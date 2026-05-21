తెలంగాణలో ఆపిల్ సాగు చేస్తున్న రైతన్నలు - మూడేళ్ల సాగు చేస్తే 20 ఏళ్ల పాటు ఫలసాయం

తెలంగాణ-కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఆపిల్​​ సాగు - జహీరాబాద్‌లో రైతులు విభిన్న సాగు విధానాలకు శ్రీకారం - ఆపిల్‌తో మొదలుకుని చియా సీడ్స్‌ వరకు - మూడేళ్లు కాదు, ఏడాదిలోనే

Farmers Cultivating Apples in Zaheerabad
Published : May 21, 2026 at 4:56 PM IST

Farmers Cultivating Apples in Zaheerabad : తెలంగాణలో ఆపిల్ సాగు చలి ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకుండా, ఆధ్వనిక వ్యవసాయ పద్ధతుల ద్వారా వేడి వాతావరణంలోనూ సాధ్యమవుతుందని పరిశోధనలు, ప్రయోగాలు నిరూపిస్తున్నాయి. సరికొత్త రకాలు, డ్రిప్/స్ప్రింక్లర్ పద్ధతులను అవలంబించి రైతులు లాభాలు పొందుతున్నారు. అనువైన రకాలు సాధారణంగా కాశ్మీర్, సిమ్లా ప్రాంతాల్లో పండే రకాలు మన వాతావరణానికి తట్టుకోవడం కష్టం. కానీ వేడిని, ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను (40 డిగ్రీల వరకు) తట్టుకునే సరికొత్త ఆపిల్ రకాలను ప్రస్తుతం తెలంగాణ రైతులు పండిస్తున్నారు. తెలంగాణ-కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతం జహీరాబాద్​ డివిజన్​లో రైతులు విభిన్న సాగు విధానాలకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. బిందు, తుంపర సేద్యంతో వాణిజ్య పంటల సాగులో ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లాలో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. అంతేకాదు కాశ్మీర్​తో మొదలుకుని మైసూరు ప్రాంతంలో ప్రముఖంగా కనిపించే చియా సీడ్స్​ను రెండేళ్లుగా సాగు చేస్తున్నారు.

మూడేళ్లు కాదు, ఏడాదిలోనే :

  • హిమాచల్​ ప్రదేశ్​, కశ్మీర్​, ఉత్తరప్రదేశ్​ వంటి చల్లటి వాతావరణంలో మాత్రమే ఆపిల్​ కాస్తుంది. కానీ అలాంటి పంటను జహీరాబాద్​ ప్రాంతంలో పూర్తి స్థాయిలో సాగు చేస్తున్నారు. ఈ ఆపిల్​ సాగును హైదరాబాద్​కు చెందిన బీహెచ్​ఈఎల్​ విశ్రాంత సీనియర్​ మేనేజర్​ కిషోర్​బాబు, అలాగే సంగారెడ్డి జిల్లా ఝరాసంగం మండలం ఈదులపల్లిలోని తన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మొదటిసారి వాణిజ్య స్థాయిలో సాగు చేస్తున్నారు.
  • హెచ్​ఆర్​ఎంఎన్​-99, అన్నా, డోర్సెట్​గోల్డ్​ వంటి వేడి వాతావరణంలో జీవించే మొక్కలను దిగుమతి చేసుకుని ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నాటుకున్నారు. ఆపిల్​ చెట్టు సాధారణంగా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఫలాలను ఇస్తాయి. కానీ కిషోర్​బాబు చేసే సాగు పద్ధతితో అయితే మొక్కలు నాటిన ఏడాదికే మొక్కల్లో పూత, కాత దశ ప్రారంభమైంది.
ఆపిల్​​ సాగు

చియాతో గుండెకు ఎంతో ఆరోగ్యం : నగరంలో ఉండే ప్రజలకు ఎంతో ఇష్టమైనవి చియా సీడ్స్​. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్​ను తగ్గించి గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడం ఈ సీడ్స్​ ప్రత్యేకత. కేవలం శరీర బరువును తగ్గించడం సహా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పంటకు బహిరంగ విపణిలో ధర పలుకుతోంది. ఈ గింజలు క్వింటాలు రూ.30 నుంచి రూ.35 వేల వరకు అమ్ముడు పోతుంది. మొగుడంపల్లి మండలంలోని ధనసిరి, గోపన్​పల్లి, గౌసాబాద్​ గ్రామాల్లో అభ్యుదయ రైతులు గత రెండేళ్లుగా చియా సాగు చేస్తున్నారు. ఎకరం సాగుకు కిలో గింజలు విత్తనంతో పాటు పెంట ఎరువు వేయడంతో 3 నుంచి 4 నెలల్లో చేతికొచ్చే పంట 6 నుంచి 8 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుంది. ఇలా అయితే ప్రాంతీయంగా మైసూరు వ్యాపారులు క్వింటాలు రూ.15 వేల నుంచి రూ.18 వేలు చెల్లించి కొనుగోలు చేయడంతో ఎకరాకు రూ.80 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు ఆదాయం సమకూరుతుంది.

మూడేళ్ల సాగు చేస్తే 20 ఏళ్ల పాటు ఫలసాయం : తెలంగాణ ఉష్ణోగ్రతలకు కాశ్మీర్, సిమ్లా ఆపిల్ రకాలు సరిపోవు. అధిక ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకునే హెచ్‌ఆర్‌ఎంఎన్‌-99 , అన్నా, డోర్సెట్ గోల్డెన్ రకాలను ఎంచుకుని 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతల వరకు తట్టుకోగలిగే ఆపిల్​ను తెలంగాణ ప్రాంతంలో పండిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు మన దేశంలో కాశ్మీర్​, హిమాచల్​ ప్రదేశ్​, ఉతరాఖండ్​ రాష్ట్రాలకే పరిమితమైంది. కానీ ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ పండించడంపై శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులు దృష్టి సారించారు. ఈ ఆపిల్​ సాగును రైతులు 3 ఏళ్ల పాటు మొక్కలను జాగ్రత్తగా కాపాడితే ఆ తర్వాత 20 ఏళ్ల పాటు ప్రతి ఏడాది పండ్లను అందిస్తుంది. ఐదేళ్ల క్రితమే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆపిల్స్​ పండించే దిశగా ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి. ఆదిలాబాద్​ వంటి ప్రాంతాల్లో హైడెన్సీ విధానంలో సాగు మొదలుపెట్టారు.

