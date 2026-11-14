21 మండలాల్లో ఒక్కటేనా? - పంట ఎండిన చోట కరవు కానరాలేదా?
Manoharabad As Drought Affected Mandal : ఎల్నినో ప్రభావంతో మెదక్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పటికీ, 21 మండలాలలో కేవలం మనోహరాబాద్ను మాత్రమే కరవు పీడిత ప్రాంతంగా ప్రకటించడంపై రైతులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Published : November 14, 2026 at 9:21 AM IST
ఎల్నినో ప్రభావం, విద్యుత్ కోతల సమస్యలతో మెదక్ జిల్లాలో ఈ ఏడాది వందలాది ఎకరాల్లో పంట పొలాలు పెద్ద ఎత్తున ఎండిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైతులకు అండగా ఉండేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరవు మండలాలను ప్రకటించింది. ఇందులో పారిశ్రామిక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందిన మనోహరాబాద్ మండలాన్ని మాత్రమే కరవు ప్రాంతంగా ప్రకటించడంపై రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
కరవు ప్రాంతంగా ఒక్క మండలం మాత్రమేనా?
మెదక్ జిల్లాలో మొత్తం 21 మండలాలు ఉండగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం పరిశ్రమలు ఉన్న మనోహరాబాద్ మండలాన్ని మాత్రమే కరవు మండలంగా ప్రకటించడంపై మెదక్ జిల్లాలో తీవ్ర చర్చ జరుగుతుంది. సర్కారు నిర్ణయంతో జిల్లాలోని మిగతా మండలాల రైతులకు అన్యాయం చేసినట్లు అవుతుందని వివిధ ప్రజా సంఘాల నాయకులు, రైతులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ మండలాలను కూడా కరవు మండలాలుగా ప్రకటించాలని కర్షకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఈ మేరకు వివిధ మండలాల రైతులు, ప్రజాప్రతినిధులు, రైతు సంఘాల నాయకులు ఆందోళన బాట పట్టడంతో పాటు జిల్లా ఉన్నతాధికారులకు వినతి పత్రాలు అందజేస్తున్నారు. పరిశ్రమలు ఉన్న మనోహరాబాద్ మండలాన్ని కరవు జాబితాలో చేర్చి, పూర్తిగా వ్యవసాయంపై ఆధారపడిన మిగిలిన 20 మండలాలను విస్మరించడంపై రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పంటల నష్టం, వర్షాభావ పరిస్థితులను సమగ్రంగా పరిశీలించి, మిగతా 20 మండలాలను కూడా కరవు ప్రాంతాలుగా ప్రకటించాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
కరవు మండలాల ఎంపిక ప్రక్రియపై అన్నదాతలు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి దేవ్ కుమార్ను వివరణ కోరగా, ఆయన మరోలా బదులిచ్చారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఏజెన్సీ ద్వారా అందే సమాచారంతో పాటు పలు శాస్త్రీయ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని మనోహరాబాద్ మండలాన్ని కరవు మండలంగా ఎంపిక చేసింది. ప్రధానంగా సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదవడం, ఖరీఫ్ సీజన్లో సాగు విస్తీర్ణం తక్కువగా నమోదు కావడం వంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని మనోహరాబాద్ మండలాన్ని కరవు ప్రాంతంగా ప్రకటించడం జరిగింది. - దేవ్కుమార్, జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి
వరికి బదులుగా ఈ సాగు చేయాలి
మెదక్ జిల్లాలో పరిశ్రమలు ఎక్కువగా ఉన్న మనోహరాబాద్ను ఎలా కరవు మండలంగా గుర్తించారని రైతులు అధికారులను ప్రశ్నిస్తున్నారు. జిల్లాలో పూర్తి స్థాయిలో వ్యవసాయంపై ఆధారపడి, తీవ్ర వర్షాభావంతో పంటలు నష్టపోయిన ఇతర మండలాలను విస్మరించడంపై అన్నదాతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు క్షేత్రస్థాయి నివేదికలు, వర్షపాత గణాంకాల ఆధారంగానే కరవు మండలాల ఎంపిక జరిగిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఎల్నినో వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా రాబోయే రోజుల్లో నీటి ఎద్దడి మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల రైతులు నీరు ఎక్కువగా అవసరమయ్యే వరి సాగును తగ్గించి, ఆరుతడి పంటలైన మొక్కజొన్న, పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజలు వంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా పెట్టుబడి నష్టాలను తగ్గించుకోవచ్చని భరోసా ఇస్తున్నారు.
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