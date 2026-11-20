మూగజీవాలపైనా ఎల్నినో ప్రభావం - మేత దొరక్క తక్కువ ధరకే పశువుల విక్రయం
Elnino Impact On Cattles : ఎల్నినో పశువులనూ ప్రభావితం చేస్తోంది. వర్షాలు లేక మేతకు తీవ్ర కొరత ఏర్పడుతోంది. తాగునీరు సైతం దొరక్క అలమటిస్తుండటంతో వాటిని తక్కువ ధరకే రైతులు విక్రయిస్తున్నారు.
Published : November 20, 2026 at 3:00 PM IST
ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో రైతు ఇంట్లో ధన ధాన్యరాసులకు కొదవుండేది కాదు. ప్రతి ఇంటా పశువుల సవ్వడి వినిపించేది. వ్యవసాయంతోపాటు పశుపోషణ రైతుకు అదనపు ఆదాయాన్నే కాదు, వ్యవసాయానికి అవసరమైన సేంద్రీయ ఎరువును ఇస్తుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడా పరిస్థితి లేకుండా పోయింది.
ప్రస్తుతం ఎల్నినో ప్రభావం వ్యవసాయంతోపాటు పశుసంపదపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా మూగజీవాలకు మేత కొరత ఏర్పడుతోంది. పశువుల మేతకు ప్రధాన ఆధారం వరిగడ్డి. ఈసారి వర్షాలు లేక వరిసాగు గణనీయంగా తగ్గడంతో పశుగ్రాసంపైనా ప్రభావం పడుతోంది. దీనికితోడు చెరువులు, వాగులు ఎండిపోయి ఎడారిగా మారాయి. దీంతో పశువులకు మేతతోపాటు తాగునీటి కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో పశువులను పోషించలేక, ఆకలితో కళ్ల ముందే చనిపోతాయన్న భయంతో రైతులు వాటిని సంతలకు తరలిస్తూ తక్కువ ధరలకే విక్రయిస్తున్నారు.
రూ.లక్ష విలువైన ఎద్దులు రూ.50 వేలకే అమ్మకం
సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ పట్టణంలో మంగళవారం జరిగే వారాంతపు సంతలో మూడు రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతులు పశువుల క్రయ విక్రయాలు జరుగుతుంటాయి. ప్రస్తుతం ఎల్నినో ప్రభావంతో ఎద్దులు, గేదెలతోపాటు గొర్రెలు, మేకల అమ్మకం విపరీతంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా నారాయణఖేడ్, మానూర్, నాగలిగిద్ద, కంగ్టి, సిర్గాపూర్, కల్హేర్, నిజాంపేట్, పెద్ద శంకరంపేట్ మండలాలకు చెందిన రైతులు తక్కువ ధరకే మూగజీవాలను అమ్ముకుంటున్నారు. రూ.లక్షకు పైగా విలువ చేసే కోడెలను సైతం రూ.50 వేలకే అప్పగిస్తుండటం దారుణ పరిస్థితులకు అద్దంపడుతోంది. నారాయణఖేడ్ సంతకు సుమారు 2 వేల పశువులు వస్తుంటాయి. అయితే మేత కొరత వల్ల ప్రస్తుతం 5 వేల వరకు వస్తుండటం గమనార్హం.
అవకాశంగా మలచుకుంటున్న దళారులు
ఆరుగాలం తమ కోసం కష్టం చేసిన మూగజీవులు కళ్ల ముందే చనిపోతే చూస్తూ ఉండలేమని, అందుకే వచ్చిన కాడికి అమ్ముకుంటున్నామని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. పశువులను కొనడానికి ఎవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో రైతుల అవసరాన్ని దళారులు తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటున్నారు. పక్కనే ఉన్న మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వ్యాపారులు పశువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇంకా పదేళ్లపాటు పని చేసే కాడెద్దులను సైతం అమ్ముకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడుతోందని పలువురు అన్నదాతలు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
పశుపోషణకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరిస్తే ఈ పరిస్థితి రాదని చెబుతున్నారు. ఈ కరవు పరిస్థితుల నుంచి పశువులను కాపాడుకోలేకపోతే పశు సంపద పూర్తిగా లేకుండా పోతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి పశుగ్రాసం కోసం తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని, వాటి తాగు నీటికి సైతం పలు సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరుతున్నారు.
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