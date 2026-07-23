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నెర్రెలు బారిన పంట పొలాలు - కానరాని వర్షాల కోసం కర్షకుల కన్నీటి ఎదురుచూపులు

వర్షాల కోసం ఆగని రైతుల ఎదురుచూపులు - ఉపాధి సైతం లభించడం లేదని కన్నీరు - వరికి బదులుగా ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని సూచిస్తున్న అధికారులు

Elnino Effect On Farmers
Elnino Effect On Farmers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 8:51 AM IST

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Elnino Effect On Farmers : పచ్చగా కళకళలాడాల్సిన పంట పొలాలు నెర్రెలుబారి కనిపిస్తున్నాయి. ఎల్​నినో ప్రభావం వర్షాభావ పరిస్థితులతో ప్రాజెక్టుల్లోని నీటినిల్వలు తగ్గుతున్నాయి. తొలకరి చినుకలకు వేసిన పంటలు కళ్లముందే ఎండిపోతుంటే చేసేదేమీ లేక కంటతడి పెడుతున్నారు. ఖరీఫ్‌ సాగు ముందుకు సాగుతుందో లేదోనని ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లా ఆందోళన చెందుతున్నారు.

వర్షాల కోసం ఎదురుచూపులు : కాలమేదైనా కర్షకులకు కష్టాలు తప్పడంలేదు. ఏటా ఏదో ఒక సమయంలో అనావృష్టి, అతివృష్టి వల్ల పంటలు దెబ్బతిని రైతులు నష్టపోతున్నారు. ఇటీవల ధాన్యం విక్రయించేందుకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న నిజామాబాద్ రైతులు వర్షాల కొరతతో మళ్లీ కష్టాలు చవిచూస్తున్నారు. వానాకాలం ప్రారంభమై రెండు నెలలు దాటినా వర్షాలు లేక రైతులు గడ్డు పరిస్థితులను ఎదురుర్కొంటున్నారు. సీజన్‌ ఆరంభంలో వరినాట్లు వేసిన పొలాలన్నీ నీళ్లు లేక బీటలు వారుతున్నాయి. బోరుబావులు ,చెరువులు,ప్రాజెక్టుల ఆయకట్టు సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.

పెట్టుబడి సైతం వస్తుందో లేదోననే ఆందోళన : నిజామాబాద్ జిల్లాలో 5 లక్షల 30వేల ఎకరాల్లో పంటలు సాగవుతాయని వ్యవసాయ శాఖ అంచనావేసింది. జులై ఆఖరు వరకు పంటల సాగు పూర్తికావాల్సి ఉండగా ఇప్పటివరకు 3 లక్షల40 ఎకరాల్లోనే సాగయ్యాయి. ఇందులో రెండు లక్షలకుపైగా వరి సాగ‌య్యింది. కామారెడ్డి జిల్లాలో వానాకాలంలో 5 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు పండుతాయని వ్యవసాయశాఖ అంచనా వేసింది. కానీ ఇప్పటివరకు 2 లక్షల 35 వేల ఎకరాల్లోనే పంటలు సాగయ్యాయి. పంటలు వేసిన దగ్గర నుంచి వర్షాల జాడలేక కర్షకులకు కన్నీటి గోస తప్పడం లేదు. వర్షాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని పెట్టుబటి సైతం వచ్చే పరిస్థితి లేదని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వర్షాలు పడకపోతే మేం చేస్తాం అంటున్నారు. మా భూముల్లో వేరే పంటలు పండవు. ఎకరానికి రూ.50 వేలు పెట్టుబడి పెట్టాం. వరి వేస్తే నీరు లేక ముదిరిపోతున్నాయి. కూలి పనికి వెళ్దామన్న మధ్యాహ్నానికి వెనక్కి వచ్చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. చెరువులు నిండితేనే చుట్టుపక్కల ఉన్న పొలాలు పండుతాయి, లేకపోతే లేదు - రైతులు

ప్రభుత్వం స్పందించి కాళేశ్వరం నీళ్లయినా వదలాలి : ప్రధాన జలవనరులైన శ్రీరాంసాగర్, నిజాంసాగర్ జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. ఖరీఫ్‌ ప్రారంభమై నెలన్నర దాటినా సాగునీటి ప్రణాళిక తయారు చేయకపోవడంతో రైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. రెండు ప్రాజెక్టుల కింద రెండున్నర లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగవుతుంది. కౌలు తీసుకొని పంటలు సాగుచేస్తున్నామని కనీసం కౌలు చెల్లించేందుకు కూడా ఇబ్బందులు తప్పడం లేదని కౌలు రైతులు గోడు వెల్లబోసుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి కాళేశ్వరం నీళ్లయినా వదలాలని కర్షకులు కోరుతున్నారు.

ఆరుతడి పంటలు వేయాలని అధికారుల సూచన : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు 44 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. మొత్తంగా జులై 21 నాటికి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో 36శాతం, కామారెడ్డి జిల్లాలో 15 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. జిల్లాలో కరవు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ విధానాలను అమలు చేస్తోంది. బోర్లు, చెరువుల కింద నారు పోసుకున్న రైతులను ఆరుతడి పంటల వైపు మళ్లించేందుకు ప్రయతిస్తున్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల భూగర్భ జలాలు పడిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. రానున్న రెండు నెలల్లో భూగర్భ జలాలు ప్రమాదకర స్థాయికి వెళ్లే అవకాశం ఉందని ఆ శాఖ అధికారులు వివరించారు. ఆరుతడి పంటలు వేయాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సూచించగా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి అన్నదాతలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

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TAGGED:

ELNINO EFECT ON FARMERS
వ్యవసాయంపై ఎల్​నినో ప్రభావం
PROBLEMS FARMERS FACE WITHOUT WATER
IMPORTANCE OF WATER IN AGRICULTURE
ELNINO EFFECT ON FARMERS

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