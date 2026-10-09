'వక్క' సాగుతో రైతులకు లాభాల పంట - ఎకరానికి రూ.2.50 లక్షల ఆదాయం
ARECA NUT CULTIVATION : వక్క(పోక) సాగు రైతులకు లాభాలు తాంబూలం చేకూర్చుతోంది. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి ఎగుమతులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ధర కూడా ఆశాజనకంగా ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 6:52 PM IST
ARECA NUT CULTIVATION IN AP : వక్క(పోక) సాగు రైతులకు లాభాలు తాంబూలం చేకూర్చుతోంది. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి ఎగుమతులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ధర కూడా ఆశాజనకంగా ఉంది. దసరా, దీపావళి అనంతరం కార్తిక మాసం సందర్భంగా పూజలకు వక్క ఉపయోగిస్తుండడం ఇందుకు ఒక కారణంగా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం 7,500 ఎకరాల్లో దేశవాళీ రకాలైన మోతీ, మల్నాడు, ధవనగిరి, శతమంగళలతోపాటు హైబ్రీడు రకాలైన మోహిత్నగర్, మంగళ, శ్రీమంగళ, సుమంగళ, స్వర్ణమంగళ, ఇంటర్శ్రీమంగళ తదితర వక్క రకాలు సాగు చేస్తున్నారు. ఈ మొక్కలు(నారు) కర్ణాటక, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలతోపాటు ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని 30 సంవత్సరాలు పైబడిన తల్లి చెట్ల నుంచి విత్తనాలను సేకరిస్తున్నారు. కొబ్బరి తోటల్లో అంతర పంటగా ఎకరానికి 480, ఏక పంటగా అయితే 650 మొక్కలను నాటుతారు. దీనికి చీడపీడలు ఆశించడం బాగా తక్కువ.
రూ.2.50 లక్షల నికరాదాయం : కొబ్బరి, కోకో పంటల కంటే పోకకు హెచ్చు ధర పలుకుతోంది. నాటిన అయిదేళ్లు తరువాత ఏక పంటగా ఎకరానికి అన్ని ఖర్చులు పోను రూ.2.50 లక్షల నికరాదాయం వస్తోంది. అదే కొబ్బరి తోటలకైతే నాటిన పదేళ్ల తరువాత ఎకరానికి రూ.80 వేల నుంచి రూ.95 వేలు, కోకోకు ఎనిమిదేళ్ల తరువాత రూ.90 వేల నుంచి రూ.1.30 లక్ష ఆదాయం వస్తుంది.
దసరా ఎఫెక్ట్తో పెరిగిన డిమాండ్ : ప్రస్తుతం దసరా మహోత్సవాలు దగ్గర పడడంతో వక్కకు మరింత డిమాండ్ పెరిగింది. ఇక్కడి నుంచి గుజరాత్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, ఒడిశా, బిహార్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాలతోపాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలకు ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయి. పచ్చి వాటితోపాటు పండు వక్కలకూ డిమాండ్ పెరిగింది. వీటిని పూజలకు వినియోగిస్తారు. పచ్చి వక్క కిళ్లీలు తదితరాల్లో వాడతారు. దీనికి గిరాకీ ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో క్వింటా పచ్చి వక్క రూ.30 వేల నుంచి రూ. 35 వేలు, పండు వక్క రూ.41 వేల నుంచి రూ. 45 వేల మధ్య ధర పలుకుతోంది.
అయిదేళ్లలో పంట చేతికి : " కొబ్బరి తోటల్లో అంతర పంటగా లేక ఏక పంటగా వక్క సాగు చేపట్టవచ్చు. మొక్కలు నాటిన నాటి నుంచి దేశవాళీ రకాలైతే 6 సంవత్సరాలు, హైబ్రీడు అయితే నాలుగున్నరేళ్ల నుంచి అయిదేళ్లలో పంట చేతికి వస్తుంది. అప్పటి నుంచి 40 నుంచి 70 సంవత్సరాల పాటు రైతులకు ఆదాయం సమకూరుతుంది. ఇప్పుడు కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలతో పోటీపడి ఈ పంటను ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో రైతులు సాగు చేస్తున్నారు. సేంద్రియ పద్ధతిలో వక్క పండిస్తే దీర్ఘకాలంగా దిగుబడి వస్తుంది. ఏడాదికి వెయ్యి టన్నులు పొరుగు రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు" అని వక్కరైతు పితాని భీముడు తెలిపారు.
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