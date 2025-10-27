పంటలను మార్చారు - పూలతో లాభాలు గడిస్తున్నారు
పూలసాగుతో లాభాల గడిస్తున్న రైతులు - కొద్దిపాటి భూమిలో తక్కువ పెట్టుబడితో లాభాలు - గులాబీలు, మల్లెలు, బంతి, చామంతి, కనకాంబరాల సాగు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 8:35 PM IST
Special Story on Flower Farmers From Guntur District: భక్తికి, ప్రేమకు ప్రతీకలు పూలు. ఇంట్లో దేవుడి పూజ మొదలుకుని ఏ చిన్నపాటి కార్యక్రమానికైనా పుష్పాలు తప్పనిసరి. దైనందిన జీవితంలో నిత్యావసరంగా మారిన పూలను సాగు చేస్తూ గుంటూరు జిల్లా ఫిరంగిపురం మండల రైతులు లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. కొద్దిపాటి భూమిలో తక్కువ పెట్టుబడితో సిరుల పంటలను పండిస్తున్నారు.
పంట మార్పిడిపై దృష్టి: పెట్టిన పెట్టుబడికి, పడ్డ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందక అప్పుల భారం పెరిగిపోతున్న తరుణంలో ఉన్న అన్నదాతలు కొత్త పంటల వైపు మెుగ్గు చూపుతున్నారు. ఇన్నాళ్లు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న ప్రత్తి, మిరప లాంటి వాణిజ్య పంటలను సాగు చేసిన గుంటూరు జిల్లా రైతులు వాటి సాగులో నష్టాలు క్రమంగా పెరగడంతో పంట మార్పిడిపై దృష్టి సారించారు. ఈ క్రమంలోనే ఫిరంగిపురం మండలంలో కొండవీడు ప్రాంతంలో అన్నదాతలు పూల సాగును ఎంచుకున్నారు.
నాలుగైదు ఏళ్లుగా గులాబీలు, మల్లెలు, బంతి, చామంతి, కనకాంబరం లాంటి పూలను సాగు చేస్తూ మంచి ఫలితాలు అందుకుంటున్నారు. కొండవీడు, హౌస్ గణేశ్, చెంఘిజ్ ఖాన్ పేట, పుట్టకొట్ట తదితర గ్రామాల రైతులు వందలాది ఎకరాల్లో పూల మెుక్కలను పెంచుతున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో మెరుగైన ఆదాయాన్ని సొంతం చేసుకుంటున్నారు. ఫిరంగిపురం మండలంలోని హౌస్ గణేశ్ గ్రామం పేరు చెప్పగానే పరిసర ప్రాంత వాసులకు ఆకర్షణీయమైన గులాబీలు, సువాసనను వెదజల్లే మల్లెలు, రంగు రంగుల బంతులు, చామంతులే గుర్తుకు వస్తాయి.
పూలసాగుతో అధిక లాభాలు: ఈ గ్రామంలో పండించే వైవిధ్యమైన పూలకు గుంటూరులోని పూల మార్కెట్లోనూ మంచి డిమాండ్ ఉంది. హౌస్ గణేశ్ గ్రామంలో దాదాపు 300 కుటుంబాలు ఉండగా దాదాపు అందరూ రైతులే కావడం గమనార్హం. ప్రతి రైతు కూడా వాణిజ్య పంటలను పక్కన పెట్టి పూల పంటలనే సాగు చేస్తున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడి, ఏడాది మెుత్తం పంట చేతికి వచ్చే పరిస్థితి ఉండటం, సమీపంలోనే గుంటూరు మార్కెట్ వల్ల అధిక లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో రైతులు పూల తోటల పెంపకంపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
కొండవీడు పరిసర గ్రామాల్లోని రైతులంతా ఒక బృందంగా ఏర్పడి ఈ పూల సాగు చేస్తున్నారు. నాణ్యమైన బంతి, చామంతి, గులాబీలు, మల్లెలు, కనకాంబరం, సన్నజాజుల మెుక్కల్ని బెంగళూరు వెళ్లి మరీ తీసుకుని వస్తున్నారు. ఉద్యానవన పంటలకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే రాయితీలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఇచ్చే సూచనలను పాటిస్తూ అన్నదాతలు ఈ పూల సాగును విజయవంతంగా చేపడుతున్నారు. వివాహాలు, శుభకార్యాలు, దసరా, దీపావళి, కార్తీకమాసం, నూతన సంవత్సరం, సంక్రాంతి లాంటి పండగ వేళల్లో పూలకు మంచి గిరాకీ ఉంటుందని, అలాంటి సమయంలో మంచి లాభాలు వస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.
ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు: ఇతర పంటలతో పోలిస్తే పూల సాగుకు పెట్టుబడి, నీటి అవసరం కూడా తక్కువేనని అన్నదాతలు వివరిస్తున్నారు. పూల సాగుతో మెరుగైన ఆదాయంతో పాటు అప్పుల ఊబి నుంచి బయటపడుతున్నామని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తగిన ప్రోత్సాహం అందిస్తే సాగును మరింత విస్తరిస్తామని చెబుతున్నారు.
"వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఇచ్చే సూచనలను పాటిస్తూ మేమంతా ఈ పూల సాగును విజయవంతంగా చేపడుతున్నాం. వివాహాది, శుభకార్యాలు, సంక్రాంతి లాంటి పండగ వేళల్లో పూలకు మంచి గిరాకీ ఉంటుంది. ఇతర పంటలతో పోలిస్తే పూల సాగుకు పెట్టుబడి, నీటి అవసరం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం తగిన ప్రోత్సాహం అందిస్తే సాగును మరింత విస్తరిస్తాం"-పూలరైతులు, గుంటూరు జిల్లా
