష్ణోగ్రతను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, ఖచ్చితమైన పరిమాణంలో నీటిని అందించే స్వయంచాలక నీటిపారుదల వ్యవస్థలు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఐసీఆర్, ఇక్రిశాట్‌ వంటి సంస్థలు అభివృద్ధి చేసిన 'ప్లాంటిక్స్' వంటి ఏఐ-ఆధారిత యాప్‌లు రైతులకు అమూల్యమైన సహాయంగా నిరూపించుకుంటున్నాయి. ఆకుపై ఉన్న మచ్చ లేదా వ్యాధి సంకేతం ఫొటో తీసి యాప్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తే చాలు. అది కొన్ని సెకన్లలోనే వ్యాధిని గుర్తించి తగిన చికిత్సను సిఫార్సు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా వాతావరణ మార్పులను అంచనా వేసే హెచ్చరికలను ఏఐ అందిస్తూ రైతులు తమ పంటలను ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

మార్కెట్లో డిమాండ్​పై అంచనాలు: కేవలం పంట పండించడం మాత్రమే సరిపోదు. పండించిన పంటకు లాభదాయకమైన ధర లభించేలా చూసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఈ విషయంలో కూడా ఏఐ సహాయపడుతుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అవసరాలను, గత సంవత్సరాల దిగుబడి పోకడలను విశ్లేషించడం ద్వారా ప్రత్యేకమైన ఏఐ-ఆధారిత డాష్‌బోర్డ్‌లు ఏ పంటలకు ఎక్కడ గిరాకీ ఉందో రైతులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి. డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ఎగుమతిదారులు, మార్కెట్ భాగస్వాములతో నేరుగా అనుసంధానం అయ్యే అవకాశాన్ని కూడా రైతులకు కల్పిస్తాయి.

వ్యవసాయానికి సంబంధించిన డ్రోన్లు: ఏఐ డ్రోన్‌లు పొలం అంతటా కాకుండా కేవలం తెగుళ్ల బారిన పడిన నిర్దిష్ట ప్రాంతాలపై మాత్రమే పురుగుమందులు, ద్రవ ఎరువులను పిచికారీ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. సౌరశక్తితో పనిచేసే నేల, పంట సెన్సార్లు ఇవి నేలలోని తేమ, ఉష్ణోగ్రతను నిజ సమయంలో పర్యవేక్షిస్తూ ఆ డేటాను మొబైల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు పంపడంలో సహాయపడతాయి. కోసిన పంటను దాని నాణ్యత ఆధారంగా వర్గీకరించడానికి ఏఐ కెమెరాలను ఉపయోగిస్తారు. పండ్లు లేదా ధాన్యాల రంగు, పరిమాణం వంటి అంశాల ఆధారంగా ఇవి గ్రేడ్‌లను కేటాయిస్తాయి.

వాట్సప్, మొబైల్ యాప్‌ల ద్వారా రైతులకు వారి మాతృభాషలలో తక్షణ సమాధానాలు, సలహాలు అందించడానికి వాయిస్, టెక్స్ట్ ఆధారిత ఏఐ అసిస్టెంట్లు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కార్మికుల కొరతను పరిష్కరించడానికి పండిన పంటలను గుర్తించి కోత కోసే ఆటోమేటెడ్ రోబోటిక్ యంత్రాలను కొన్ని రకాల పండ్ల తోటల సాగులో ప్రయోగాత్మకంగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

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TAGGED:

AI AS FARMING PARTNER
FARMERS USES AI
AI DRONES HELPS FARMERS
అన్నదాతకు ఏఐ చేదోడు
FARMERS USING AI IN FARMING

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