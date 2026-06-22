యాప్లో కనిపిస్తేనే యూరియా, లేకుంటే లేదు - పట్టాలేని రైతుల బాధలు పట్టేదెవరికి?
ఎకరాకు రెండు బస్తాల యూరియాను అందిస్తున్న ప్రభుత్వం - యాప్లో భూమికి పట్టా చూపకపోవడంతో యూరియా కొరతతో అవస్థలు పడుతున్న అన్నదాతలు - పట్టాలేని రైతులకు ప్రత్యామ్నాయం చూపాలని డిమాండ్
Published : June 22, 2026 at 8:34 PM IST
Urea Booking Issues In Telangana : యూరియాను పరిమితికి మించి వినియోగిస్తున్నారని, మరికొన్నిచోట్ల నిల్వలు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారనే నెపంతో ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం నుంచి ‘ఫెర్టిలైజర్ యాప్’ వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చింది. దీనికోసం ప్రభుత్వం నిపుణుల సూచనలు తీసుకుంది. వారి సూచనలను అనుసరించి ఎకరాకు సీజన్కు రెండు బస్తాల చొప్పున బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. కానీ, భూమి వివరాల నమోదు సమస్యలు, ఫోన్పై అవగాహన లేమి, సాంకేతికత ఇబ్బందుల కారణంగా ‘యాప్’ ద్వారా సకాలంలో యూరియా అందటం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ కారణంగా నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా నిత్యం ఎక్కడో ఒక ప్రాంతంలో అయినా రైతులు ఆందోళనలకు దిగుతున్నారు. పైగా పంట విరామ కాలంలో ప్రభుత్వం బుకింగ్ నిలిపివేస్తోంది. దీంతో ఆ సమయంలో ఆరుతడులు వేసే ఉద్యాన రైతులు, పశుగ్రాసం, కూరగాయలు పండించుకునే వారు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే యూరియాను దశల వారీగా అందించడంతో రైతులకు బస్తాలను తరలించేందుకు రవాణా ఖర్చు భారమౌతోంది.
పట్టా మంజూరు కాకపోవడంతో : నిజామాబాద్ జిల్లా ధర్పల్లి మండలం వాడి గ్రామానికి చెందిన నర్సయ్య, చిన్నసాయిలుకు ముత్తాల కాలం నుంచి వారసత్వంగా ఏడు ఎకరాల భూమి సంక్రమించింది. అయితే వారికి ఐదు ఎకరాల భూమికి మాత్రమే పట్టా ఉంది. దీంతో ఈ భూముల విషయంలో తండ్రి లింబయ్య సర్వే చేయించారు. అయినా వారికి పట్టా మంజూరు కాలేదు. పైగా ఆయన వారసులు పుట్టు మూగవారు. దీంతో అధికారుల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసినా ఫలితం లేకపోయింది. మిగతా భూమికి సంబంధించిన పట్టా రాలేదు. అయితే వరి సాగు చేసేందుకు వీరికి వానాకాలంలో 21 బస్తాల యూరియా అవసం ఉంటుంది. అయితే, ప్రభుత్వ యాప్ ప్రకారం వీరికి కేవలం పది బస్తాలే తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
స్మార్ట్ఫోన్లపై అవగాహన లేకపోవడంతో : ఇందల్వాయి మండలానికి చెందిన సాయన్నకు స్మార్ట్ఫోన్లపై అవగాహన లేదు. దీంతో యూరియా స్టాక్ వచ్చిందనే విషయం తెలియగానే వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి (ఏఈవో) వద్దకో, మీ సేవకో వెళుతుంటారు. అయితే అప్పటికే ‘నో స్టాక్’ చూపడం జరుగుతోంది.
వారికి ప్రత్యామ్నాయం చూపాలని డిమాండ్ : మొత్తం భూమి యాప్లో నమోదై, స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగించి, యాప్ వినియోగంపై అవగాహన ఉన్న రైతులు స్టాక్ పెట్టినట్లు అధికారుల నుంచి సమాచారం అందగానే కావాల్సిన బస్తాలును బుక్ చేసుకుంటున్నారు. 48 గంటల్లో యూరియా అందుకుంటున్నారు. ఇతర మండలాలకు వెళితే రవాణా భారం పడుతుందని గుర్తించిన అధికారులు సొంత మండలానికే బుకింగ్ పరిమితం చేశారు. ఈ విధానాలు అమలు కాలవడంతో డీలర్లు ఎరువుల బస్తాలను పక్కదారి పట్టించే అవకాశాల్లేవు. అయితే యాప్లోని సాంకేతిక సమస్యలను పరిష్కరించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. సెల్ఫోన్ వినియోగంపై అవగాహన లేని రైతులను ఉద్దేశించి, పట్టాలేని రైతులకు ప్రత్యామ్నాయంగా పంపిణీ ఎరువులను పంపిణీ చేయాలనే డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
పాత పాస్ పుస్తకాలుంటే సరి : భూ సమస్యలున్న రైతులు ఏఈవోలను సంప్రదించవచ్చని ఇందల్వాయి ఏవో శ్రీకాంత్ తెలిపారు. పాత పాసు పుస్తకాలు ఉన్నవారు కూడా ఏఈవో వద్దకు వెళ్లి ఆయన ద్వారా యాప్లో వివరాలు నమోదు చేయించుకోవచ్చని చెప్పారు. భూమి మొత్తం రికార్డులో లేని రైతులు, పంట నాటిన తర్వత ఏఈవో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిన చేస్తారని వెల్లడించారు. ఆ వివరాలు అప్లోడ్ చేసే వెసులుబాటు ఉందని తెలిపారు.
సాంకేతికతపై అవగాహన లేని రైతులు అధికారుల, మీసేవా కేంద్రాలకు వెళ్లి బక్ చేసుకోవాల్సి వస్తున్నందున వీరి కోసం కొంత స్టాక్ను ఏఈవోల పరిధిలో హోల్డ్ చేసి పెట్టాలని అభ్యుదయ కర్షకులు ఉన్నతాధికారులకు సూచిస్తున్నారు.
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