ధర బాగానే ఉంది - దిగుబడే లేదు - దయనీయంగా పత్తి రైతుల పరిస్థితి
Elnino Effect on Cotton Farmers : వర్షాభావ పరిస్థితులతో ఎకరాకు 10 క్వింటాళ్ల నుంచి ఐదు క్వింటాళ్లకు దిగుబడి పడిపోయింది. ఎకరాకు రూ.60 వేలు ఖర్చుచేసినా పెట్టుబడి కూడా రాని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
Published : October 24, 2026 at 10:23 AM IST
Elnino Effect on Cotton Farmers : వానల్లేవని చెప్పినా రైతులు పత్తిని యథావిధిగా సాగు చేశారు. అడపాదడపా కురిసిన వర్షాలు కాస్త ఊపిరినిచ్చినా వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల పంటను కాపాడుకోలేని పరిస్థితి. ఎకరాకు 10 క్వింటాళ్ల వరకూ రావాల్సిన దిగుబడి ఐదారు క్వింటాళ్లకు పడిపోయింది. పత్తికి కనీస మద్దతు ధరకు మించి రికార్డు స్థాయిలో ధర పలుకుతున్నా, అన్నదాత ముఖంలో ఆనందం లేకుండా పోయింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో పత్తి రైతు పరిస్థితిపై ప్రత్యేక కథనం.
వేల ఎకరాల్లో పత్తి సాగు
మార్కెట్లో పత్తికి రికార్డు ధర దక్కుతోంది. కానీ రైతు మాత్రం ఆనందంగా లేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఆశించిన దిగుబడి లేకపోవడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. ఉమ్మడి కరీంనగర్లో 45 వేల ఎకరాలు, పెద్దపల్లి జిల్లాలో 52 వేల ఎకరాలు, జగిత్యాల జిల్లాలో 19 వేల ఎకరాలు, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో 50 వేల ఎకరాల్లో ఈసారి రైతులు పత్తి సాగు చేశారు.
సాధారణ సాగు విస్తీర్ణంతో పోల్చితే దాదాపు 95 శాతం వరకూ పత్తి సాగైంది. ఆశించిన వర్షాలు లేకపోయినా రైతులు పత్తి వైపు మొగ్గు చూపారు. కానీ ఈ ఏడాది వారికి అనుకున్న దిగుబడి కరవైంది. దీనికి తోడు తెగుళ్ల బెడద. ఎకరాకు 10 నుంచి 15 క్వింటాళ్ల వరకూ రావాల్సిన దిగుబడి పడిపోయింది. ఎప్పటిలాగే ఎకరాకు రూ.30 నుంచి రూ.60 వేల వరకూ పెడ్డుబడులు పెట్టామని పత్తి రైతులు చెబుతున్నారు.
"రెండు ఎకరాల్లో పత్తి వేశాను. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక, ఎండ తీవ్రతతో పత్తి మొక్కలు ఎండిపోతున్నాయి. పెట్టుబడి కూడా వచ్చేటట్టు కనిపించడం లేదు. దీనికోసం సుమారు రూ.30 వేల వరకు ఖర్చు చేశాను. కనీసం రూ.10 వేలు కూడా వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ప్రభుత్వమే మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి. గతంలో 10-15 క్వింటాళ్ల వరకు వచ్చేది. ఇప్పుడు రెండు, మూడు క్వింటాళ్లు కూడా రావడం లేదు. రెండో పంట వేద్దామన్నా నీళ్లు లేవు. కాలువ నీరు వచ్చే పరిస్థితులూ కనిపించడం లేదు" - ఓ రైతు ఆవేదన
పెట్టుబడి కూడా చేతికందని పరిస్థితి
పత్తికి రూ.8,600 వరకూ కనీస మద్దతు ధర ఉంది. కానీ వ్యాపారులు అంతకన్నా ఎక్కువ ధర ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. జమ్మికుంట మార్కెట్లో పత్తికి గరిష్ఠంగా క్వింటాల్కు రూ.9,250 వరకూ పలికింది. ఎకరాకు 5 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వచ్చినా రూ.50 వేల వరకూ మాత్రమే చేతికొచ్చే అవకాశం ఉంది. అందులో రవాణా, కమీషన్, ఇతర ఖర్చులు పోనూ పెట్టుబడి కూడా చేతికందని పరిస్థితి నెలకొందని రైతులు వాపోతున్నారు.
"నేను ఆరెకరాల పత్తి వేశాను. వర్షాలు తక్కువగా కురవడంతో మొక్కలు ఎదగలేదు. ఉన్న మొక్కలు ఎండిపోతున్నాయి. ఒక్కో కూలీకి రూ.300 ఇవ్వాలి. ట్రాన్స్పోర్ట్, ఇతర ఖర్చులు భారీ మొత్తంలో అవుతున్నాయి. దిగుబడి తక్కువగా ఉండడంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాం. ప్రభుత్వం మా పరిస్థితులపై స్పందించి ఆర్థిక సాయం అందించాలి." - రైతు
గరిష్ఠ ధరలు దక్కుతున్నా
ఉమ్మడి కరీంనగర్లోని మార్కెట్లలో ఇప్పుడిప్పుడే పత్తి కొనుగోళ్లు మొదలయ్యాయి. దిగుబడులు లేకపోవడం వల్ల ఈసారి పత్తికి మంచి డిమాండ్ ఏర్పడింది. గరిష్ఠ ధరలు దక్కుతున్నా పత్తి రైతుకు లాభం లేని పరిస్థితులే నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం పత్తి రైతులను ఆదుకోవాలనే డిమాండ్ వినిపిస్తోంది.
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