అడ్డా కూలీలుగా ‘లేపాక్షి హబ్‌’ రైతులు - పట్టించుకోని పాలకులు

కర్ణాటక వెళ్లి కూలి పనులు చేస్తున్న అన్నదాతలు - వైఎస్‌ హయాంలో దుర్మార్గంగా చేపట్టిన భూసేకరణే కారణం - ఇప్పటికీ అనేక మందికి అందని పరిహారం

Lepakshi Knowledge Hub Land Issue (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 2:22 PM IST

5 Min Read
Lepakshi Knowledge Hub Land Issue: తమ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేస్తామంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆహ్వానిస్తారు. అంతేకాదు భూ సేకరణకు సైతం సరే అంటారు. కానీ అభివృద్ధి పేరుతో తీసుకున్న భూసేకరణ వెనక ప్రజల మేలు కాక, కొందరు నేతలు, వారి సన్నిహితులు దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. దీంతో భూములు ఇచ్చిన రైతులకు పరిహారం అందక, పరిశ్రమలు రాక పని దొరక్క వేరే ప్రాంతాలకు వలస పోయే దారుణ పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి.

ఇలాంటి దారుణ పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్న ప్రాంతం సత్యసాయి జిల్లాలోని ‘లేపాక్షి నాలెడ్జి హబ్‌' ఒకటి. అక్కడ దాదాపు 18 సంవత్సరాలుగా పరిహారం అందక భూములు కోల్పోయిన వందల కుటుంబాలు నేటికి అల్లాడుతున్నాయి. లేపాక్షి హబ్‌లో పరిశ్రమలు రాకపోవడం, అందిన పరిహారం అప్పట్లోనే ఖర్చు అవ్వడంతో కొందరు అడ్డా కూలీలుగా మారి పనుల కోసం పొరుగు రాష్ట్రం కర్ణాటకకు వెళుతున్న పరిస్థితి. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని పరిశీలించగా హబ్‌ బాధితులు అత్యంత దుర్భర స్థితిలో కన్పించారు.

అసలేం జరిగింది?: వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రూ.వేల కోట్లతో పరిశ్రమలు పెట్టిస్తామని, 1.5 లక్షల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని చెప్పారు. లేపాక్షి నాలెడ్జ్ హబ్‌ కోసం ప్రస్తుత సత్యసాయి జిల్లాలోని గోరంట్ల, చిలమత్తూరు మండలాల్లోని 6,313 ఎకరాల అసైన్డ్‌ భూములను అప్పటి గవర్నమెంట్ సేకరించింది. ఇందులో 5811.16 ఎకరాలను లేపాక్షి హబ్‌కు ఇచ్చింది. వీటితో పాటుగా మరో 3,032.8 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములు కూడా ఇచ్చింది. మొత్తం 8,844 ఎకరాల భూ సంతర్పణ ప్రక్రియ 2006 నుంచి మూడు ఏళ్లు సాగింది.

ఒక ఎకరం అసైన్డ్‌ భూమికి పరిహారంగా మెట్ట అయితే రూ.1.75 లక్షలు, నీటి సౌకర్యం ఉంటే రూ.2 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ప్రభుత్వ భూమి సాగు చేసేవారికి ఎటువంటి పరిహారం ఇవ్వలేదు. అప్పటికే ఆ ప్రాంతంలో అధికారిక అంచనా ప్రకారమే ఎకరా మార్కెట్‌ విలువ రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు ఉంది. చిలమత్తూరు మండలంలో సేకరించిన అసైన్డ్‌ భూముల్లో మొత్తం 5,102 ఎకరాలకు గాను 925 ఎకరాలకు సంబంధించిన పరిహారం నేటికీ రైతులకు అందలేదు. ఆ మొత్తం దాదాపు 16.4 కోట్లు. గోరంట్ల మండలంలోనూ కొందరు రైతులకు పరిహారం అందలేదు.

దీనిపై సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా వివరాలు అడిగితే రికార్డులు కనిపించడం లేదని మండల, డివిజన్‌ అధికారులు చేతులెత్తేస్తున్నారు. వైఎస్సార్‌ హయాంలో ఆయన కుమారుడు జగన్‌ పాల్పడ్డ అక్రమాలపై కేసు నమోదైన 2011 నుంచి అధికారులు రైతులకు పరిహారం చెల్లింపును ఆపేశారు. నిజానికి కేసుతో పరిహారం చెల్లింపునకు ఎలాంటి సంబంధమే లేదు.

ప్రస్తుతం లేపాక్షి హబ్‌ భూములను ఆనుకుని కర్ణాటకలో ఉన్న భూములను అక్కడి ప్రభుత్వం పరిశ్రమల కోసం సేకరిస్తోంది. అక్కడి రైతు సంఘాల క్రియాశీల పాత్రతో మార్కెట్‌ ధరల మేరకు ఎకరాకు రూ.70 లక్షల నుంచి రూ.కోటికి పైగా చెల్లిస్తోంది. ఈ పరిణామాలు లేపాక్షి రైతులను మరింత క్షోభకు గురి చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఈ సమస్యపై దృష్టి సారించి రైతులకు న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

జగన్‌ దోపిడీ ప్రాజెక్టుల్లో ఇదొకటి: లేపాక్షి నాలెడ్జి హబ్‌ పేరుతో దోపీడీ జరిగింది. కారుచౌకగా వైఎస్‌ ప్రభుత్వం నుంచి రూ.119.25 కోట్లకే 8,844 ఎకరాలను లేపాక్షి పేరుతో కొట్టేసిన ఇందూ సంస్థ ప్రాజెక్టు పనులను నేటికీ ప్రారంభించలేదు. పైగా ఈ భూములను తాకట్టు పెట్టి రూ.700 కోట్లకు పైగా రుణాన్ని బ్యాంకుల నుంచి పొందింది. ఆ మొత్తాన్ని ఇతర అవసరాలకు వాడుకుని దివాలా తీసింది. ఈ కుంభకోణంలో నాడు జగన్‌ కీలక పాత్ర పోషించారని, ఇందూ గ్రూపు నుంచి ప్రతిఫలంగా ఆయన కంపెనీల్లోకి రూ.70 కోట్లు వెళ్లాయని సీబీఐ తేల్చింది. దీనిపై సీబీఐ పెట్టిన కేసులో ఆయన ఏ1గా ఉన్నారు.

బాగేపల్లి అడ్డాలో ఇలా: బెంగళూరు- హైదరాబాద్‌ రహదారిలో కర్ణాటక- ఆంధ్ర సరిహద్దును ఆనుకుని ఏపీ వైపు లేపాక్షి హబ్‌ గ్రామాలు ఉంటాయి. కర్ణాటక వైపు సుమారు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో బాగేపల్లి ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఏకైక పెద్ద పట్టణం అదే. బాగేపల్లిలోని గూలూరు సర్కిల్‌ కూలీలకు అడ్డా. ప్రతిరోజు ఉదయం 5.30 నుంచి 7 గంటల వరకూ అక్కడ 500 నుంచి 600 వందల మంది కూలి పనుల కోసం వస్తారు. వారిలో లేపాక్షి హబ్‌ వల్ల భూములు కోల్పోయిన చిలమత్తూరు మండల రైతులే ఎక్కువ మంది ఉంటున్నారు.

ఏ పని దొరికితే ఆ పని: కనిశెటిపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఎస్‌. రఘుకు ఉన్న 5 ఎకరాల పొలం హబ్‌కు పోయింది. అప్పట్లో వచ్చిన పరిహారంతో ఇద్దరు ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్లు చేశారు. మిగిలిన డబ్బుతో కుమారుడి చదువుకు ఖర్చుచేశారు. "మా అబ్బాయి డిగ్రీ చదివాడు. హబ్‌లో పరిశ్రమలు ఏవీ రాక అతనికి ఉద్యోగమూ దొరకలేదు. ఏవో చిన్నచిన్న పనులు చేస్తుంటాడు. నేను రోజూ ఇలా బాగేపల్లి అడ్డాకు కూలి పనికోసం వస్తా. ఏ పని దొరికితే అది చేస్తా. ఎక్కువగా బేల్దారు పనులే ఉంటున్నాయి" అని ఆయన వాపోయారు.

కుటుంబం గడవాలిగా: కోట్లోపల్లికి చెందిన నాగేంద్రమ్మ కుటుంబానికి ఉన్న మొత్తం 5 ఎకరాల భూమి హబ్‌కు పోయింది. ‘‘అప్పట్లో రూ.8 లక్షల పరిహారం వచ్చింది. నాకు, నా భర్తకు ఆరోగ్యం బాగాలేక వచ్చిన డబ్బులు ఖర్చుపెట్టాం. నా భర్త జబ్బుతోనే చనిపోయారు. మిగిలిన డబ్బు అప్పట్లోనే పాత అప్పులకు, ఇతర ఖర్చులకు అయి పోయాయి. మాకు పొలం ఉన్నప్పుడు శనగ, కందులు వేసేవాళ్లం. ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఆటో నడుపుతున్నాడు. నేను బాగేపల్లికి వచ్చి దొరికిన పని చేసుకుంటున్నా. మా కోడలు కూడా కూలికి వెళ్తోంది. కుటుంబం గడవాలిగా. ఇప్పుడు మా ఊళ్లో పొలాలు రూ.లక్షలు పలుకుతున్నాయి’’ అని ఆమె వాపోయారు.

పిల్లల్ని పెంచాలిగా: కోడూరు ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన కుంటూరు పెద్ద బావయ్యది 2.5 ఎకరాల భూమి లేపాక్షి హబ్‌కు పోయింది. నిత్యం బాగేపల్లి అడ్డాకు వచ్చి పనులు వెతుక్కుంటున్నారు. ‘సిమెంటు పనులకు ఎక్కువ వెళతా. అది దొరక్కపోతే ఇతర పనులకూ వెళతా. ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. వారిని బాగా పెంచాలిగా’ అని ఆయన అన్నారు.

మా సమస్య వినే దిక్కులేదు: మా బాధ గురించి చెప్పుకోవడానికి వెళ్లితే మండల, డివిజన్‌ అధికారులు కనీసం వినడానికి కూడా ఇష్టపడడం లేదని చిలమత్తూరు మండలం చిన్నపురెడ్డిపల్లి వాసి జి.చౌడప్ప వాపోయారు. ఆయనకు తన సోదరులకు సంబంధించి మొత్తం 16.56 ఎకరాలు అసైన్డ్‌ భూమి కింద సేకరించారు. తమది సైతం పట్టా భూమి అని అలా గుర్తించి మార్కెట్‌ ప్రకారం పరిహారం ఇవ్వాలని వారి కుటుంబము కూడా 11.5 ఎకరాల విషయమై కోర్టుకు వెళ్లింది.

దాని పై యథాతథ స్థితిని విధిస్తూ కోర్టు 2008లో ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఆ ఆదేశాలు పట్టించుకోకుండా రెవెన్యూ అధికారులు మొత్తం 16.56 ఎకరాలను తీసేసుకుని 2009లో కంపెనీ పేరున రిజిస్టర్‌ చేశారు. మొత్తం భూమికి సంబంధించి పరిహారం విషయం నేటికీ పెండింగ్‌లోనే ఉంది. దీంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తట్టుకోలేక కర్ణాటక వెళ్లి చిన్నా చితక పనులు చేసుకుంటున్నానని చౌడప్ప తెలిపారు.

23 వేల ఎకరాల్లో భారీ పారిశ్రామిక పార్కు - 16 జోన్లుగా అభివృద్ధికి మాస్టర్‌ ప్లాన్‌

లేపాక్షి, తిరుపతిలో స్పేస్‌ సిటీలు - వ్యూహాత్మకంగా 'ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పేస్ పాలసీ 4.0'

