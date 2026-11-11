యాసంగిలో వరిసాగుపై తీవ్ర ప్రభావం - ఆరుతడి పంటల వైపే ఆసక్తి చూపుతోన్న రైతన్నలు!
Paddy Cultivation in Telangana : వరి సాగుకు తెలంగాణలో రైతుల నుంచి పెద్దగా ఆసక్తి కనబడటం లేదు. యాసంగిలో ఆరుతడి పంటల వైపే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు.
Published : November 11, 2026 at 12:59 PM IST
ఎల్నినో ప్రభావంతో యాసంగిలో వరిసాగుపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. వర్షాభావ పరిస్థితులు, జలాశయాల్లో అడుగంటిన నిల్వలు, భూగర్భ జలాల నీటిమట్టం తగ్గడం, విద్యుత్తు కొరత, దీనికి తోడు ఆయకట్టు కింద సాగు నీరు సరఫరా చేసే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదంటూ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ముందస్తు హెచ్చరికల నేపథ్యంలో సీజన్ ప్రారంభమై 10 రోజులు కావస్తున్నా రైతులు వరి సాగుకు ఏ మాత్రం మొగ్గు చూపడం లేదు. గతేడాది ఇదే సమయానికి లక్ష ఎకరాల్లో వరి సాగు ప్రారంభం కాగా, ఈసారి బోరుబావుల్లో నీటి సౌకర్యం ఉన్న చోట్ల పరిమిత విస్తీర్ణంలో మాత్రమే రైతులు వరి నాట్లు వేశారని, 1.70 లక్షల ఎకరాల్లో ఆరుతడి పంటలు సాగు చేశారని తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ వెల్లడించింది.
మొత్తం సాగు విస్తీర్ణంలోనూ తగ్గుదల
వర్షాభావ పరిస్థితులు మొత్తం సాగు విస్తీర్ణంపైనా తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి. గతేడాది ఇదే సమయానికి 5.60 లక్షల ఎకరాల్లో వరిని సాగు చేయగా, వ్యవసాయ శాఖ నివేదిక ప్రకారమే ఈసారి 3.90 లక్షల ఎకరాలు తక్కువగా సాగైనట్లు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఏడాది వానాకాలం సీజన్లో 8 శాతం మేరకు పంట విస్తీర్ణం తగ్గుదల కాగా, వరి విస్తీర్ణం ఏకంగా 18 శాతం వరకూ తగ్గింది.
యాసంగి సీజన్లోనూ అదే తీరు కన్పిస్తోంది. సాధారణంగా రైతులు అక్టోబర్ నెలాఖరు నుంచే వరినార్లు పోసి, నవంబర్ మొదటి వారం నుంచి నాట్లు వేయడం ప్రారంభిస్తారు. ఈసారి 10వ తేదీ మంగళవారం వరకు ఎక్కడా నాట్ల ఊసేలేదు. నిజామాబాద్, మరికొన్ని జిల్లాల్లో ఇప్పుడిప్పుడే నార్లు పోస్తున్నారని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
నూనె గింజలు, పప్పుధాన్యాల వైపు మొగ్గు
యాసంగిలో రైతులు ఎక్కువగా నూనె గింజలు, పప్పుధాన్యాలను సాగు చేయడానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు 66,532 ఎకరాల్లో నూనె గింజలు వేయగా, ఇందులో వేరుశనగ 63,306, కుసుమలు 2,373 ఎకరాల్లో సాగు అవుతున్నాయి. 57,337 ఎకరాల్లో పప్పు ధాన్యాలను వేశారు. ఇందులో శనగలు 42,366 ఎకరాలు, మినుములు 11,600, పెసలు 2,006 ఎకరాల్లో, కందులు, ఉలవలు, బెబ్బర్లు అక్కడక్కడా సాగవుతున్నాయి. మరో 21,044 ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న, 12,124 ఎకరాల్లో జొన్నలు సాగు చేస్తున్నారు. మిగిలిన విస్తీర్ణంలో పశుగ్రాసం వంటి ఇతర పంటలు వేశారు.
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