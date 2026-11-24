'పెట్టుబడి వచ్చే పరిస్థితీ లేదు - ధర పెంచితేనే గిట్టుబాటు!' - పత్తి రైతుల ఆవేదన
Cotton Farmers Problems : ఖమ్మం జిల్లాలోని పత్తి మార్కెట్కు చివరి విడత పత్తి వస్తోంది. ప్రస్తుతం క్వింటాల్ ధర రూ.9 వేలకు పైగా పలుకుతున్నా, పెట్టుబడి ఖర్చులకూ సరిపోవడం లేదని రైతులు అంటున్నారు.
Published : November 24, 2026 at 12:28 PM IST
ఈ ఏడాది పత్తి రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు సరిగా కురవక పంట దిగుబడి తగ్గింది. మరోవైపు ఎరువులు, పురుగు మందులు, కూలీ ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయి. ఇన్ని కష్టాలు పడి పండించిన పంటను మార్కెట్కు తీసుకొస్తే గిట్టుబాటు ధర లభించడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం క్వింటాల్కు రూ.9 వేలు మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారని, కనీసం రూ.10 వేలు చెల్లిస్తేనే గిట్టుబాటు అవుతుందని రైతులు అంటున్నారు.
పెట్టుబడికి తగిన లాభం లేదు
ఖమ్మం పత్తి మార్కెట్కు ఈ ఏడాది చివరి విడత పత్తి వస్తోంది. ప్రస్తుతం క్వింటాల్ ధర రూ.9 వేలకు పైగా పలుకుతున్నా, పెట్టుబడి ఖర్చులకూ సరిపోవడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక దిగుబడి సగానికి పడిపోయిందని, గత నెలలో వచ్చిన తుపాన్తోనూ పంట నష్టపోయామని రైతులు అంటున్నారు.
3 ఎకరాల పత్తి పంట వేశాను. ఎకరాకు 5 క్వింటాళ్ల దిగుబాడి కూడా రాలేదు. 40 బస్తాలు మార్కెట్ యార్డుకు తీసుకొచ్చాను. క్వింటాల్కు రూ.8,800 చొప్పున కొనుగోలు చేశారు. పంటకు సరైన గిట్టుబాటు ధర లేదు. పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బులు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక పంటలు సరిగా పండలేదు. దీనికి తోడు తక్కువ రేట్లకు కొనుగోలు చేస్తుండంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాం. - వాసుదేవరావు, రైతు
జిల్లాలో 2.45 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగు
ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది 2.45 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగు చేశారు. కూలీ ఖర్చులు పెరగడం, దిగుబడి తగ్గడంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు. సీసీఐ ధరతో పోలిస్తే మార్కెట్ ధర ఆశాజనకంగా ఉన్నా, పెట్టుబడికి తగిన లాభం రావడం లేదని, పత్తికి మరింత ధర కల్పించాలని కోరుతున్నారు.
అర ఎకరం పత్తి పంట వేశాను. మొత్తం 15 బస్తాల దిగుబడి వచ్చింది. కానీ మార్కెట్లో మాత్రం సరైన ధర లభించడం లేదు. పంటలు పండించడం దండగ అనిపిస్తుంది. ఎంత కష్టపడి పండించినా వ్యాపారస్థులు పెట్టిన ధరకే అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది. ఎరువుల ధరలు, కూలీ రేట్లు కూడా పెరిగాయి. రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా తయారైంది. - సూఖ్య, రైతు
రూ.12 వేల ధర లభిస్తేనే గిట్టుబాటు
వర్షాల కారణంగా పత్తి సేకరణ ఆలస్యం కావడంతో మార్కెట్కు రాక తగ్గింది. సోమవారం సుమారు 5 వేల బస్తాల పత్తి మార్కెట్కు చేరింది. వ్యాపారులు సరాసరిగా క్వింటాల్కు రూ.9 వేల ధర చెల్లించగా, గరిష్ఠంగా రూ.9,300 పలికింది. అయితే మొత్తం పత్తికి ఈ ధర రావడం లేదని, రూ.8 వేల నుంచి రూ.9 వేల మధ్యే కొనుగోళ్లు జరుగుతున్నాయని రైతులు అంటున్నారు.
సీసీఐ కొనుగోళ్లు ప్రారంభం కాకపోయినా మార్కెట్ ధర కొంత ఆశాజనకంగా ఉందంటున్నారు. అయితే సాగు ఖర్చులు పెరగడం, దిగుబడి తగ్గడంతో క్వింటాల్కు రూ.12 వేల ధర లభిస్తేనే గిట్టుబాటు అవుతుందని రైతులు తెలుపుతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర చెల్లించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు.
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