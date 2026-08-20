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మెుక్కుబడి తంతుగా 'రెవెన్యూ క్లినిక్‌' సేవలు - రైతుల్లో అసంతృప్తి

వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి రీసర్వే లోపాల సవరణకు 'రెవెన్యూ క్లినిక్‌లు' - గుంటూరు జిల్లాలో అధిక శాతం పెండింగ్‌లోనే అర్జీలు - అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామంటున్న రైతులు

Farmers Unhappy with 'Revenue Clinic' Services
Farmers Unhappy with 'Revenue Clinic' Services (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 11:50 AM IST

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Farmers Unhappy with 'Revenue Clinic' Services: వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి రీసర్వే లోపాలను సరిదిద్దడానికి భూ సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం 'రెవెన్యూ క్లినిక్' సేవలను తెచ్చింది. కానీ ఇవి మొక్కుబడి తంతులా సాగుతున్నాయని, కింది స్థాయి అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గుంటూరు జిల్లా రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు.

గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రీసర్వే పేరుతో రెవెన్యూ వ్యవస్థను అస్తవ్యస్తం చేసింది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భూముల రెవెన్యూ రికార్డులను తారుమారు చేసింది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రెవెన్యూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు ప్రతీ సోమవారం కలెక్టరేట్‌లో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక నిర్వహిస్తోంది. అయితే భూ సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేకంగా 'రెవెన్యూ క్లినిక్‌' సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

మెుక్కుబడి తంతుగా 'రెవెన్యూ క్లినిక్‌' సేవలు - రైతుల్లో అసంతృప్తి (ETV Bharat)

అలసత్వం- ఆలస్యం​: రెవెన్యూ క్లినిక్‌లో రెవెన్యూ అధికారులు, ఎమ్మార్వో అందుబాటులో ఉండి పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలతో పాటు 14 రకాల సమస్యలపై అర్జీలు తీసుకుని నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో పరిష్కరించాలి. కానీ గుంటూరు జిల్లాలో అర్జీల పరిష్కారం మాత్రం అధిక శాతం పెండింగ్‌లోనే ఉన్నాయి. అధికారుల అలసత్వం, నిర్లక్ష్యం వల్ల తమ భూ సమస్యలు పరిష్కారానికి నోచుకోవడం లేదని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు.

సకాలంలో సగం కూడా కావట్లేదు: గుంటూరు జిల్లాలో ప్రతి సోమవారం జరిగే రెవెన్యూ క్లినిక్‌కు రీసర్వే లోపాలు, సరిహద్దు వివాదాలు, భూ వర్గీకరణ, కబ్జాలు వంటి ఇతరత్ర సమస్యలపై సుమారు 150 నుంచి 200 వరకు అర్జీలు వస్తున్నాయి. అందులో కనీసం సగం కూడా సకాలంలో పరిష్కారం కావడం లేదని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఏళ్ల తరబడి కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నా పరిష్కారం మాత్రం దొరకలేదని వాపోతున్నారు. రెవెన్యూ క్లినిక్‌లకు వచ్చే అర్జీలపై ఇప్పటికైనా జిల్లా అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

'గత ప్రభుత్వ రీసర్వేలో జరిగిన పొరపాట్లను సవరించాలని ఏళ్ల తరబడి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగినా పని జరగడం లేదు. మా సమస్య పరిష్కారం కావడం లేదు. నేను అర్జీలు పెడుతూనే ఉన్నాను. ఇప్పటికి ముగ్గురు ఎమ్మార్వోలు మారారు. కలెక్టర్​నూ కలిశాను కానీ భూ సమస్య అలాగే ఉంది. అధికారులను కలిసి మాట్లాడినప్పుడు అంతా బాగానే ఉంటుంది. అన్నీ అవుతాయి అంటూ అరచేతిలో వైకుఠం చూపెడ్తారు కానీ, ఫలితం విషయానికి వస్తే ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడే అన్నట్లుగా ఉంది. క్షేత్రస్థాయిలో ఎటువంటి లాభం లేదు. భూసమస్యలు తీరడం లేదు.' -బాధితులు

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