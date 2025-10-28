చేతికందే దశలో పంటలు - రైతన్నలూ 'మొంథా' నుంచి ఇలా కాపాడుకోండి
Crop Care Tips For Farmers Telugu : మొంథా తుపాను ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ పైనే కాదు మన రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాలపైనా తీవ్రంగా ఉండొచ్చునని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. చాలా వరకు పంటలు చేతికందే దశకు చేరాయి. అవి వృథా కాకుండా పంట నష్టాన్ని నివారించేందుకు రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కొత్తగూడెం కేవీకే శాస్త్రవేత్త డా.టి.భరత్ సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
వరిపైరు నేలకొరిగితే :
- వరి పంట గింజ గట్టిపడే దశ, కోత దశలో ఉండటం వల్ల కిందకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. వరిపైరు నేలకొరిగితే ధాన్యం మొలకెత్తకుండా పొలం నుంచి నీటిని వీలైనంత త్వరగా తీసివేయాలి. ఒకవేళ పంట నేలకొరిగితే వాటిని జడలు కట్టి నిటారుగా నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి.
- ధాన్యం మొలకెత్తకుండా 5 శాతం సోడియంక్లోరైడ్ (సాధారణ ఉప్పు) ద్రావణాన్ని పంటకు పిచికారీ చేయాలి.
- భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పంటలకు ఎరువులు వేయరాదు.
- వానల సమయాల్లో వరి కోతలను వాయిదా వేసుకోవాలి.
- కోతలు పూర్తయ్యాక కల్లాల్లో ఆరబెట్టిన ధాన్యాన్ని కుప్పగా చేర్చి, టార్పాలిన్ కవర్లతో కప్పి ఉంచాలి.
మొక్కజొన్న పంటలో వాననీరు నిలవొద్దు :
- పూత లేదా గింజ అభివృద్ధి దశలో పంటలు నేలకొరిగే అవకాశముంది. మొక్కలను దగ్గరగా కట్టి, ఒకదానికి మరొకటి ఆసరా ఉండేలా చేయాలి.
- పంట పొలాల్లో వర్షం నీరు నిలవకుండా చూసుకోవాలి.
- కోతకు వచ్చిన మొక్కజొన్న పంటను కోయకూడదు. వర్షం తగ్గే వరకు వాయిదా వేయాలి.
- ఆరబెట్టిన గింజలను టార్పాలిన్ కవర్ల కింద కప్పి ఉంచాలి.
పత్తితీతను వాయిదా వేస్తేనే మేలు :
- పత్తిని ఇప్పటికే సేకరించి ఉంటే తీసిన పంటను తడవకుండా చూసుకోవాలి.
- తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో పత్తితీతను వాయిదా వేసుకోవాలి.
- నల్లరేగడి నేలల్లో తేమ ఎక్కువ రోజులు నిలిచి పంట కుళ్లిపోయే ప్రమాదముంది. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి వర్షం నీటిని వీలైనంత త్వరగా బయటికి పంపించాలి.
- అధిక తేమ వల్ల కాయలు కుళ్లిపోతాయి. దీంతో దూది రంగు మారిపోతుంది. పంట నాణ్యత దెబ్బతింటుంది. దీని నివారణకు ప్రొపికొనాజోల్ ఎకరానికి 200 మిల్లిలీటర్లను పిచికారీ చేయాలి.
- వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత ఆకులపై మచ్చలు వంటివి ఏర్పడితే లీటరు నీటిలో బోరాక్స్ 1.50 గ్రాములను కలిపాలి. ఆ మిశ్రమాన్ని పంటకు చల్లాలి.
- తడి వాతావరణం వల్ల పచ్చదోమ, తెల్ల దోమ వంటి రసం పీల్చే పురుగుల ఉద్ధృతి పెరుగుతుంది. వీటిని నివారించేందుకు ఎసిఫేట్ 1.50 గ్రాములు తీసుకుని దానిని లీటరు నీటితో కలపాలి ఈ మిశ్రమాన్ని పంటకు పిచికారీ చేయాలి.
కూరగాయల పంటల్లో :
- టమాటా, మిరప మొక్కలు గాలికి పడిపోకుండా కర్రలు, తీగలతో ఊతమివ్వాలి. తీగజాతి కూరగాయలు పందిళ్లను పటిష్ఠపరచాలి. దీంతో మొక్కలు పడిపోకుండా, విరిగిపోకుండా ఉంటాయి.
- కొత్తగా వేసిన నారుమళ్లపై వాననీరు పడకుండా ఏర్పాటు చేయాలి.
- పడిపోయిన మొక్కలను జాగ్రత్తగా నిలబెట్టి, వాటి మొదళ్ల చుట్టూ మట్టిని ఎగదోయాలి.
- నారుకుళ్లు తెగులు నివారణకు 3 గ్రాముల కాఫర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ను లీటరు నీటికి కలిపి మొక్క మొదళ్లు తడిసేలా చల్లాలి.
