కరవుపై 'కుంట'ల విజయం - ఎల్నినోను జయించిన ఆదర్శ గ్రామం
Agriculture Using Water Ponds : నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో రైతులు నీటి కుంటలు ఏర్పాటు చేసుకుని వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. కుంటలతో పంటలపై ఎల్నినో ప్రభావాన్ని తగ్గించుకుని, మంచి దిగుబడి సాధిస్తున్నామని చెబుతున్నారు.
Published : November 26, 2026 at 9:31 AM IST
ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురువలేదు. చాలా గ్రామాల్లో భూగర్భ జలాలు పడిపోయి, ప్రస్తుత సీజన్లో పంటల సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. కానీ ఆ గ్రామంలో మాత్రం కరవు ఛాయలు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. నీటి కుంటల నిర్మాణంతో ఆ పల్లెలో జలసిరులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. ఏటా వెంటపడి వచ్చే కరవును జయిస్తూ, తోటి కర్షకులకు నిజామాబాద్ జిల్లా భూలక్ష్మీక్యాంపు రైతులు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
30 ఏళ్ల క్రితమే నీటి కుంటల నిర్మాణం
ప్రస్తుతం ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక పంటలు ఎండి రైతులు నష్టపోతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వీబీజీ రాంజీ పథకం రాయితీతో కొందరు రైతులు ఇప్పుడిప్పుడు తమ పంట పొలాల్లో ఊట కుంటలను నిర్మించుకుంటూ భూగర్భ జల సంరక్షణకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. కానీ నిజామాబాద్ జిల్లా భూలక్ష్మీక్యాంపు రైతులు మాత్రం 30 ఏళ్ల క్రితమే ముందుచూపుతో వ్యవహరించారు. భవిష్యత్తులో కరవు దరిచేరకుండా అప్పట్లోనే నీటి కుంటలు నిర్మించుకున్నారు. ఫలితంగా ఈ ప్రాంతం జలసిరులతో కళకళలాడుతోంది. చాలా గ్రామాల్లో కరవు కోరలు కనిపిస్తుంటే, ఈ ఊరిలో మాత్రం పంట పొలాలు పచ్చగా కనిపిస్తున్నాయి.
వర్షపు నీరు వృథాగా పోకుండా కుంటలకు మళ్లింపు
ఈ గ్రామంలో 30 ఏళ్ల క్రితం వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో రైతులు పంటల సాగుకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వర్షాలు లేక బావులు, బోర్లు, చెరువులు, కుంటలు ఎండి దుర్భర పరిస్థితులు చూసిన రైతులు నీటి కుంటల తవ్వకానికి నడుం బిగించారు. రైతులు తమ అవసరాన్ని బట్టి 40 వరకు నీటి కుంటలను నిర్మించుకున్నారు. వర్షపు నీరు వృథాగా పోకుండా ఆ కుంటలకు మళ్లించుకుంటున్నారు. ఈ కుంటల ద్వారా వరి, మొక్కజొన్న, ఇతర పంటలు సాగు చేస్తున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు. మిగతా రైతులు కూడా ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ వ్యవసాయం చేసినట్లైతే కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం ఉంటుందని అంటున్నారు.
మాది నిజాంసాగర్ చివరి ఆయకట్టు. మా గ్రామంలో బోర్లు పడవు. ఈ విషయాన్ని మా పెద్దలు 30 ఏళ్ల క్రితమే గ్రహించి భూమిలో పంటలు పండాలంటే వర్షపు నీరు ఆధారమని నీటి కుంటలు నిర్మించారు. ప్రస్తుతం గ్రామంలో 30 నుంచి 40 కుంటలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి అర ఎకరం నుంచి ఎకరం వరకు ఉన్నాయి. వర్షపు నీటిని మేం కుంటల ద్వారా ఒడిసిపట్టుకుంటాం. చిన్న కుంటలు 35 నుంచి 40 ఫీట్లుంటాయి. రెండెకరాల్లో ఉన్న కుంటలైతే 75 ఫీట్ల వరకు ఉంచుకుంటాం. ఇందులో చేపలు పెంచుతాం. వీటి సాయంతో వరి, సన్ఫ్లవర్, మినుము మొదలైవని పండిస్తున్నాం. ప్రతి రైతూ కుంటలు నిర్మించుకోవాలి. - స్థానిక రైతులు
ఈ నీటి కుంటలతో కరవు కాటకాలతో సంబంధం లేకుండా పంటలు బాగా పండుతున్నాయని స్థానిక రైతులు చెబుతున్నారు. మంచి దిగుబడి సాధిస్తున్నామని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్న ఈ సమయంలో భూలక్ష్మీక్యాంపు రైతులు పాటిస్తున్న ఈ విధానం స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.
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