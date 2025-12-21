ప్రకృతి సేద్యానికి విదేశీయులు ఫిదా - సాగు తీరును పరిశీలించేందుకు రాష్ట్రానికి క్యూ!
సాగులో అందరికీ ఆదర్శంగా మన్యం రైతులు - ఊట నీటిని ఒడిసి పట్టి నూతన పద్ధతులను పాటిస్తూ సాగు - ప్రకృతి సేద్యానికి ప్రగతి సూచికగా నిలుస్తూ సేంద్రియ సాగులో ముందడుగు వేస్తున్న వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 6:02 PM IST
Natural Farming By Parvatipuram Manyam Farmers: ఊట నీటిని ఒడిసి పట్టగలరు. గెడ్డలు, కొండవాగుల నుంచి జలాలు మళ్లించగలరు. నూతన పద్ధతులు పాటిస్తూనే సాగులో దూసుకెళ్తున్నారు మన్యంలోని కర్షకులు. ప్రకృతి సేద్యానికి ఓ ప్రగతి సూచికగా నిలుస్తూ సేంద్రియ సాగులో ముందడుగును వేస్తున్నారు. ఇక్కడి సాగు విధానాన్ని పరిశీలించడానికి దేశ, విదేశాల నుంచి ప్రతినిధులు తరలి వస్తున్నారంటేనే గిరి రైతులు ఎలాంటి పద్ధతులు అవలంబిస్తున్నారో అవగాహన చేసుకోవచ్చు.
ఊట నీరుతో ఎతైన కొండలపై సాగు: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో సుమారు 55 వేల మంది రైతులు 62 వేల ఎకరాల్లో ప్రకృతి సేద్య విధానాలను అవలంభించి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. వందశాతం సేంద్రియ విధానంలో సుమారు 60 గ్రామాల్లో 5,000 మంది రైతులు దాదాపు 10,000 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పంటలను పండిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఏడాది సైతం మొత్తం 75 వేల మంది 1.52 లక్షల ఎకరాల్లో ప్రకృతి సాగు చేసేలా లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని ముందుకెళ్తున్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా కురుపాం, గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలాల్లోని సుమారు 20,000 ఎకరాల వరకు సేంద్రియ విధానంలోనే సాగుచేస్తూ ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తుండటం విశేషం.
చిరుధాన్యాల సాగుకు ప్రాధాన్యం: గిరిజన రైతులు పోడు వ్యవసాయంలో భాగంగా చిరుధాన్యాల సాగుకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. మన్యం జిల్లాలో సుమారు 5,500 ఎకరాల్లో పండిస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా 4,500 ఎకరాల్లో రాగులు, 150 ఎకరాల్లో కొర్ర, సామలు, ఊదలు, సజ్జలు మొదలైన తదితర పంటలున్నాయి. వీటి వినియోగం పెరగడంతో ఏటా విస్తీర్ణం సైతం పెరుగుతోంది. ఊట నీరు ఆధారంగా ఎతైన కొండలపైనే పంటలు సాగు చేయడం మరో విశేషం.
ముగ్ధులవుతున్న విదేశీయులు: రైతులు అంతర పంటలు, కోళ్లు, చేపల పెంపకంతో ఆదాయం పొందుతున్నారు. ఇక్కడి విధానాలను పరిశీలించేందుకు వచ్చే విదేశీయులు ముగ్ధులవుతున్నారు. జర్మనీ, ఇథియోపియా, ఆస్ట్రియా, సింగపూర్, నెదర్లాండ్ తదితర దేశాలతో పాటు మన దేశంలో మేఘాలయ, తెలంగాణ, ఒడిశా, ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాల నుంచి సైతం ప్రతినిధులు వచ్చి ఇక్కడ విధానాలను పరిశీలించి ఆయా ప్రాంతాల్లో అమలుకు ముందుకు కదులుతున్నారు.
గతంలో: ప్రకృతి ఒడి నుంచి వచ్చే ప్రతి నీటి బొట్టునూ జనం అవసరాలకు వినియోగించేలా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. గిరిజన ప్రాంతాల్లోని వేసవి కాలంలో గ్రామాలు తీవ్ర నీటి కరవును ఎదుర్కొంటున్నాయి. కొన్నిచోట్లైతే చలమల చెంత నీటిని తాగుతూ ప్రజలు అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్న ఉదంతాలెన్నో ఉండటం గమనార్హం. ఇలాంటి సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారాన్ని చూపేలా ఊట నీటిని జీవ జలంలా మార్చనున్నారు.
అందుకు అనుగుణంగా మన్యం జిల్లాలోని పది ఉప ప్రణాళిక మండలాల్లో 91 గ్రామాలకు సంబంధించి 124 ఊటలను అధికారులు గుర్తించారు. ఇందులో ప్రధానంగా సీతంపేటకు 26, గుమ్మలక్ష్మీపురానికి 25, కురుపాంనకు 8, కొమరాడ ప్రాంతానికి 8, మక్కువ గ్రామానికి 7, సాలూరు ఏరియాకు 6, జియ్యమ్మవలసకు 5, పాచిపెంటనకు 3, భామిని ప్రాంతానికి 2, అదే విధంగా పార్వతీపురం మండలంలో ఒక గ్రామంలో ఊటలు ఉన్నట్లు అధికారులు తేల్చారు. అంతేకాకుండా వీటిని పునరుద్ధరించి, జీవజలంగా మార్చేందుకు రూ.8.68 కోట్లతో గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు ప్రతిపాదనలను పంపారు. త్వరలోనే వీటికి సంబంధించిన అనుమతులు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
నిల్వ చేసి మళ్లింపు: ఊటలు రెండు రకాలు. కొన్ని నిత్యం ప్రవహిస్తాయి. మరికొన్ని కాలానుగుణంగా ఉనికిలో ఉంటాయి. కొన్ని గ్రామాల్లో ఊట నీటిని తొట్టెల్లో భద్రపర్చి తాగుతారు. మరికొన్ని చోట్ల వ్యవసాయానికీ వినియోగిస్తారు. వీటి ప్రాధాన్యాన్ని అనుసరించి నీటి నిల్వలను భద్రపర్చి, వాటిని గ్రామాలకు అందజేయనున్నారు. ఊట నుంచి వచ్చేటటువంటి జలాన్ని ఎక్కడికక్కడ కుండీల్లాంటి నిర్మాణాలను ఏర్పాటు చేసి వాటికి అనుగుణంగా వినియోగించనున్నారు.
దాంతో ఐటీడీఏల స్థాయిలో జల యాజమాన్య యంత్రాంగం ప్రత్యేకంగా పనిచేస్తున్నట్లు వాటర్ షెడ్డు ఏపీఎం పోలినాయుడు ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో వేసవిలో చాలా గ్రామాలు నీటి కరవును ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో ఈ విధానాన్ని అనుసరించడం ద్వారా తమకెంతో ఉపయోగంగా ఉంటుందని స్థానిక రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వర్షం వస్తే బురద నీరు, ఎండాకాలం వస్తే ఊట నీరు-మన్యంలో గిరిజనుల ఇబ్బందులు