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ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్​ - రైతన్నలకు ఈ ఏడాదికి ఆరుతడి పంటలు మేలు

ఎల్‌నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు అధికారుల కసరత్తు - అన్నదాతలను ప్రోత్సహించేలా సర్కారు ప్రత్యామ్నాయ సాగు ప్రణాళిక - ఆగస్టు నాటికి వర్షాల కురవకపోతే ఇవే సాగు చేయాలని సూచన

Farmers Hardships Due to Elnino Effect
Farmers Hardships Due to Elnino Effect (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 12:21 PM IST

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Farmers Hardships Due to Elnino Effect : ఎల్​నినో ప్రభావంతో వర్షాలపై రైతుల ఆశలు సన్నగిల్లుతున్నాయి. వానలు కురవకపోవడం, భూగర్భజలాలు అడుగంటుతుండడంతో సాగును లాభసాటిగా మలచుకోవడమే రైతులకు ఉన్న ఏకైక మార్గం. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని, తక్కువ నీటితో ఎక్కువ దిగుబడులనిచ్చే పంటల వైపు అన్నదాతలను ప్రోత్సహించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ సాగు ప్రణాళికను రూపొందించింది. ఇటీవల వరి సాగును అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తున్న రైతులు, ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సాగు శైలిని మార్చుకోవాలని సర్కారు సూచిస్తోంది.

ఇవి సాగు చేయండి : రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే మొక్కజొన్న, సోయా, పత్తి పంటలు అధిక మొత్తంలో సాగు కావడంతో అధికారులు వరి రైతులపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. బోర్లు, చెరువులు కింద నార్లు పోసుకున్న రైతులను ఆరుతడి పంటల వైపు మళ్లించేందుకు కార్యాచరణ ప్రారంభించారు. నీటి లభ్యత ఉంటే ఈ నెలాఖరు నాటికి వరికి బదులు మొక్కజొన్న సాగు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఆగస్టు నాటికి ఆశించిన వర్షాలు కురవకపోతే పెసర్లు, కందులు, మినుములు సాగు చేయాలంటున్నారు. ఇందుకోసం వ్యవసాయాధికారులు రైతుల వద్దకే వెళ్లి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

నీరు అందుబాటులో ఉంటే ఈ పంటలు : ఒకవేళ వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి చెరువులు, బోరు బావుల్లోకి కావాల్సినంత నీరు చేరితే ఈ నెలాఖరు వరకు వరి స్వల్పకాలిక రకాలను వేయాలి. వర్షాలు తక్కువగా ఉంటే వరికి బదులు మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్​ రకాలను వాడాలి. ఈ నెల 20వ తేదీ వరకే పత్తి విత్తనాలు వేయాలి. ఆగస్టు నెలలో పరిస్ధితులకు తగ్గట్టుగా వేరుసెనగ, నువ్వులు, పెసర, ఆముదాలు, కందులు, రాగులు, సజ్జలు వేయాలని వ్యవసాయాధికారులు సూచిస్తున్నారు. సెప్టెంబరు నాటికి పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే దనియాలు, తెల్ల నువ్వులు వంటి పంటలు సాగు చేయడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు.

భారీగా తగ్గనున్న వరి సాగు : నిజామాబాద్​ జిల్లాలో ఈ ఏడాది వరి సాగును 65 శాతానికి పరిమితం చేయనున్నట్లు వ్యవసాయశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. గతేడాది వానాకాలంలో 3,22,917 ఎకరాల్లో వరి పంట వేయగా ఈసారి అది 2,09,501 ఎకరాలుగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. నీరు అధికంగా అవసరమవడం, బోరు బావుల్లో నీరు ఇంకిపోవడం వంటి కారణాలు వరిసాగును ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్నాయి. ఈ జిల్లాలో ఇప్పటికే సుమారు 25 శాతానికి పైగా లోటు వర్షపాతం నమోదవగా ఆగస్టులో 15, సెప్టెంబరులో 42, అక్టోబరులో 55 శాతం తక్కువ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో వరి సాగు లాభసాటి కాదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

''ఇప్పటికే మొక్కజొన్న, పత్తి, సోయా పంటలు గరిష్ఠంగా సాగయ్యాయి. బోరుబావులపై ఆధారపడి వరి సాగు అనుకూలం కాదని రైతులకు చెబుతున్నాం. వరి స్థానంలో మొక్కజొన్న ఇతర ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఎల్​నినోను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు రైతులను సిద్ధం చేస్తున్నాం'' - మోహన్​రెడ్డి, డీఏఓ, కామారెడ్డి

జిల్లాలో ఈ ఏడాది సాగు విస్తీర్ణం వివరాలు
పంట రకం 2025 (ఎకరాల్లో) 2026 (ఎకరాల్లో అంచనా)
వరి 3,22,917 2,09,501
సోయా 81,251 86,750
మొక్కజొన్న 41,051 55,595
పత్తి 40,164 57,588
కందులు 47,672 55,595
పెసలు 2,214 5,514
మినుములు 966 3,116

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