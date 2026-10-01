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వర్షం కురవకపాయే - చేతికొచ్చిన పంట ఎండిపోయే! - కన్నీరు పెడుతున్న కర్షకులు

ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల రాష్ట్రంలో వర్షాలు లేవు. దీంతో పంటలు పండడం లేదు. చేతికొచ్చిన పంటలూ ఎండిపోయే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకుంటే కన్నీరే మిగులుతుందని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు.

Elnino Effect On Agriculture Sector
ఎల్​నినో వర్షాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 8:25 AM IST

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Updated : October 1, 2026 at 8:57 AM IST

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El Nino Effect on Agriculture Sector : కాలం కలిసొస్తే కర్ర కూడా నాగలి అవుతుందన్నారు. కానీ ప్రస్తుతం రైతుల పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉంది. పచ్చటి పైరులతో కళకళలాడుతూ ఉండాల్సిన ఆ ప్రాంతాలపై ఎల్‌నినో ప్రభావం కనిపిస్తోంది. వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆరుతడి పంటలే వేసినా లాభం లేకుండా పోతోంది. పంట చేతికొచ్చే దశలో వర్షాలు లేక పెట్టుబడికి రాని పరిస్థితి నెలకొంది. సగానికి పైగా పంటల దుస్థితి ఇలాగే ఉందని, తమ ప్రాంతాన్ని కరవు జిల్లాగా ప్రకటించాలని నారాయణపేట రైతులు వేడుకుంటున్నారు.

వర్షాల్లేక వాడిపోతున్న కంది పంటలు

వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకొని శ్రమను ధారపోస్తున్న రైతన్నకు కన్నీరే మిగులుతోంది. పంట చేతికందే సమయంలో అకాల వర్షాలు, నీటి ఎద్దడి వంటి సమస్యలతో ఏటా పరీక్షిస్తోంది. ఈ ఏడాది ఎల్‌నినో వల్ల అన్నదాతకు చుక్కెదురైంది. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆరుతడి పంటలే వేసినా రైతుకు గడ్డుకాలం తప్పట్లేదు. వ్యవసాయ శాఖ నివేదికల ప్రకారం నారాయణపేట జిల్లాలో కంది 63,400 ఎకరాల్లో సాగైంది. దామరగిద్ద తదితర మండలాల్లో వానలు లేక చేతికొచ్చిన పంట ఎండిపోయే పరిస్థితికొచ్చిందని కర్షకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఎల్​నినో వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులు (ETV)

ఎల్​నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండడం వల్ల కంది, పత్తి ఎక్కువగా ఎండిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో ప్రభుత్వం సూచించే నిబంధనలు గ్రామాల వారీగా పాటించేలా చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం నుంచి ఎప్పుడైతే ఆదేశాలు వస్తాయో అప్పుడు గ్రామాల్లో పంట నష్టం ఎంత జరుగుతుందో నమోదు చేస్తాం. రైతులకు సరైన పరిహారం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం - నరేశ్, దామరగిద్ద ఏఈవో

మా జిల్లాను కరవు జిల్లాగా ప్రకటించాలి

దామరగిద్ద ప్రాంతంలో సాగు నీటి ప్రాజెక్టులు లేవు. ఎక్కువ శాతం రైతులు వర్షాలపైనే ఆధారపడి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. కొందరికి బోర్లున్నా కరవు పరిస్థితుల వల్ల బోరు బావులు అడుగంటుతున్నాయని చెబుతున్నారు. పంట పూత దశలో వర్షం పడకపోతే దిగుబడి కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. తమ ప్రాంతాన్ని కరవు జిల్లాగా ప్రకటించాలని కర్షకులు కోరుతున్నారు. వడ్డీ వ్యాపారుల దగ్గర పెట్టుబడి అప్పు తెచ్చామని, తిరిగి తీర్చే దారి కనిపించట్లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కౌలు రైతుల పరిస్థితి మరింత దీనంగా ఉందని వాపోతున్నారు.

వర్షాలు లేక కంది ఆకు రాలిపోతోంది. చేను ఎండిపోతోంది. ఎకరానికి రూ.40,000 నుంచి రూ.50,000 పెట్టుబడి పెట్టాం. ఇప్పుడు పెట్టుబడి కూడా వచ్చేలా లేదు. మా కష్టానికి ప్రతిఫలం లేదు. - రైతు

నారాయణపేట జిల్లాలో ఇప్పటికే 36 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. పంటలు పెద్దఎత్తున నష్టపోయే పరిస్థితి ఉండటంతో నష్టపోయిన పంటల వివరాలు సేకరించి రైతులకు పరిహారం చెల్లించేందుకు కృషి చేస్తామని వ్యవసాయ అధికారులు అంటున్నారు. వర్షాభావంతో నెలకొన్న కరవు పరిస్థితుల నుంచి తమను కాపాడాలని అధికారులకు రైతులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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Last Updated : October 1, 2026 at 8:57 AM IST

TAGGED:

NO RAINS TELANGANA
వ్యవసాయంపై ఎల్​నినో ప్రభావం
ELNINO EFFECT ON RAINS
ELNINO EFFECT ON TELANGANA
ELNINO EFFECT ON AGRICULTURE SECTOR

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