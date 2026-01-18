ETV Bharat / state

ఇళ్ల ముందు ధాన్యం పాతరలు - పరిమాణం బట్టి యజమాని ఆస్తుల విలువ అంచనా

అనాదిగా కొనసాగుతున్న నేల మాళిగల విధానం - ధాన్యాన్ని పాతరలో ముక్కబెట్టి బియ్యంగా మార్చి తింటే అనారోగ్య సమస్యలు దూరం - అధిక ధర ఇచ్చి కొనుగోలు చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్న వ్యాపారులు

Farmers Storing Grains in Pits at Srikakulam District
Farmers Storing Grains in Pits at Srikakulam District (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 8:34 PM IST

Farmers Storing Grains in Pits at Srikakulam District : వరి కోతల అనంతరం అన్నదాతలు ధాన్యాన్ని బస్తాలకు ఎత్తి ఇళ్లు, గోదాముల్లో భద్రపరుస్తారు. కానీ శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురం, పలాస, టెక్కలి, పాతపట్నం నియోజకవర్గాలు, సరిహద్దు ఒడిశా ప్రాంతాల్లో మాత్రం నేల మాళిగలు (పాతరలు), గాదెల్లో నిల్వ చేసే ఆచారం అనాదిగా వస్తోంది. ధాన్యాన్ని పాతరలో ముక్కబెట్టి బియ్యంగా మార్చి తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తవని రైతులు, ఆయుర్వేద వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాతర ధాన్యం ప్రత్యేక రుచి, సువాసన, కలిగి ఉంటుంది. బలవర్థకమైన ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుందని సులభంగా జీర్ణమవుతుందని స్థానికులు నమ్ముతున్నారు.

అన్నం రుచిగా: రైతులు ధాన్యంలో ఖర్చులకు కొంత అమ్ముకోగా ఏడాదికి అవసరమైనంత పాతర్లలో దాచిపెట్టుకుంటారు. 4 నుంచి 6 నెలల వరకు ఉంచిన తర్వాత బయటకు తీసి ముక్కిన ధాన్యాన్ని బియ్యంగా మారుస్తారు. వీటిని వండితే అన్నం రుచిగా ఉంటుందని రైతులు చెబుతున్నారు. ఇంటి ముందు ధాన్యం పాతర పరిమాణం మేరకు యజమాని ఆస్తుల విలువను అంచనా వేస్తారు.

రైతులకు అదనపు ఆదాయం: శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఇచ్ఛాపురం, కంచిలి మండలాల పరిధిలో రైతుల ఇళ్ల ముందు నేలమాళిగలు దర్శనమిస్తాయి. ముండ్ల, ఘాటీ ముకుందపురం, కుంబరినౌగాం, గోకర్ణపురం, శాసనం, బూర్జపాడు, సన్యాసి పుట్టుగ, కేశుపురం, ఈదుపురం, ధర్మపురం, తులసిగాం, లొద్దపుట్టి, మశాఖపురం, బిర్లంగి, తోటూరు, అరకభద్ర, బాలకృష్ణాపురం, తేలుకుంచి, హరిపురం, పాయితారి, బెన్నుగానిపేట తదితర గ్రామాల్లో ఆరుబయట పాతరలు చక్కగా అలికి ముగ్గులు పెట్టిన తీరుతో కనువిందు చేస్తాయి.

పాతరలో ముక్కబెట్టిన ధాన్యానికి పోషక విలువలు ఉండటంతో రైతులు ఈ విధానాన్ని అనుసరించడానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. అధిక ధర ఇచ్చి కొనుగోలు చేయడానికి మొగ్గు చూపుతుండటంతో రైతులకు అదనపు ఆదాయం సమకూరుతోంది. అన్నం ముద్ద కాకుండా ఉండటంతో శుభకార్యాల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారని రైతులు తెలిపారు. కూలీల కొరత కారణంగా కొందరు పాతర పద్ధతికి వెనకడుగు వేస్తుండగా గ్రామాల్లో ఇళ్ల ముందు ఖాళీ ప్రదేశాలు సీసీ రోడ్లు, కాలువలుగా మారుతుండటంతో ఈ విధానానికి స్వస్తి పలుకుతున్నారు.

ఈ విధానంలో పాతర ధాన్యం : పంట కోసిన తర్వాత ధాన్యాన్ని ఆరబెడతారు. ఇంటి ముందు నలుచదరపు ఆకారంలో సుమారు 6 అడుగుల పొడవు, వెడల్పులతో 7 అడుగుల లోతు గుంత(మాళిగ) తవ్వుతారు. ఈ గోతి లోపల చుట్టూ వరిగడ్డితో ఉల్తీ చుడతారు. అడుగున గడ్డివేసి, చుట్టూ వరిగడ్డి పెట్టి ధాన్యం నింపుతారు. తర్వాత పైన పూర్తిగా గడ్డివేసి మట్టితో కప్పుతారు. మట్టిలో నుంచి నీరు వెళ్లకుండా పేడతో శుభ్రంగా అలుకుతారు.

ఇవీ ప్రత్యేకతలు: ధాన్యాన్ని బయటకు తీశాక బియ్యంగా మార్చి నిల్వ చేస్తారు. ఆ మక్కిన ధాన్యానికి ఈ ప్రాంతంలో గిరాకీ ఎక్కువని రైతులు చెబుతున్నారు. ఈ ధాన్యంతో అన్నం వండితే ఉదయం వండినా రాత్రి వరకు చెడిపోకుండా ఉంటుందని రైతులు చెబుతున్నారు. ఇంటి ముందు పాతర ఉంటే వారికి గౌరవంగా ఉంటుంది. పాతర ధాన్యం అధిక పోషక విలువలు కలిగి ఉంటాయి. పాతరలో మగ్గడం ద్వారా బి12 అధికంగా లభించడమే కాక మెటాడికోల్‌ అనే పదార్థం తయారై "డి" విటమిన్‌ బియ్యానికి ఎక్కువ మోతాదులో అందిస్తుంది. ఇది షుగర్‌ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. ఈ ధాన్యంలో 30 శాతం వరకు కార్బోహైడ్రేట్స్‌ ఉంటాయి. గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఇప్పటికీ ఈ ధాన్యాన్ని వాడుతుంటారు.

