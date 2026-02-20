ETV Bharat / state

ఫెర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్ :​ ఆన్​లైన్​లో యూరియా ఎక్కడ బుక్​ చేయాలి? ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసా?

యూరియా సమస్య తీర్చేందుకు ఫర్టిలైజర్‌ యాప్‌ తెచ్చిన ప్రభుత్వం - యాప్​లో బుక్ చేసుకుంటే 2 రోజుల్లోనే రానున్న యూరియా - ఆన్​లైన్​ ద్వారా సులభంగా బుక్​ చేసుకునే అవకాశం

FERTILIZER BOOKING APP
ETV Bharat Telangana Team

Published : February 20, 2026 at 2:56 PM IST

Fertilizer Booking App in Telangana : గత ఖరీఫ్​ సీజన్​లో యూరియా కోసం తెలంగాణ రైతాంగం అష్టకష్టాలు పడింది. ప్రతి రోజూ వార్తా పత్రికల్లో యూరియాపైనా కథనాలే. యూరియా గోదాముల వద్ద గొడవలు, రైతులపై పోలీసుల కఠిన వైఖరి వంటి వాటిపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. రబీ సీజన్​ అలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వ్యవసాయ శాఖ ముందు జాగ్రత్త వహించింది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులకు సులువుగా ఉండేలా ఫెర్టిలైజర్​ బుకింగ్​ యాప్​ను తీసుకువచ్చింది. దీని ద్వారా రైతులు సులభంగా యూరియాను బుక్ చేసుకోవచ్చు.

బుకింగ్ ప్రాసెస్​ను ఇలా తెలుసుకోండి : ముందుగా గూగుల్ ప్లే స్టోర్​లో "Fertilizer" లేదా "Fertilizer Booking App" అని ఎంటర్ చేయాలి. యాప్‌ను ఓపెన్‌ చేసిన తర్వాత రైతులు తమ పూర్తి వివరాలతో ముందుగా లాగిన్‌ కావాలి. భూమి ఉన్న రైతులు పట్టాదారు పాస్‌ పుస్తకం నంబర్‌, భూమిలేని లేదా కౌలు రైతులు తమ ఆధార్‌ నంబర్‌ను ఉపయోగించి నమోదు కావాలి. వివరాలు నమోదు చేసిన వెంటనే రైతు మొబైల్​ ఫోన్​కు ఓటీపీ(వన్ టైమ్ పాస్​వర్డ్) వస్తుంది. తర్వాత సీజన్ ఏదో ఎంపిక చెయ్యాలి. అంటే ఖరీఫ్, రబీలలో ఇప్పుడు యాసంగి అంటే రబీ సీజన్ అని తెలుసుకుని ఎంచుకోవాలి. తర్వాత జిల్లా, పంట వివరాలు ఎంచుకోవాలి. ఆ ఓటీపీ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ పద్దతి సులభంగా ఉండటంతో రైతులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనాల్సిన అవసరం లేదు.

ఆన్​లైన్​లో చెల్లింపులు లేవు : అనంతరం సమీప డీలర్ల దగ్గర ఎంత స్టాక్ ఉందో మీకు స్క్రీన్​పైన కనిపిస్తుంది. మీ అర్హత ఆధారంగా యూరియా బస్తాల సంఖ్య ఎంటర్​ చేసి బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత బుకింగ్ ఐడీ నంబర్ వస్తుంది. బుకింగ్ తర్వాత 24 నుంచి 48 గంటల్లో డీలర్ దగ్గరకు వెళ్లి యూరియా బ్యాగులు తీసుకోండి. లేటైతే బుకింగ్ క్యాన్సిల్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. డబ్బులు ఎలా చెల్లించాలనే సందేహం ఉండోచ్చు. ప్రస్తుతం ఆన్‌లైన్​లో మాత్రం చెల్లింపు లేదు. డీలర్ దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు క్యాష్ లేదా యూపీఐతో చెల్లించండి. సబ్సిడీ ధరకే యూరియా పొందండి.

భూమి ఉన్న సదరు జిల్లాలోనే బుకింగ్‌ : ఈ ఫెర్టిలైజర్​ బుకింగ్ యాప్‌ ద్వారా యూరియా బుక్‌ చేసుకోవాలనుకునే రైతులు తప్పనిసరిగా తమ సాగు భూమి ఉన్న జిల్లా నుంచే బుకింగ్‌ చేయాలి. ఒకసారి యూరియాను పొందిన రైతుకు మరోసారి బుకింగ్‌ చేసుకునే అవకాశం మళ్లీ 15 రోజుల తర్వాతే లభిస్తుంది. బుక్‌ చేసుకున్న అనంతరం 48 గంటల్లోపు యూరియా బస్తాలను తీసుకోవాలి. నిర్ణీత సమయంలో తీసుకోకపోతే ఆ రైతు పేరు యూరియా లబ్ధిదారుల జాబితా నుంచి తొలగిస్తారు. అప్పుడు మళ్లీ కొత్తగా బుకింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది.

సాయం చేయడానికి ఏఈఓలు : కొంతమంది రైతులు అనివార్య కారణాల వల్ల తమ ఫోన్‌ నంబర్‌ మారిన సందర్భా ల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి వారు తమ కొత్త మొబైల్‌ నంబర్‌తో సమీప ఏఈఓలు వద్దకు వెళ్లి వివరాలను మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. గ్రామాల్లో ఏఈఓలు ఇప్పటికే ఇంటింటికి వెళ్లి రైతులకు బుకింగ్ యాప్‌ వాడకంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. దీంతో రైతులు టెక్నాలజీని సులభంగా వినియోగించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉత్పన్నమవుతోంది. స్మార్ట్ ఫోన్లు లేని వారికి పెద్ద చిక్కు వచ్చి పడుతుంది. ఈ యూరియా విషయంలో మాత్రం రైతులకు చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయి.

