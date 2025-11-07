ETV Bharat / state

రైతులు కనిపిస్తే చాలు దాడికి దిగుతున్న పందులు - రాత్రి పడిందంటే చాలు!

కర్షకులకు వన్యప్రాణుల నుంచి పొంచి ఉన్న ప్రమాదం - రైతుల ప్రాణాలు బలి తీసుకుంటున్న అడవి పందులు - ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని పనులు చేసుకోవాల్సిన దుస్థితి

Farmers Dying From Wild Boar Attacks
Farmers Dying From Wild Boar Attacks
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 8:56 AM IST

Farmers Dying From Wild Boar Attacks : రైతులకు వన్యప్రాణుల నుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉండటంతో సాగుకు వెనకాడాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ముఖ్యంగా అడవి సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నివసించే కర్షకులు నిత్యం మానవ వన్యప్రాణి సంఘర్షణ ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆ వన్యప్రాణులు కేవలం పంట నష్టం మాత్రమే కాక పులులు, ఏనుగులు, ఎలుగుబంట్లు వంటివి దాడులు చేయడం వల్ల రైతుల ప్రాణాలకు, వారి పశు సంపదకు తీవ్రమైన నష్టం కలిగిస్తున్నాయి.

అడవి పందుల దాడులతో రైతులకు ముప్పు : అదేవిధంగా పంట నష్టంతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో రైతులను అడవి పందులు భయాందోళనలకు గురి చేయడమే కాదు ఏకంగా ప్రాణాలు బలి తీసుకుంటున్నాయి. రాత్రివేళల్లోనే కాకుండా పగలు కూడా ఈ మృగాలు పొలాల్లో మాటు వేసి ఉండటంతో రైతులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని పనులు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో అటవీ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఈ సమస్యతో తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇటీవల అడవి పంది దాడి చేయడం వల్ల ఓ రైతు మృతి చెందారు.

  • ములుగు మండలం దేవరిపట్నంలో రైతు కుందూరు వెంకటేశ్వర రెడ్డి (62) ఇటీవల అడవి పంది దాడిలో గాయపడి మృతి చెందారు. వెంకటేశ్వర రెడ్డి తనకున్న నాలుగెకరాలతో పాటు మరో ఆరెకరాలు కౌలుకు తీసుకొని పత్తి , మిరప సాగు చేస్తున్నారు. బుధవారం ఆయన పొలం వద్దకు వెళ్లగా అడవి పంది దాడి చేసి గాయపరిచింది. ఊడ్చుకుంటూ నీటి కుంటలో పడేసి పారిపోవడంతో ఆ రైతు మరణించారు.

గతంలోనూ దాడులు : ములుగు జిల్లాలో అడవి పందులు రైతులపై దాడి చేసి గాయపర్చిన సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి. తాడ్వాయి మండలం కామారం గ్రామంలో 2024 జనవరిలో మిర్చి తోట పనిలో నిమగ్నమై ఉన్న అరవింద్, నర్సింహా చారి, హనుమంతరావులపై అడవి పందుల గుంపు దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపర్చాయి. ములుగు మండలం రాంనగర్‌కు చెందిన సమ్మయ్య పత్తి చేలో ఉండగా, అడవి పంది దాడి చేసి గాయపర్చింది.

పంటలు ధ్వంసం : ఆహారం కోసం అడవి పందులు పంటలను ధ్వంసం చేస్తున్నాయి. వరి, మిరప, మొక్కజొన్న, పత్తి సాగు చేసిన పొలాల్లో తిరుగుతూ పంటలను పాడు చేస్తున్నాయి. చీకటి పడితే పొలాల్లోకి చేరి చేతికందొచ్చిన పంటలను ధ్వంసం చేస్తున్నాయి. ములుగు మండలంలోని దేవరిపట్నం, సర్వాపూర్, పొట్లాపూర్, పత్తిపల్లి, కొత్తూరు గ్రామాల్లో వీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంది.

రైతులు కనిపిస్తే చాలు అవి ఏకంగా దాడికి పాల్పడుతున్నాయి. అడవి పందుల బారి నుంచి పంటలను కాపాడుకోవడానికి రైతులు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. ప్రజావాణిలోనూ కలెక్టర్‌కు రైతులు తమ సమస్యను విన్నవించుకుంటున్నారు. అధికారులు స్పందించి అడవి పందుల సమస్యను పరిష్కరించాలని పలువురు రైతులు కోరుతున్నారు.

''అడవి పందులు పంటల దగ్గరకు రాకుండా బెదురు పద్ధతులు పాటించాలి. చేను చుట్టూ చీరలను కట్టాలి. ముళ్ల కంచెలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. శబ్ధం చేయాలి. పంటలను ధ్వంసం చేస్తే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి.'' - డోలి శంకర్, ములుగు ఎఫ్‌ఆర్వో

వన్యప్రాణుల దాడిలో గాయపడితే రూ.70 వేల ఆర్థికసాయం - మరణిస్తే ఎంతో తెలుసా?

కరీంనగర్​లో ఎలుగుబంటి అలజడి - ఎట్టకేలకు పట్టుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు

WILD BOAR ATTACKS
WILD BOAR ATTACKS IN MULUGU
FARMERS DIED WILD BOAR ATTACKS
అడవి పందుల దాడి రైతులు మృతి
WILD BOAR ATTACKS

