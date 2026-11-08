సిండికేట్ అయిన వ్యాపారులు - ధరలను తగ్గించేస్తుండటంతో ఉల్లిరైతు గగ్గోలు
Onion Prices Drop in Kurnool Market : ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో కష్టపడి పండించిన ఉల్లిపంటకు సరైన ధరలు రాకపోవడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 6:45 PM IST
కష్టపడి పండించిన ఉల్లిపంటకు సరైన ధరలు రాకపోవడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కర్నూలు వ్యవసాయ మార్కెట్కు ఉల్లి దిగుబడులను తీసుకొస్తున్నారు. ఏ రైతును కదిలించినా వ్యాపారులు సిండికేట్ అయి ధరలు తగ్గించేశారని పెట్టుబడి ఖర్చులు కూడా రాలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక్కరోజులోనే క్వింటాపై రూ.500 పైగా తగ్గించారని భోరుమంటున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో అటు వర్షాలు లేక ఇటు బోర్లలో భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోవడంతో ఆశించిన మేర ఉల్లి దిగుబడులు రాలేదంటున్నారు. మరోవైపు వ్యాపారులు ధరలను తగ్గించేస్తుండటంతో రూ.లక్షల్లో నష్టం మిగిలుతోందని రైతులు వాపోతున్నారు.
వర్షాలు బాగా కురిస్తే ఎకరాకు 100 క్వింటాళ్ల దిగుబడులు వచ్చేవని ఈసారి వర్షాభావం భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోవడంతో 50 క్వింటాళ్ల దిగుబడి కూడా రాలేదని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉల్లి నాటు నుంచి పంట చేతికొచ్చి కోత కోసి మార్కెట్కు తరలించే వరకు ఎకరాకు రూ.లక్ష వరకు పెట్టుబడి అవుతోందని గతేడాది రూ.1500 ఉన్న ఎరువుల ధర ఇప్పుడు రూ.2200కు పెరిగిందని అన్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉల్లి ధరలను చూస్తే పెట్టుబడి ఖర్చులు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని వాపోతున్నారు.
తూకాల్లో మోసాలు : మార్కెట్లో ఉల్లి తూకాలు జరిగే సమయంలో మార్కెట్ కమిటీ అధికారులు అటువైపు చూడటం లేదు. తూకాలు ఎవరు వేస్తున్నారన్నది పట్టించుకోవడం లేదు. లైసెన్సు కలిగిన కాటాదారులు కాకుండా హమాలీ కార్మికులు, కమీషన్ ఏజెంట్ల దుకాణాల్లో పనిచేసే గుమాస్తాలు కాటా వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తూకాల్లో మోసాలు జరుగుతున్నాయి. రైతులకు అన్యాయం జరుగుతుందని తెలిసినా పట్టించుకునే వారే లేరు. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కూడా పర్యవేక్షణ చేయడం లేదు. మార్కెట్ కమిటీ అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో కార్మికులు, హమాలీలు రైతులను మోసం చేస్తున్నారు. మరోవైపు రైతులు సరకు పెద్ద మొత్తంలో చోరీకి గురవుతోంది.
రాష్ట్రంలోనే కర్నూలు జిల్లాలో ఉల్లి అత్యధికంగా సాగవుతుంది. ఈ సంవత్సరం ఖరీఫ్లో వర్షాలు పడకపోవడంతో సాగు భారీగా తగ్గింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో 24 వేల హెక్టార్లకు గాను 7 వేల హెక్టార్లలో మాత్రమే సాగైంది. ఇందులోనూ వర్షాధారంగా వేసిన పంట పూర్తిగా ఎండిపోయింది. బోరు బావుల కింద సాగు చేసిన ఉల్లి పంటను మాత్రమే ప్రస్తుతం కర్నూలు మార్కెట్కు అమ్మకానికి తీసుకొస్తున్నారు. సెప్టెంబరులో ఉల్లి క్వింటా గరిష్ఠ ధర రూ.4,500 నుంచి రూ.5,510 పైగా పలికింది. అక్టోబరులో రూ.4,300- 4,800 మధ్య ధర పలికింది. ప్రస్తుతం రూ.2 వేల నుంచి రూ.3 వేల మధ్య కొనుగోలు చేస్తున్నారని రైతులు వాపోతున్నారు. దీపావళి తర్వాత ధరలు మరింత పడిపోతాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వ్యాపారులు సిండికేట్ అయ్యారు : భూమి కౌలుకు తీసుకొని మూడెకరాల్లో ఉల్లి పంట సాగు చేశమని పెట్టుబడి ఖర్చు రూ.3 లక్షల వరకు వచ్చిందని కల్లూరు మండలం తడకనపల్లెకు చెందిన రైతు దస్తగిరి వాపోయారు. ఎకరాకు వంద బస్తాల చొప్పున 300 బస్తాల దిగుబడి వచ్చిందని అదే వర్షాలు కురిసి ఉంటే మరో 300 బస్తాల దిగుబడి పెరిగేదని అన్నారు. పండిన పంటను మార్కెట్కు తీసుకొస్తే క్వింటా రూ.2,791 ధర పలికిందని అటు దిగుబడులు తగ్గిపోయి ఇటు ధరల్లేక రూ.4 లక్షల మేర నష్టం వచ్చిందని తెలిపారు.
ఎకరా పొలంలో ఉల్లి సాగు చేస్తే 80 బస్తాల ఉల్లి దిగుబడి వచ్చిందని నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం ఎదురుపాడుకు చెందిన రైతు రమేష్ తెలిపారు. పండిన పంటను అమ్మకానికి తీసుకొస్తే క్వింటా రూ.2,249కు కొనుగోలు చేశారని మార్కెట్లో రూ.4,200కు పైగా ధర ఉందంటే ఆత్మకూరు నుంచి ఇక్కడికి తీసుకువచ్చమని అన్నారు. ఇక్కడ వ్యాపారులు సిండికేటయ్యి ధరలను తగ్గించేశారని పంటను అమ్మితే పెట్టుబడి, రవాణా ఖర్చులు పోనూ రూ.5 వేలు కూడా మిగల్లేదని రమేష్ వాపోయారు.
కడపలో ఆకతాయిల వీరంగం - భయాందోళనలో ప్రజలు