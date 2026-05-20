కొనుగోళు కేంద్రాల్లో ధాన్యం - అకాల వర్షాలు - కళ్ల ముందు తడిసిపోతుంటే రైతన్న కన్నీరు

పలుచోట్ల కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తడిసిముద్దైన ధాన్యం - కళ్లముందే పంట నీళ్లలో కొట్టుకుపోతుంటే రైతు కన్నీరు - కోనుగోళ్లు ఆలస్యంతో ధాన్యం తడిసిపోతుందని ఆవేదన - ప్రభుత్వం స్పందించి ప్రక్రియని వేగవంతం చేయాలని డిమాండ్‌

Farmers Demand to Speedup Procurement of Paddy
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 8:21 AM IST

Farmers Demand to Speedup Procurement of Paddy : చెమటను ధారపోసి కాపాడుకున్న పంట అకాల వర్షాలకు తడిసిపోతుంటే రైతులు బాధ వర్ణణాతీతం. కళ్లముందే పంటంతా తడిసిపోతున్నా దిక్కుతోచక అన్నదాతలు తల్లడిల్లుతున్నారు. వరదలో ధాన్యం గింజలు కొట్టుకుపోతుంటే చూసి ఆగమాగం అవుతున్నారు. రైతులపై వరుణుడు పగబడితే ధాన్యం కొనుగోళ్లలో సర్కార్‌ తీరు ప్రాణ సంకటంగా మారింది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు చోట్ల కురిసిన అకాలవర్షం రైతులను నిండాముంచింది. మెదక్ జిల్లాలో వరుణుడు బీభత్సం సృష్టించాడు. ఒక్కసారిగా కురిసిన భారీ వర్షం అన్నదాతను ఆగమాగం చేసింది. కల్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం నీటిపాలైంది. కాంటా పెట్టిన ధాన్యంబస్తాలు తడిచిపోయాయి. అల్లాదుర్గంమండలంలోని బహిరన్ దిబ్బలో భారీ ఈదురుగాలులకి ఇంటి పైకప్పు ఎగిరిపోయింది. సిద్దిపేట జిల్లా తొగుట మండలంలో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం తడిసిముద్ద కావడంతో రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు.

ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని పరిష్కారించాలి : మొక్కజొన్న కొనుగోళ్లలో జాప్యాన్ని నిరసిస్తూ జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్ ముందు రైతులు ఆందోళనకి దిగారు. మక్కలు తెచ్చి నెలరోజులవుతున్న కారణాలు చూపుతూ జాప్యం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు మండలం కొమరారంలో మొక్కజొన్న లోడ్‌ ఆలస్యంతో రెండు రోజులుగా తిండి లేక పడిగాపులు కాస్తున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని సమస్య పరిష్కారించాలని కర్షకులు కోరుతున్నారు.

పలు చోట్ల ధాన్యాన్ని పరిశీలించిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు : ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం అలసత్వం వహిస్తుందని మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్ రావు మండిపడ్డారు. క్షేత్రస్థాయికి అధికారులను పంపడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విఫలమయ్యారని విమర్శించారు. సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ నుంచి షేర్‌లోపల్లిలో రహదారికి ఇరువైపులా ఆరబెట్టిన ధాన్యం పరిశీలించారు. రాష్ట్రంలో కర్షకుల పరిస్థితి దయనీయంగా ఉందని ధాన్యం, మొక్కజొన్న పంట కొనుగోళ్లను పట్టించుకునే వారు లేరని బీఆర్​ఎస్​ మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముందుస్తు ప్రణాళిక లేకపోవడమే అందుకు కారణమని ఆక్షేపించారు.

వనపర్తి జిల్లా చిన్నంబావిలో మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలను కొల్లాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బీరం హర్షవర్ధన్ పరిశీలించారు. పంట కొనుగోలు చేయకుండా రేవంత్ రెడ్ది సర్కార్ నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని మండిపడ్డారు. మెదక్ జిల్లా నరసాపురం ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డి మార్కెట్ కమిటీ కార్యాలయ ఆవరణలో రైతులు ఆరపెట్టిన ధాన్యాన్ని పరిశీలించారు. కర్షకుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్న ఆమె ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కొనుగోళ్లు వేగవంతం చేయాలని సూచించారు.

నిండా ముంచిన వర్షాలు : అకాల వర్షాలతో కల్లాల్లో ధ్యానం తడిచిపోయిందని రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. ప్రభుత్వం కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేయకపోతే తమ కష్టం వృథాగా పోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారం క్రితం కూడా వరంగల్​ జిల్లా నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో కురిసిన అకాల వర్షం రైతులను నిండా ముంచింది. పలు మండలాల్లోని కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం, మక్కలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. టార్ఫాలిన్స్ కప్పినా ధాన్యాన్ని కాపాడుకోలేకపోయామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ధ్యానం కొనుగోలులో జాప్యం : కల్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం కళ్ల ముందే తడిసిపోతుంటే కర్షకులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని కొర్రీలు పెట్టకుండా ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని వేడుకుంటున్నారు. ద్రోణి, ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఉరుములు-మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ఇప్పటికే ప్రకటించింది. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. వాతావరణ హెచ్చరికలతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రోజులు గడిచినా కొనుగోళ్లు జరగకపోవడంతో పలుచోట్ల మార్కెట్‌ యార్డుల్లోని ధాన్యం వర్షానికి తడిచిపోయిందని రైతులు కన్నీటి పర్యంతం అవుతున్నారు.

కళ్ల ముందే తడిసిపోతున్నా కాపాడుకోలేని దైన్యం : రైతులపాలిట శాపంగా మారిన అకాల వర్షాలు

అకాల వర్షాలతో రైతులకు అపార నష్టం - తడిసిన ధాన్యం కొనాలని వేడుకుంటున్న అన్నదాతలు

