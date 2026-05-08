అకాల వర్షాలతో రైతులకు అపార నష్టం - తడిసిన ధాన్యం కొనాలని వేడుకుంటున్న అన్నదాతలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో అకాల వర్షాలు - అకాల వర్షాలతో తడిసి ముద్దైన ధాన్యం, మక్కలు - ఆరుగాలం కష్టం నీటిపాలైందని అన్నదాతల ఆవేదన - తడిసిన ధాన్యం కొనాలని వేడుకుంటున్న రైతులు

Paddy Grain soaked by untimely rains
Published : May 8, 2026 at 7:28 AM IST

Paddy Grain soaked by untimely rains : ఈదురుగాలులతో కురిసిన అకాల వర్షం పలు జిల్లాల్లో అన్నదాతను ఆగం చేసింది. వరుణుడి ప్రతాపంతో కల్లాల్లో ధాన్యం తడిచిపోయిందని రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. ప్రభుత్వం కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేయకపోతే తమ కష్టం వృథాగా పోతుందని ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో కురిసిన అకాల వర్షం రైతులను నిండా ముంచింది. నర్సంపేట, ఖానాపురం, చెన్నారావుపేట, నెక్కొండ మండలాల్లోని కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం, మక్కలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. టార్ఫాలిన్స్‌ కప్పినా ధాన్యాన్ని కాపాడుకోలేకపోయామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అకాల వర్షాలకు తడిచిన ధాన్యం : నిజామాబాద్ జిల్లాలో అకాల వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. డిచ్‌పల్లి, ఇందల్వాయి, ధర్పల్లి, సిరికొండ మండలాల్లో కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ధాన్యం తడిసిపోయింది. తూకం వేసిన వడ్ల బస్తాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలోనూ ఇదే పరిస్థితి. కొనుగోలు కేంద్రాలు, రోడ్లపై ఆరబోసిన ధాన్యం నీటి పాలైంది. ప్రభుత్వం త్వరగా వడ్లు కొనుగోలు చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

"అకాల వర్షాల కారణంగా వందల ధాన్యం సంచులు తడిచిపోయాయి. మరికొన్నిచోట్ల ఎండబెట్టిన ధాన్యం తడిచిపోయింది. దీనివల్ల మేం పది కిలోల నుంచి 20 కిలోల వరకు నష్టపోతున్నాం. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి తడిచిన పంటను ఎలాంటి తరుగు లేకుండా తూకం వేసి కొనుగోలు చేయాలని కోరుతున్నాం. ఇక్కడ కొనుగోలు కేంద్రాలకు తెచ్చి వారం రోజులవుతున్నా పట్టించుకునే నాథుడే కరవయ్యాడు. మా ఇబ్బందులను ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయమని చెప్పుంటే మేము వేరే చోట ఎక్కడో అమ్ముకునే వారం. పంట అమ్ముకునేందుకు కాళ్లరిగేలా తిరుగుతున్నాం. రోజంతా పనులు మానుకుని ఇక్కడే ఉండాల్సి వస్తోంది"-రైతులు

జగిత్యాల జిల్లాలో ఈదురు గాలులతో కురిసిన భారీ వర్షానికి కల్లాల్లో ఉన్న ధాన్యం, మొక్కజొన్నలు తడిచిపోయాయి. అన్నదాతలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. త్వరగా కొనుగోళ్లు పూర్తి చేయాలంటూ జగిత్యాల-నిజామాబాద్‌ రహదారిపై రైతులు రాస్తోరోకో చేశారు. తడిచిన మక్కలు, ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. మెట్‌పల్లి మార్కెట్‌లో 12 క్వింటాళ్ల మొక్కజొన్న, 7 వేల క్వింటాళ్ల ధాన్యం వరద పాలైంది. నీటిలో కొట్టుకుపోతున్న ధాన్యాన్ని చూసి కాపాడుకునేందుకు రైతులు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. అష్టకష్టాలు పడి పండించిన పంటను కొనుగోళ్లలో జాప్యంతో నీటి పాలైందని రైతులు వాపోతున్నారు. ట్రాక్టర్లు, కూలీలు ఇలా కిరాయిలు చెల్లించుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్నామని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు.

మార్కెట్ యార్డుల్లో తడిచిన మక్కలు, ధాన్యం : ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనథ్, తాంసి వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డుల్లో విక్రయానికి తీసుకొచ్చిన జొన్న, మక్కలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. స్థానిక ఎమ్మెల్యే పాయల్‌ శంకర్ మార్కెట్ యార్డ్‌ను సందర్శించారు. రైతులను ఓదార్చారు. మెదక్ జిల్లాలో చెడగొట్టు వానలు రైతులను ఆగం చేశాయి. మెదక్-హైదరాబాద్ ప్రధాన రహదారిపై రాంపూర్ వద్ద ఇరువైపులా ఆరబోసిన వడ్లు వరదకు కొట్టుకుపోయాయి. ఎలాంటి షరతులు లేకుండా తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.

"సోయ, శనగలు కొనుగోలు మధ్యలోనే ఆపేశారు. జొన్నలు కూడా కొనుగోలు కూడా నిలిపివేస్తారనే ఆతృతతో రైతులు వందల సంఖ్యలో మార్కెట్ యార్డులకు తరలివస్తున్నారు. కొన్నిసందర్భాల్లో గన్నీ బ్యాగ్​లు లేవని, గోదాంలు ఖాళీ లేవని, ట్రాన్స్​పోర్ట్ సరిగా లేదని రకరకాల కారణాలు అధికారులు చెబుతున్నారు. మీరు ఎప్పుడు కొంటారు, రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు పడేదెప్పుడు. ఈ జిల్లాల్లో జొన్నపంటను మొత్తం కొనుగోలు చేసే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం" -పాయల్‌ శంకర్‌, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే

