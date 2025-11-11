ETV Bharat / state

వాగు కరుణిస్తేనే పొలాలకు - ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులు

బుడమేరు దాటి పొలాలకు వెళ్లేందుకు రైతుల కష్టాలు - చప్టా కొట్టుకుపోవడంతో అటువైపు వెళ్లాలంటే ఇబ్బందులు - వాగుకు అటువైపు 3 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు

Farmers_Face_Difficulties
Farmers_Face_Difficulties (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Farmers Face Difficulties Crossing Budameru Stream: ఆ వాగు దాటి అటువైపు పొలాలకు వెళ్లాలంటే రైతులకు ప్రాణసంకటమే. నాట్లు వేసే సమయం నుంచి పంట ఇంటికి చేరే వరకు దినదిన గండమే. సమయానికి పంటకు నీరు పెట్టలేరు, అవసరమైన పోషక ఎరువులను అందించలేరు. వాగు కరుణిస్తే అటు వైపునకు వెళ్లటం లేదంటే వెను తిరగటం. దశాబ్దాలకు పైగా 3 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉన్న ఆ పొలాల రైతులు ఎదుర్కొనే సమస్య ఇది. 2014-19 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వం నిర్మించిన తాత్కాలిక వంతెన కొట్టుకుపోవటంతో అప్పటినుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరూ పట్టించుకోకపోవటం రైతులకు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోంది.

ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గం కేంద్రంతోపాటు సమీప గ్రామాల ప్రజలకు నారాయణ నగర్ సమీపంలో 3000 ఎకరాలకు పైగానే పంట భూములు ఉన్నాయి. అక్కడ రైతులు ఖరీఫ్​, రబీ సాగు చేస్తుంటారు. నారాయణ నగర్ నుంచే బుడమేరును దాటుకుని అటు వైపు ఉన్న పొలాలకు వెళ్తారు. అయితే చెప్టాపై రైతులు వెళ్లేందుకు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. బుడమేరుకు నీరు వస్తే చాలు ఆ చెప్టా కొట్టుకుపోతోంది. 20 ఏళ్లకుపైగానే ఈ సమస్యను రైతులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారినా సమస్యను పరిష్కరించటం లేదని వాపోతున్నారు. ఎగువ ప్రాంతంలో వాగుల్ని కలుపుకొని ఈ బుడమేరు వస్తుంది. చివరి కృష్ణా నదిలో కలుస్తుంది. జి.కొండూరు మండలం, కుంటముక్కల, చిన్న నందిగామ పరిధి నుంచి ఈ బుడమేరు వెళ్తుంది.

వాగు కరుణిస్తేనే పొలాలకు - ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులు (ETV)

ఉద్ధృతి పెరిగినా కొట్టుకుపోతున్న కట్టలు: ఇటు వైపు ఈ మార్గం గుండా వెళ్లే రైతులంతా ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. సకాలంలో నాట్లు వేయాలన్నా, మందులు పిచికారి చేయాలన్నా, కోతకు వచ్చినప్పుడు పంటను మార్కెట్ లేదా ఇంటికి తరలించాలన్నా ఎంతో ఇబ్బందికి గురవుతున్నామని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 2014-19 మధ్య దేవినేని ఉమ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ చెప్టాను నిర్మించారని, ఆ తర్వాత వచ్చిన వరదకు కొట్టుకుపోయిందని రైతులు చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో కనీసం ఏ ప్రజాప్రతినిధి కూడా ఇటువైపు కన్నెత్తి చూడలేదని అంటున్నారు.

మరో గత్యంతరం లేక ప్రతి ఏటా 8 నుంచి 10 సార్లు తాత్కాలిక మర్మమతుల కోసం మట్టిని తోలించుకుని రోడ్డు వేసుకుంటున్నారు. దానిపై ప్రయాణించటం వల్ల ప్రమాదాలకు గురై పలువురు మరణించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని అలాగే గేదెలు సైతం మృతి చెందాయని రైతులు చెబుతున్నారు. తెల్లవారు జామున లేదా రాత్రి సమయాల్లో రావాలంటే భయం వేస్తుందని ఈ ప్రమాదకరమైన మార్గంలో పొరపాటున పడిపోతే ఇక కృష్ణా నదిలోకి కొట్టుకోవటమేనని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అక్కడ కౌలు రైతులు సహా సొంత పొలం ఉన్న రైతులు 300 మందికిపైగానే ఉన్నారు. పంట పెట్టుబడి ప్రస్తుతం పెరిగిపోయింది. అలానే కూలీలు ధరలు అమాంతం రెట్టింపు అయ్యాయి. వీటికితోడు ఈ మార్గం పాడైపోయిన ప్రతిసారి బాగు చేయించుకునేందుకు రైతులు 500 నుంచి 1000 రూపాయిలు ఒక్కొక్కరు ఇచ్చి రోడ్డు బాగు చేయించుకుంటున్నారు. ఏడాదిలో ఇలా ఒక్కో రైతుకు సుమారు రూ.10,000 అవుతుందని చెప్తున్నారు. పొలాల పెట్టబడుల బరించాలా, దారి పెట్టుబడి బరించాలా అని వారు వాపోతున్నారు. 2 దశాబ్దాలుగా వేధిస్తున్న సమస్యను పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

