నిండాముంచిన మురసు తుపాన్ - దీపావళి ముంగిట రైతన్న ఇంట అమావాస్య చీకట్లు
Murasu Cyclone Impact In Telangana : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో మురసు ప్రభావానికి రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. కోటి ఆశలతో పంట చేతికొస్తుందని ఎదురుచూస్తుంటే, పంట పనికి రాకుండా పోయిందని బాధపడుతున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 8:37 AM IST
మురసు తుపాను ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా రైతులను నిలువునా ముంచేసింది. చేతికి అందివచ్చి నేడో రేపో కోతలకు సిద్ధమైన వరి పంట పూర్తిగా వర్షార్పణమైంది. నీళ్లలోని వరి కంకులు నానుతూ ఎందుకూ పనికిరాకుండా పోయాయి. ప్రభుత్వం తమను ఆదుకోకపోతే అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకుపోతామని రైతన్నలు వేడుకుంటున్నారు.
మురసు తుపాను ప్రభావానికి రైతులు బలి
ఆరుగాలం శ్రమించి పండించిన పంట చేతకందివచ్చే సమయంలో చేజారిపోతే ఆ రైతు పడే వ్యథ అంతా ఇంతా కాదు. కోతలకు సిద్ధమై నేడో, రేపో కోద్దామని పెట్టుకున్న పంట అంతా వానపాలైంది. మురసు తుపాను ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వరి రైతులను కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. కుండపోతగా కురిసిన వర్షాలకు ఉమ్మడి జిల్లాలో వేలాది ఎకరాల్లో వరి, మిర్చి, పత్తి పంటలు నీట మునిగాయి. రేయింబవళ్లు పొలాల్లో ఉండి సాగు చేసిన రైతులకు మురసు తుపాను చివరకు కన్నీళ్లే మిగిల్చింది.
మురసు తుపానుతో రైతుల ఆక్రందన
వ్యవసాయ శాఖ ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం ఖమ్మం జిల్లాలో 1,097 గ్రామాల పరిధిలో 11,192 మంది రైతులకు చెందిన 23,140 ఎకరాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. అత్యధికంగా సత్తుపల్లి, కూసుమంచి, మధిర వ్యవసాయ డివిజన్లలో నష్టం వాటిల్లింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో 4,963 మంది రైతులకు చెందిన 11,091 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు.
సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలోని పెనుబల్లి, కల్లూరు, వేంసూరు, సత్తుపల్లి మండలాల్లో వరి పంటకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. ఈ 4 మండలాల్లోనే సుమారు 15 వేల ఎకరాల్లో వరి దెబ్బతిన్నట్లు అంచనా. కల్లూరు మండలం ఎర్రబోయినపల్లి గ్రామంలో సుమారు 3 వేల ఎకరాల్లో వరి సాగు చేయగా, దాదాపు వెయ్యి ఎకరాల్లో పంట నష్టపోయినట్లు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నా ఐదెకరాల పొలంలో వరి పంట వేశాను. ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాను. పంట చేతికొచ్చింది. మార్కెట్లో రూ.2,500 ధర ఉంది. నా బిడ్డకు పెళ్లి చేయాలని లేక ఇల్లు కడదామని అనుకున్నాను. కానీ అకస్మాత్తుగా వచ్చిన మురసు తుపానుతో చాలా నష్టపోయాం. ప్రభుత్వం ఆదుకొని న్యాయం చేయాలి. - ఓ రైతు
అప్పులు తెచ్చి వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతుల పరిస్థితి దుర్భరం
సొంత చేలల్లోనే సాగు చేసిన రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా ఉంటే, కౌలుకు తీసుకుని అప్పులు చేసి సాగు చేసిన కౌలు రైతుల పరిస్థితి మరింత దుర్భరంగా మారింది. పంట చేతికొస్తే అప్పులు తీర్చుకోవచ్చని ఆశపడిన వారిని మురసు కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. మోకాల్లోతుకు పైగా నిలిచిన నీటిలో 2 రోజులు వరి పంట ఉండి పూర్తిగా పాడైపోయింది. వర్షాలు తగ్గినా పొలాల్లో నీరు మాత్రం తగ్గడం లేదు.
నీరు బయటకు వెళ్లకపోతే ధాన్యం మొలకెత్తి, కంకులు పూర్తిగా కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పంట కోతకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఈ విపత్తు ఎదురు కావడంతో పెట్టిన పెట్టుబడి పూర్తిగా పోయిందని, రూ.వేలల్లో నష్టం వాటిల్లినట్లు కౌలు రైతులు తమ ఆవేదనను వెళ్లగక్కుతున్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకట వీరయ్య దెబ్బతిన్న వరి పంటలను పరిశీలించారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆదుకోవాలని, పరిహారం ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఉమ్మడి ఖమ్మంపై మురసు తుపాను ప్రభావం రాజకీయాంశం కాదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి తుపాను ప్రభావిత ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లి, అశ్వారావుపేటలో నష్టాన్ని ఎదుర్కొనడానికి ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలి. వరి, మిర్చి వంటి పంటలు దెబ్బతింటే ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. - సండ్ర వెంకట వీరయ్య, సత్తుపల్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే
పంటను అమ్ముకుని దీపావళిని ఘనంగా చేసుకుందామనుకున్న రైతులకు పంట పూర్తిగా నీటి పాలై అమావాస్య చీకట్లే మిగిలాయి. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో సమగ్ర సర్వే నిర్వహించి పంట నష్టాన్ని నమోదు చేసి, పరిహారం అందించాలని అన్నదాతలు కోరుతున్నారు.
కన్నీరు మిగిల్చిన 'మురసు' తుపాను - వేల ఎకరాల్లో నీట మునిగిన వరి, పత్తి, మిరప
మురసు తుపాను ధాటికి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా అతలాకుతలం! - అన్నదాతలకు అపారనష్టం