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'కర్షకులకు' రెక్కలు - భూములిచ్చిన రైతులకు ఉచిత విమాన ప్రయాణం

విమానాశ్రయం సాకారంతో భూములిచ్చిన రైతుల ఆనందం - తమ ఊరి పక్కనే విమానాశ్రయం రావటం పట్ల ఎనలేని సంతోషం

Farmers Pride Over Bhogapuram International Airport Project
Farmers Pride Over Bhogapuram International Airport Project (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 4:44 PM IST

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Farmers Pride Over Bhogapuram International Airport Project: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రేపు ప్రారంభం కానున్న తరుణంలో చుట్టుపక్కల గ్రామస్తుల్ని ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్​ పలకరించే ప్రయత్నం చేసింది. తమ ఊరి పక్కనే విమానాశ్రయం రావటం పట్ల రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

విమాన ప్రయాణం: రైతులకు అరుదైన గౌరవం మరియు ఉత్తరాంధ్ర కాబోయే ప్రగతి పథం ఈ విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి భూములు ఇచ్చిన రైతులకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రధాని సభలో ముందు వరుస సీట్లు కేటాయించి అత్యున్నత ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. ఆగస్టు 17 నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కానుండగా, భూములిచ్చిన రైతులకు ఒకసారి ఉచిత విమాన ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించడం విశేషం.

'కర్షకులకు' రెక్కలు - భూములిచ్చిన రైతులకు ఉచిత విమాన ప్రయాణం (ETV Bharat)

‘ఆ భూమిలో మా తండ్రులు చెమటోడ్చారు. మేమూ పంటలు పండించాం. ఆ పొలాన్ని ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేటప్పుడు మనసు బాధపడింది. ఇప్పుడు అదేచోట అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కనిపిస్తుంటే గుండె నిండా ఆనందంగా ఉంది. ఈ విమానాశ్రయం కోసం మా తాత భూమిచ్చాడని మా మనవళ్లు గర్వంగా చెప్పుకొనే రోజు వచ్చింది’ అంటూ పలువురు రైతులు భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు.

భూములిచ్చిన గ్రామాలు : ఏడు (గూడెపువలస, రావాడ, కంచేరు, కవులవాడ, ఎ.రావివలస, సవరవిల్లి, ముంజేరు).
పునరావాసం పొందిన గ్రామాలు: నాలుగు (రెల్లిపేట, బొల్లింకలపాలెం, ముడసర్లపేట, మరడపాలెం)

వరిచేలు ఊగేచోట విమానం ఎగరనుంది: ఈ నిర్మాణం కోసం రెండు ఎకరాలు ఇచ్చినట్లు ఓ రైతు వివరించారు. తమ పొలంలో ఒకప్పుడు వరి చేలు ఊగేవని, ఇప్పుడు అక్కడే విమానాలు ఎగరబోతున్నాయని తెలిపారు. పంటలు పండించే భూమి దేశాభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుందంటే అంతకంటే ఆనందం ఇంకేముంటుందని రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దీనివల్ల పరిశ్రమలు, ఉద్యోగాలు వస్తాయని, స్థానిక యువతకు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఇక్కడే అవకాశాలు లభిస్తాయనే ఆశ ఉందని రైతులు వివరిస్తున్నారు.

దారి: 3.8 ఎకరాల భూమి విమానాశ్రయం కోసం ఇచ్చినట్లు కంచేరుకు చెందిన అరజల్ల యర్రోడు తాత వివరించారు. ఆ రోజు పొలాన్ని వదిలేస్తుంటే గుండె బరువెక్కింది. కానీ ఈ రోజు అదే నేలపై విమానాశ్రయం సిద్ధమై ప్రారంభానికి చేరుకోవడం చూస్తుంటే బాధ అంతా గర్వంగా మారింది. ఈ మహత్తర ప్రాజెక్టులో భాగస్వామ్యం మరిచిపోలేని అనుభూతి అని యర్రోడు తాత సంతోషిస్తున్నారు.

'సుమారు నాలుగు ఎకరాల భూమిని ఇచ్చా. మా త్యాగం వృథా కాలేదన్న సంతృప్తి ఉంది. ఒక రైతు జీవితంలో తన భూమి దేశాభివృద్ధికి ఉపయోగపడడం కన్నా గొప్ప గౌరవం ఏముంటుంది. ఇది తరతరాలకు.. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ప్రతీకగా నిలవాలని కోరుకుంటున్నా.' -శీరపు అప్పలనర్సయ్య, బైరెడ్డిపాలెం

జ్ఞాపకాలతో ముడిపడిన నేల: రైతుకు భూమి ఆస్తి కాదు జీవితం, అయిదు ఎకరాలు ఇచ్చిన రోజు మనసు భారమైందని దిబ్బలపాలెం వాసి నీలాపు చిన్నఎర్రయ్య తెలిపారు. ఎన్నో జ్ఞాపకాలు ఆ పొలంతో ముడిపడి ఉన్నాయని, అవి ఈ రోజు అదే నేలపై ఈ కట్టడం చూస్తుంటే బాధంతా ఆనందంగా మారిందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రేపు మా మనవళ్లు ఇక్కడ మా కుటుంబం ఇచ్చిన భూమి కూడా ఉందని గర్వంగా చెప్పుకునే అవకాశం దక్కిందని వివరించారు.

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