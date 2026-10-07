పడిపోతున్న భూగర్భజలాలు, పాడవుతున్న మోటార్లు - ఎల్నినో కారణంగా రైతన్నల అవస్థలు
Groundwater Levels Dropped In Telangana : రాష్ట్రంలో సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఓవైపు పంటలకు నీరందక రైతన్నలు అవస్థలు పడుతుంటే మరోవైపు లో ఓల్టేజీలతో మోటార్లు కాలిపోతున్నాయి.
Published : October 7, 2026 at 12:30 PM IST
Groundwater Levels Dropped In Telangana : తెలంగాణలో సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో అన్నదాతలు తమ పంటలను కాపాడుకునేందుకు అవస్థలు పడుతున్నారు. వ్యవసాయ బోర్లకు నిరంతరాయంగా కరెంటు సరఫరా లేకపోవడం, మరోవైపు భూగర్భ జలాలు పడిపోతుండడం కారణంగా పైర్లకు నీరందించడం రైతన్నలకు సవాలుగా మారుతోంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 30.67 లక్షల వ్యవసాయ బోర్ల కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. వాటికి ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు విద్యుత్ను సరఫరా చేస్తున్నట్లు డిస్కంలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే నిత్యం అంతరాయం, లో ఓల్టేజీల కారణంగా మోటార్లు కాలిపోతున్నాయని రైతులు వాపోతున్నారు.
అంచనాలు తప్పాయా
వ్యవసాయ బోర్లకు ప్రతి సంవత్సరం కరెంటు డిమాండు పెరుగుతోంది. ఉమ్మడి ఏపీ నుంచి కొత్త రాష్ట్రంగా అవతరించిన సమయంలో కేవలం 18 లక్షల వ్యవసాయ బోర్లకు కరెంటు కనెక్షన్లు ఉంటే, నేడు ఆ సంఖ్య 30 లక్షలు దాటింది. అయితే మరో లక్షకుపైగా కనెక్షన్లు కావాలని అన్నదాతలు అడుగుతున్నారు. ఎల్నినో కారణంగా ఈ వానాకాలంలో వర్షాలు సరిగా కురవవని, ఈ ఏడాది వేసవికి ముందు నుంచే వివిధ అధ్యయనాలు హెచ్చరించాయి. అయితే దీనికి తగ్గట్లు విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (డిస్కం)లు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోలేదనే విమర్శలొస్తున్నాయి.
విద్యుత్ 40 శాతం వ్యవసాయానికే
గత సంవత్సరం మార్చి 31 నుంచి నేటి వరకు 31 వేలకు పైగా కొత్త బోర్లకు కనెక్షన్లు ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో రోజుకు సగటున 30.10 కోట్ల యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగిస్తుండగా వాటిలో సుమారు 40 శాతం వ్యవసాయానికే వెళ్తోందని డిస్కంలు అంచనా వేస్తున్నాయి. గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈసారి రాష్ట్రంలో వర్షాకాలంలో రికార్డు స్థాయిలో రోజువారీ గరిష్ఠ విద్యుత్ డిమాండు 19,892 మెగావాట్లకు చేరింది.
ఖరీఫ్ సీజన్ నిరుత్సాహం
ఎల్నినో నేపథ్యంలో వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా స్వల్పకాలిక పంటలసాగును ప్రోత్సహించేందుకు సర్కారు సన్నద్ధమైంది. రబీ కార్యాచరణ ప్రణాళికపై జిల్లా అధికారులకు వ్యవసాయ శాఖ దిశానిర్ధేశం చేసింది. ఖరీఫ్ సీజన్ నిరుత్సాహంగా ముగిసినందున రబీలో అలాటి పరిస్థితి రాకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రతికూల పరిస్థితులు, వర్షాభావం దృష్ట్యా సాధ్యమైనంత వరకు వరి సాగుచేయవద్దని సర్కార్ సూచిస్తోంది.
అడుగంటిపోతున్న భూగర్భజలాలు
సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులు, అడుగంటిపోతున్న భూగర్భజలాల దృష్ట్యా తక్కువ నీటితో సాగయ్యే పప్పుధాన్యాలు, నూనె గింజల పంటలతోపాటు, రైతులకు అధిక ఆదాయాన్నిచ్చే కూరగాయల సాగు జరిగేలా చూడాలని కోరారు. క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు మంచి అవగాహన కల్పించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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