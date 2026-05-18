ETV Bharat / state

తెలంగాణలో ధాన్యం కొనుగోళ్లు, రైతుల ఇబ్బందులు - రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల తీవ్ర ఉద్రికత్తలు

ధాన్యం కొనుగోళ్లు వేగవంతం చేయాలని రోడ్డెక్కిన రైతన్నలు - కాంటాలు సాగక, దళారుల కొర్రీలతో అన్నదాత ఆవేదన - ధాన్య కొనడం లేదని ఒంటిపై డిజీల్ పోసుకున్న రైతన్న

Delays In Crop Procurement In Telangana
Delay In Paddy Procurement In Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 7:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Delay in Paddy Procurement In Telangana : ఆరుగాలం చెమటోడ్చి పండించిన పంట అమ్ముకునేందుకు తెలంగాణలో రైతులకి కష్టాలు తప్పట్లేదు. రోజుల తరబడి కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ధాన్యంతో పడిగాపులు కాస్తున్నా కొనుగోళ్లు సాగక తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పండించిన పంట అకాల వర్షాలకు తడిస్తే తమ పరిస్థితి ఏంటని అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

మార్కెట్​కు తాళం వేసి నిరసన : రాష్ట్రంలో అన్నదాతల అరిగోసలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. మార్కెట్‌కు ధాన్యం తరలించి రోజులు గడుస్తున్నా కొనడంలేదని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరులో కొనుగోళ్లు సక్రమంగా సాగట్లేదంటూ మార్కెట్​కు తాళం వేసి రైతులు నిరసన చేపట్టారు. రోజులు తరబడి ఎదురుచూస్తున్నా వడ్లు కొనుగోలు జరగట్లేదని కర్షకులు ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలో నెలరోజులైనా కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తూకం వేయడం లేదంటూ కర్షకులు రాస్తారోకో చేపట్టారు. కాంటాలు వేయక, లారీలు రాక సరకు కల్లాల్లో ఉండిపోయిందని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.

రోడ్లపై పడిగాపులు కాస్తున్న అన్నదాతలు : మొక్కజొన్న రైతులదీ అదే పరిస్థితి. కొనుగోళ్లలో జాప్యంతో మార్క్‌ఫెడ్‌ కేంద్రాల వద్ద వందల సంఖ్యలో ట్రాక్టర్లు బారులు తీరుతున్నాయి. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార కేంద్రం వద్ద మొక్కజొన్న లోడుతో ట్రాక్టర్ల వరుసకట్టాయి. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంటని అమ్మకానికి తెచ్చిన రైతులు రోడ్లపై పడిగాపులు కాస్తున్నారు. మెదక్‌ జిల్లాశివ్వంపేట మండలం చెన్నాపూర్, చిన్న గొట్టిముక్కల కొనుగోలు కేంద్రాల్ని సందర్శించిన నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే సునీతా రెడ్డి అధికారుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. తరుగు, తేమ పేరుతో రైతుల కష్టాన్ని నిండా దోచేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.

గుండెపోటు రైతు మృతి : వడ్లు అమ్ముకుందామని కొనుగోలు కేంద్రానికి వచ్చిన ఓ రైతు గుండెపోటుకి గురై మృతిచెందారు. వరంగల్‌ జిల్లా నెక్కొండ మండలం అలంకానిపేటకు చెందిన వెంకటేశ్వర్లు మూడు రోజుల క్రితం ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రానికి తీసుకొచ్చారు. ఉదయం సాయంత్రం సాయంత్రం వడ్లను నేరుపుతున్నారు. పైగా రెండు రోజుల క్రితమే తనకు ఛాతిలో నొప్పిగా ఉండది తన భార్యకు చెప్పారు. అయితే ధాన్యం తూకం పూర్తి అయిన మరుక్షణం అస్పత్రికి వెళదామని ఆమెతో అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం ఉదయం కొనుగోలు కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. వడ్లని నెరుపుతుండగా గుండెపోటుకు గురై అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. ఈ విషయాన్ని గమనించిన స్థానికి ఆర్​ఎంపీకి తెలియజేశారు. ఆయన వచ్చి సీపీఆర్​ చేశారు. అయినా ఆలస్యం కావడంతో ఫలితం లేకుండా పోయింది.

ఒంటిపై డీజిల్​ పోసుకుని : ఇదే నేపథ్యంలో ధాన్యం కాంటా వేయడం లేదని ఓ రైతు తీవ్ర ఆవేదన గురయ్యాడు. తన పిల్లల పాఠశాలకు ఫీజులకు, పెట్టుబడుల చెప్పులకు డబ్బులు లేవని మనో వేదనకు గురయ్యాడు. తీవ్ర మనస్తాపంతో తాను పండించిన ధాన్యం రాశిపై, తన ఒంటిపై డీజిల్​ పోసుకున్నాడు. ఈ ఘటన జనగామ జిల్లా లింగాలఘనపురం మండలం ఏనెబావిలో ఆదివారం జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే, గ్రామానికి చెందిన రైతు పొన్నం తిరుమలేశ్​ తాను పండించిన ధాన్యాన్ని ఏప్రిల్​ 8న కళ్లెంలోని కొనుగోలు కేంద్రంలో పోశారు. అయితే కళ్లెం పీఏసీఎస్​ పిరధిలో కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తారని ఆయన భావించారు. అయితే మాణిక్యపురం మహిళా సంఘానికి నిర్వహణ బాధ్యతలు అప్పగించారు.

దీంతో ధాన్యం పోసిన రైతుల వరుస సంఖ్య ప్రకారం తిరుమలేశ్​కు టోకెన్​ నంబరు 15 కేటాయించాల్సి ఉండగా దీనిని 76గా నమోదు చేశారు. మాణిక్యపురం, సిరిపురం రైతుల ధాన్యాన్ని తూకం వేశారు. గట్టిగా నిలదీయడంతో తిరుమలేశ్​కు శనివారం గన్నీ బ్యాగులు అందజేశారు. అయితే ఆదివారం కూడా తూకం వేయడానికి హమాలీలు రాలేదు. దీంతో ఆయన మనస్తాపానికి గురై ధాన్యం రాశిపై డీజిల్​ పోయడంతో పాటు తనపైన కూడా పోసుకున్నారు. విషయాన్ని గమనించిన స్థానికులు, రైతులు అతనిని వారించి సముదాయించారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు, హమాలీసు స్పందించి ధాన్యం కాంటా వేశారు.

ధాన్యం అమ్ముకునేందుకు రైతుల కష్టాలు - మందకొడిగా సాగుతున్న కొనుగోళ్లు

అకాల వర్షం బీభత్సం - పంటలన్నీ వరదార్పణం!

TAGGED:

DELAYS IN CROP PROCUREMENT
రాష్ట్రంలో రైతుల ఇబ్బందులు
FARMERS PROTEST TELANGANA
FARMERS STRUGGLING IN SELL PADDY
FARMERS ISSUE TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.