అధిక దిగుబడి వస్తుందంటూ డీలర్ మాయమాటలు - నమ్మి మోసపోయిన రైతులు
Farmers Purchased Fake Seeds At Medak - ఎకరాకు 28 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుందని రైతులు ఆశపడి విత్తనాలను కొనుగోలు చేశారు. కానీ ఆశించినంత ఫలితం లేకపోవటంతో ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Published : October 30, 2026 at 5:13 PM IST
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అన్నీ నకిలీ వస్తువులు దర్శనమిస్తున్నాయి. వాటి వల్ల సామాన్య ప్రజలు భారీగా నష్టపోతున్నారు. అయితే నకిలీ యూరియా, విత్తనాల వల్ల ఎంతోమంది రైతులు మోసపోతున్నారు. ఇటీవల మెదక్ జిల్లాలోని ఇలాంటి ఘటనే వెలుగు చూసింది. ఎక్కువ మొత్తంలో దిగుబడి వస్తుందని డీలర్ మాయమాటలు చెప్పాడు. అతని మాటలు నమ్మి అధిక మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టి చివరకు మోసపోయామని గ్రహించారు.
మోసపోయిన 10 మంది రైతులు
వివరాల్లోకి వెళ్తే మెదక్ జిల్లా అవుసులపల్లి గ్రామంలో 10 మంది రైతులు జూన్ నెలలో రామాయంపేటలోని ఓ విత్తన దుకాణంలో సన్నరకం వరి విత్తనాలు కొనుగోలు చేశారు. డీలర్ మాటలు నమ్మి సన్నరకం వరి విత్తనాలను కొనుగోలు చేశారు. ఒకటి, రెండు ఎకరాలు కాదు ఏకంగా 45 ఎకరాల్లో వేలల్లో పెట్టుబడి పెట్టారు. ఎకరాకు 28 క్విటాళ్లకు పైగా దిగుబడి వస్తుందని ఆశపడ్డారు.
ఒకటి, రెండు కంకులు మాత్రమే
అంత బాగుంది అన్న సమయానికి అసలు విషయం బయటపడింది. వరి దుబ్బుకు ఒకటి, రెండు కంకులు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. ఇది చూసి రైతులు ఆవేదన చెందారు. అధిక దిగుబడి వస్తుందని ఆశపడ్డారు. కానీ ఆశించిన దిగుబడి రాకపోగా పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా చేతికందే పరిస్థితి లేదని వాపోతున్నారు. వెంటనే నకిలీ విత్తనాలు విక్రయించిన డీలర్ను రైతులు నిలదీశారు. కంపెనీ ప్రతినిధులు వచ్చి పంటను పరిశీలిస్తామని చెప్పినప్పటికీ ఇప్పటివరకు ఎవరూ క్షేత్రస్థాయికి రాలేదని రైతులు ఆరోపించారు.
"ఎకరాకు 28 క్వింటాళ్లు వస్తుందని చెప్పిండు. రెండు బస్తాలు పదకొండు వందల కాడికి తీసుకున్నాం. వరి వేసిన కొన్ని రోజులకు కంకి చిన్నగా పెడుతుందని వెళ్లాం. వచ్చి చూసిపోతామన్నారు. ఒక మనిషిని తోలిచ్చిండు. అయితే ఎత్తు పెరిగే కొద్ది గొల పెద్దగా అయితదని చెప్పిండు. అప్పుడు మేము ఆగినం. ఇంకా పెరగపోయేసరికి మళ్లీ రెండోసారి వెళ్లినం. వస్తా అన్నాడు కానీ రాలేదు. అక్కడ నుంచి అగ్రికల్చర్ ఆఫీస్కు వెళ్లినం. మేము అప్పుల్లోలకు ఏం కట్టాలి. మాకు పంట నష్టానికి సహాయం చేయాలని కోరుతున్నాం" - రైతులు
పరిశీలించిన వ్యవసాయ అధికారులు
రైతులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పంట పొలాలను పరిశీలించినట్లు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి దేవ్ కుమార్ తెలిపారు. రైతులు జై శ్రీరామ్ అనే వరి రకాన్ని సాగు చేశారని, ఆ రకంలో దిగుబడి తక్కువగా వస్తుందని వివరించారు. అయితే రైతుల ఫిర్యాదు మేరకు శాస్త్రవేత్తలకు నివేదిక పంపించామని, వారు ఇచ్చిన రిపోర్టు ఆధారంగా డీలర్పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
"అవుసలపల్లి గ్రామంలో నకిలీ విత్తనాలు ఇచ్చారని మాకు ఫిర్యాదు వచ్చింది. తర్వాత మా అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్లాడు. ఇప్పుడు వారికిచ్చినా విత్తనాలను ఇతర విత్తనాలతో పోల్చుతే వాటికి దిగుబడి తక్కువగానే వస్తుంది. అయినా మేము సైంటిస్ట్కు రాశాం. సైంటిస్ట్ రిపోర్ట్ను బట్టి చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటాం" - దేవ్ కుమార్, మెదక్ జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి
ఇప్పటికే ఎల్నినోతో ఇబ్బందులు
ఇప్పటికే కరెంట్ కోతలు, భూగర్భ జలాల తగ్గుదల, ఎల్నినో ప్రభావంతో రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పుడు కొత్తగా విత్తనాల సమస్య మరింత భారంగా మారిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్ చొరవ తీసుకొని బాధ్యులైన విత్తన కంపెనీపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అలాగే వారికి నష్టపరిహారం అందేలా చూడాలని, తమ పంట పొలాలను పరిశీలించి న్యాయం చేయాలని రైతులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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