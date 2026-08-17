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వరదొచ్చినా నీళ్లు నిల్వ చేసుకోలేని దుస్థితి - రైతులకు ఏటా కన్నీళ్లే!

ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాలు సకాలంలో కురవని పరిస్థితి - ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి కృష్ణానదికి ఆలస్యంగానైనా వరద - నిల్వ సామర్థ్యం లేకపోవడం రైతులకు శాపం - ఏటా ఇదే పరిస్థితి పునరావృతమవుతోందని ఆవేదన

Farmers Face Difficulties due to the Inability to Store Water
Farmers Face Difficulties due to the Inability to Store Water (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 1:04 PM IST

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Farmers Face Difficulties due to the Inability to Store Water : ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాలు సకాలంలో కురవకపోవడంతో ఈ ఏడాది రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అడపాదడపా వర్షాలు పడుతున్నా జలాశయాలు, చెరువులు పూర్తిస్థాయిలో నిండడం లేదు. మరోవైపు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి కృష్ణానదికి ఆలస్యంగానైనా భారీగా వరద చేరుతోంది. అయితే ఆ వరదను ఒడిసిపట్టుకుని సాగు, తాగునీటి అవసరాలకు వినియోగించుకునేంతగా ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్ జిల్లాలో నిల్వ సామర్థ్యం లేకపోవడం రైతులకు శాపంగా మారింది.

వరద నీరు వస్తుందని సంబరపడేలోపే నిల్వ చేసుకునే అవకాశం లేక అది దిగువకు వెళ్లిపోతోంది. ప్రాజెక్టులకు నీటి కేటాయింపులు ఉన్నప్పటికీ, అందుకు అనుగుణంగా జలాశయాలు, ఎత్తిపోతల పథకాలను పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురాకపోవడంతో ప్రతి ఏటా ఇదే పరిస్థితి పునరావృతమవుతోంది.

190 టీఎంసీల వరద - 175.5 టీఎంసీలు దిగువకే : వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో రైతులు సాగునీటి కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో నారాయణపూర్‌ డ్యామ్‌ నుంచి దిగువకు నీటిని విడుదల చేశారు. దీంతో కేవలం 18 రోజుల వ్యవధిలో జూరాల ప్రాజెక్టుకు దాదాపు 190 టీఎంసీల వరద నీరు చేరింది. అయితే ఇందులో ఏకంగా 175.5 టీఎంసీలు దిగువకు విడుదల చేయాల్సి వచ్చింది. మిగిలిన 14.5 టీఎంసీలలో 11.5 టీఎంసీలను నెట్టెంపాడు, భీమా-1, భీమా-2, కోయిలసాగర్‌ ప్రాజెక్టులు, వివిధ ఎత్తిపోతల పథకాలకు వినియోగించారు. మరో 3 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే జూరాల ప్రాజెక్టులో నిల్వ ఉంది. భారీగా వరద వచ్చినా దాన్ని నిల్వ చేసుకునే పరిస్థితి లేకపోవడం ఉమ్మడి జిల్లా సాగునీటి పరిస్థితిని స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది.

జలాశయాలు అందుబాటులోకి వస్తేనే భరోసా : ఎల్‌నినో వంటి ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ముందుగానే నీటిని నిల్వ చేసుకునే జలాశయాలు ఉంటేనే రైతులకు కొంత భరోసా ఉంటుంది. నెట్టెంపాడు కింద గుడ్డెందొడ్డి జలాశయం నిల్వ సామర్థ్యాన్ని 1.20 టీఎంసీల నుంచి 15 టీఎంసీలకు పెంచే ప్రతిపాదన ఉంది. తుమ్మిళ్ల ఎత్తిపోతల పథకం కింద మల్లమ్మకుంట నిర్మాణానికి భూసేకరణ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం కింద నార్లాపూర్‌, ఏదుల, వట్టెం, కర్వెన, ఉదండాపూర్‌ రిజర్వాయర్లు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే సుమారు 58.4 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎక్కడికక్కడ రిజర్వాయర్లు, జలాశయాలు అందుబాటులోకి వస్తేనే భవిష్యత్తులో సాగునీటి అవసరాలను తీర్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

ఐదు నెలలు వరద ఉంటేనే సాగునీరు : ఉమ్మడి జిల్లాలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి, కృష్ణానదిలో సుమారు ఐదు నెలలపాటు నిరంతర ప్రవాహం కొనసాగితేనే ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించే పరిస్థితి ఉంది. మిగిలిన కాలంలో నీటి లభ్యత తగ్గిపోవడంతో రైతులు సాగునీటి కోసం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

కేటాయింపులు ఉన్నా వినియోగం అంతంతే : వివిధ ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వం నీటి కేటాయింపులు చేసినప్పటికీ వాటిని పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకోలేని పరిస్థితి నెలకొంది. జూరాలకు 17 టీఎంసీలు, నెట్టెంపాడుకు 21 టీఎంసీలు, భీమా-1, భీమా-2కు కలిపి 20 టీఎంసీలు, కోయిలసాగర్‌కు 3.9 టీఎంసీలు, కేఎల్‌ఐకి 40 టీఎంసీలు, ఆర్డీఎస్‌ కింద 15.9 టీఎంసీల కేటాయింపులు ఉన్నాయి. అయితే తగిన నిల్వ సామర్థ్యం లేకపోవడంతో ఏటా అందుబాటులోకి వచ్చే నీటిలో కొంతభాగం మాత్రమే వినియోగించుకోగలుగుతున్నారు.

ఉమ్మడి జిల్లాలో 20 లక్షల ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టు ఉండగా, అందులో 8 లక్షల ఎకరాలకు పైగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై ఆధారపడి ఉంది. ఇంత భారీ ఆయకట్టుకు అనుగుణంగా రిజర్వాయర్ల నిల్వ సామర్థ్యం మాత్రం 30 టీఎంసీలకు మించడం లేదు. ర్యాలంపాడు రిజర్వాయర్‌ సామర్థ్యం 4 టీఎంసీలు ఉన్నప్పటికీ లీకేజీల కారణంగా 2 టీఎంసీలకు మించి నీటిని నిల్వ చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. భీమా-1 కింద ఉన్న సంగంబండ రిజర్వాయర్‌కు 3.31 టీఎంసీల సామర్థ్యం ఉన్నా.. పూర్తిస్థాయిలో నింపేందుకు నెల రోజుల పాటు పంపులు పనిచేయాల్సి వస్తోంది. ఇక ఆర్డీఎస్‌ కింద అసలు పెద్ద జలాశయాలే లేకపోవడం మరో సమస్యగా మారింది.

నీరందేది 3 లక్షల ఎకరాలకే : శ్రీశైలం జలాశయంలోని నీటిని కేఎల్‌ఐ ద్వారా మూడు దశల్లో ఎత్తిపోసి నాగర్‌కర్నూల్‌, వనపర్తి, మహబూబ్‌నగర్‌, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో పెంచిన సుమారు 4.50 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించాల్సి ఉంది. ఇందుకోసం 40 టీఎంసీల నీటిని ఎత్తిపోసేలా ప్రణాళిక ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం సుమారు 3 లక్షల ఎకరాలకే సాగునీరు అందుతున్నట్లు పరిస్థితి చెబుతోంది. కేఎల్‌ఐ కింద ఎల్లూరు, సింగోటం, జొన్నలబొగుడ, గుడిపల్లిగట్టు ప్రధాన రిజర్వాయర్లుగా ఉన్నప్పటికీ వాటి మొత్తం నిల్వ సామర్థ్యం కూడా సుమారు 3 టీఎంసీలకే పరిమితమైంది.

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TAGGED:

మహబూబ్‌నగర్‌లో సాగునీరు లేదు
FARMERS DIFFICULTIES DUO TO WATER
EL NINO EFFECT ON FARMERS
NO RAINFALL IN TELANGANA
NO IRRIGATION WATER IN MAHABUBNAGAR

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