తక్కువ రోజులు ఎక్కువ లాభాలు - వసంత, వేసవి కాలాల్లో మిల్లెట్స్ సాగే మేలు!
Cultivation of small grains during El Nino : రైతులు చిరుధాన్యాలను సాగు చేయడంతో ఎల్నినో కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనవచ్చని హైదరాబాద్ కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయం 'మిల్లెట్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్' పరిశోధకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
Published : November 6, 2026 at 1:47 PM IST
హైదరాబాద్ కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయంలోని మిల్లెట్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ప్రొఫెసర్లు, పరిశోధకులు చిన్న ధాన్యాలను సాగు చేయడం ద్వారా రైతులు ఎల్నినో ప్రభావాలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలరని సూచిస్తున్నారు. వారు ఎల్నినో ప్రభావాలను వివిధ కోణాల్లో అధ్యయనం చేశారు. మార్చి వరకు కరవు పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున వసంత, వేసవి కాలాలకు నీటిపారుదల ప్రణాళిక అవసరమని వారు అంటున్నారు. అందుకే 85 నుంచి 100 రోజుల్లో పూర్తి చేయగల జొన్న, సజ్జ, కొర్ర, రాగులు వంటి పంటలను పండించాలని, వాటి అమ్మకాలు కూడా ఆశాజనకంగా ఉంటాయని వారు రైతులకు గుర్తు చేస్తున్నారు.
పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజలతో పంటల వైవిధ్యాన్ని పెంచడం వల్ల ఒకే పంటపై ఆధారపడే పరిస్థితి తగ్గుతుందని వారు తెలిపారు. ఎల్నినో ప్రభావాలు, వచ్చే ఏడాది సాగు చేయబోయే చిన్న ధాన్యాలపై దిల్లీలోని నేషనల్ ప్లాంట్ జీనోమ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్తో కలిసి సంయుక్తంగా పరిశోధన చేస్తున్నామని వారు వివరించారు.
రైతుల భాగస్వామ్యంతో ప్రయోగాత్మక పంటలు
కరవును తట్టుకునే కొర్రలు, సజ్జ, జొన్నలను రైతుల భాగస్వామ్యంతో ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేయాలని మిల్లెట్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు. రాబోయే వర్షాకాలానికి ముందే, వ్యవసాయ అధికారులు నల్గొండ, నారాయణపేట, జోగులాంబ, గద్వాల్ జిల్లాల్లో తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న మండలాలను ఎంపిక చేసి, ఆ మండలాల్లోని రైతులకు అవగాహన కల్పించి, పంటలు వేయాలి. స్థానిక వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్లు వారికి సహకరిస్తామని తెలిపారు.
2015లో ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలోని 231 మండలాలను కరువు పీడిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించారు. ఆ సమయంలో ఎల్నినో ఒక పంట కాలంతో ముగిసిపోలేదు. భూగర్భ జలాలు, జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు తగ్గడం వల్ల ఆ తర్వాతి పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. అందుకే ఈసారి రైతులు పెద్దగా ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు చిన్న ధాన్యాల సాగుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వం వారికి మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు కల్పించాలి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలు, హాస్టళ్లకు అందించే ఆహారంలో చిన్న ధాన్యాల వంటకాలను చేర్చినట్లయితే, రైతులకు స్థిరమైన ఆదాయం లభిస్తుంది - డా. ముత్తమిలరసన్, మిల్లెట్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ వ్యవస్థాపకులు
రైతులు తక్కువ నీటితో ఈ పంటలను సాగు చేయవచ్చు
చిన్న ధాన్యాలను నీరు లేకుండా పండించవచ్చనే అపోహ రైతులలో ఉంది. ఒక కిలో వరి పండించడానికి సగటున 2500 లీటర్ల నీరు అవసరమైతే, జొన్న, సజ్జ, రాగికి 300 లీటర్ల నీరు అవసరం. వర్షాధార మైదానాలు, తేమతో కూడిన వ్యవసాయ భూములు అనువైనవి.
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