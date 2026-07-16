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వర్షాలు లేక అన్నదాతల అగచాట్లు - వరుణుడు కరుణించాలని ప్రత్యేక పూజలు

వరుణుడి రాక కోసం ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్న రైతులు - పలు ప్రాంతాల్లో జలాభిషేకాలు, బతుకమ్మ, కప్పతల్లి ఆటలు - వర్షాభావ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే సాగు కష్టమేనని వాపోతున్న అన్నదాతలు

Telangana Farmers Rituals For Rains
Telangana Farmers Rituals For Rains (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 8:40 AM IST

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Telangana Farmers Rituals For Rains : ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఖరీఫ్‌ సీజన్‌ ప్రారంభమై రెండు నెలలు గడుస్తున్నా సరైన వర్షాలు లేకపోవడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పంటలు సాగు చేయాల్సి ఉండగా వరుణుడు కరుణించట్లేదు. చెరువులు, కుంటల్లో నీరు అడుగంటి పొలాలు వెలవెలబోతున్నాయి. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురవాలని అన్నదాతలు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు.

కప్పతల్లి ఆట ఆడుతూ పూజలు : ఎన్‌లినో ప్రభావం అన్నదాతలకు శాపంగా మారుతోంది. ఇప్పటి నుంచైనా వర్షాలు కురవాలంటూ వరుణ దేవుడికి ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. హనుమకొండ జిల్లా పరకాలలో వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న, మిర్చి పంటలు సాగు చేస్తారు. సకాలంలో వర్షాలు కురుస్తాయని భావించిన అన్నదాతలు విత్తనాలు వేసుకొని వరుణుడి రాక కోసం దీనంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే, తమ రెక్కల కష్టం వృథా అవుతుందని వాపోతున్నారు.

వర్షాల కోసం తెలంగాణ రైతుల పూజలు (ETV Bharat)

నీళ్ల బిందెలతో ప్రదక్షిణలు : మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం చిన్నబూదలో వర్షాల కోసం స్థానికులు కప్పతల్లి ఆట ఆడారు. గ్రామ దేవతలకు జలాభిషేకం చేసి పూజలు నిర్వహించారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని కోరుతూ గ్రామస్థులంతా నృత్యాలు చేశారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండలంలోని అనంతపల్లిలో వరుణుడి కోసం పాటలు పాడారు. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న కరవు పరిస్థితుల నుంచి విముక్తి కలిగించాలని మహిళలు నాట్లు వేస్తూ వర్షాల కోసం ప్రార్థించారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ మండలం పొట్లపల్లిలో కప్పతల్లి ఆట ఆడారు. వర్షాలు కురవాలని శ్రీ స్వయంభు రాజేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద నీళ్ల బిందెలతో ప్రదక్షిణలు చేశారు. స్వామివారికి జలాభిషేకం చేసి గ్రామ మహిళలు బతుకమ్మ ఆడారు. వర్షాలు కురవకపోతే పంటల దిగుబడులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయ నిపుణులు సైతం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ఏటా ఈ సమయానికి పత్తి విత్తనాలు మొలకెత్తేవి. పొలాల్లో కలుపు తీసేవాళ్లం. గుంటుకలు కొట్టేవాళ్లం. ఈ సంవత్సరం వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల పత్తి గింజలు మొలకెత్తడం కూడా చాలా కష్టమవుతోంది. ఇప్పటి వరకు వరి నారు నాట్లు వేసేందుకు సిద్ధంగా ఉండేది. కానీ, నీరు సరిగ్గా లేక ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల నార్లు కూడా పోయడం లేదు. చెరువుల్లో, కుంటల్లో నీరు ఎండిపోయింది. బోర్లు, బావుల్లో కూడా అడుగంటిపోయాయి. అసలు ఈ ఏడు వరి పండుతుందో లేదో అర్థవమవడం లేదు. ఇప్పటి నుంచైనా వానలు కురిస్తేనే రైతు నష్టపోకుండా ఉంటాడు" - బెల్లంపల్లి రైతులు

ఈ ప్రాంతాల్లో అత్యధిక లోటు వర్షం : ఈ వర్షాకాలానికి సంబంధించి జూన్​ నెల ప్రారంభం నుంచి జులై 14 వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 31 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఇదివరకు సగటున 228 మిల్లీ మీటర్ల వరకు వానలు కురవాల్సి ఉండగా కేవలం 158.4 మిల్లీ మీటర్ల మేరకు మాత్రమే వర్షాలు పడ్డాయి. సింహ భాగం జిల్లాలు సగటు వర్షాపాతానికి దరిదాపుల్లో లేవు. అత్యధికంగా హనుమకొండ జిల్లాలో 64 శాతం లోటు వర్షాపాతం నమోదైంది. ఈ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు సగటున 247 మిల్లీ మీటర్ల వర్షానికిగాను కేవలం 87 మల్లీ మీటర్లు మాత్రమే నమోదైంది. తర్వాత వరుసగా మేడ్చల్, వరంగల్​లో తీవ్ర వర్షాభావం నెలకొంటోంది. ఈ జిల్లాల్లో వరుసగా 56.54 శాతం, 55.23 శాతం లోటు వర్షాపాతం నమోదైంది.

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వర్షాల కోసం తెలంగాణ రైతుల పూజలు
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