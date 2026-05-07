ధాన్యం కొనగోలు చేయాలంటూ మోకరిల్లిన రైతన్న - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రొడ్డెక్కి అన్నదాతల నిరసనలు

ధాన్యం కొనుగోళ్లలో జాప్యాన్ని నిరసిస్తూ రోడ్డెక్కిన రైతులు - రోజులు గడుస్తున్నా తూకాలకు నోచుకోని ధాన్యం - తరుగు పేరుతో దోచేస్తున్నారని ఆవేదన - ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని అధికారుల కాళ్లపై పడిన వైనం

ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలంటూ తహసీల్దార్​ను వేడుకుంటున్న రైతు (ETV)
Published : May 7, 2026 at 9:40 PM IST

Farmers Protest on Paddy Procurement ‍: దుక్కి దున్ని పంట పండించే రైతన్నలు తెలంగాణలో రోడ్లపై ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దేశానికి అన్నం పెట్టే అన్నదాత తను పండించిన పంటను అమ్ముకోలేని దుస్థితి దాపురించింది. 'రైతే రాజు' అని చెప్పుకునే పాలకులు అన్నదాత వైపు కనీసం కన్నెత్తి కూడా చూడటం లేదు. 'వడ్లు కొనండి మహోప్రభో' అంటూ అధికారుల కాళ్లపై పడాల్సిన దయనీయ పరిస్థితులు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నెలకొంటున్నాయి. ఆరుగాలం శ్రమించి, అకాల వర్షాలకు బిక్కుబిక్కుమంటూ తక్కువ ధరకు దళారులకు అమ్ముకోలేక, ఇటు ప్రభుత్వం కొనకపోవడంతో రైతన్నల పరిస్థితి దీనంగా మారింది.

అధికారుల కాళ్లు మొక్కి వేడుకోలు : కొనుగోలు కేంద్రంలో పది రోజులు గడిచినా తూకం వేయకుండా రైతులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారంటూ మంచిర్యాల జిల్లా హాజీపూర్ మండలం గుడిపేటలోని జాతీయ ప్రధాన రహదారిపై వరి ధాన్యంతో రైతులు బైఠాయించారు. స్థానిక తాహసీల్దార్ పుష్పలత రైతుల సమస్యలను తెలుసుకుని ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రానికి వచ్చారు. కష్టపడి పండించిన పంటను సకాలంలో కొనుగోలు చేస్తేనే రైతు క్షేమంగా ఉంటాడని అధికారిని కాళ్ల మీద పడి వేడుకున్నారు. అన్నదాత బాగుంటేనే రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉంటుందని , రైతుల ఉసురు పోసుకోవద్దని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు.

ధాన్యం కొనగోలు చేయాలంటూ మోకరిల్లిన రైతన్న - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెల్లువెత్తుతున్న నిరసనలు (ETV Bharat)

నిరసన బాట పట్టిన రైతన్నలు : ఈ పరిస్థితి ఒక్క మంచిర్యాలలోనే కాదు. రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో అన్నదాతలు తమ ధాన్యాన్ని అమ్ముకునేందుకు అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. రోడ్లపై ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు చేస్తున్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం వెంకటాయపల్లిలో జాతీయ రహదారిపై ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని కోరుతూ రైతులు ఆందోళన చేశారు. 20 రోజులుగా ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం లేదని నిరసన తెలిపారు. ఇంతవరకు పంపిన ధాన్యం లెక్కల్లో కోత విధించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లారీలు సకాలంలో రాక మరింత జాప్యం అవుతోందని వాపోతున్నారు.

మరోవైపు వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట వ్యవసాయ మార్కెట్ ముందు జాతీయ రహదారిపైనా రైతులు ధర్నాకు దిగారు. అధికారులు ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం లేదని ఆరోపిస్తూ రోడ్డుపై బైఠాయించారు. కాంటాలు వేయకుండా స్థానిక మార్కెట్ ఛైర్మన్ అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. ధర్నాతో జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోయాయి. పోలీసులు చేరుకుని సర్ది చెప్పడంతో రైతులు ఆందోళన విరమించారు. అధికారులు స్పందించి ధాన్యం కొనుగోళ్లలో వేగం పెంచి, ప్రక్రియను సజావుగా సాగేలా చూడాలని అన్నాదాతలు కోరుతున్నారు.

"వర్దన్నపేట మండలం ఇల్లందులో పల్లెబాట కార్యక్రమానికి కలెక్టర్ వచ్చినప్పుడు మొక్కజొన్నను కొంటామని మాటిచ్చిర్రు. అదనంగా పండిన మొక్కజొన్నకు ఐకేపీ సెంటర్లలో కాంట వేయడానికి లేటవుతుందని చెబితే, ఇక్కడే చేయిస్తామని చెప్పిండ్రు. యంత్రాంగాన్ని పంపించి 30 నుంచి 35 మంది రైతుల పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. అయిదారు రోజుల్ల ఐకేపీ సెంటర్లు ఓపెన్​ కాంగనే కాంట పెట్టే ప్రయత్నం చేద్దమని మాటిచ్చిండ్రు. ధాన్యం పండిన తర్వాత సంబంధిత ఛైర్మన్​ ఆపినట్లు మాకు సమాచారం అందింది. కలెక్టర్​ మాటిచ్చిన తర్వాత ఛైర్మన్​ ఆపడానికి కారణమేంది? మేము రైతులం కాదా? దళారులమా? ఎందుకీ ప్రభుత్వ మొండి వైఖరి? మామీద ఎందుకింత నిర్లక్ష్యం? పంట పండించి ఎవలి కాళ్లు పట్టుకోవాలె? ఎవలిని బతిమాలాలే? మా ఇంటి మందం మేము పండించుకుంటే బతకలేమా? దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతుకు ఇంత దీన పరిస్థితి ఎందుకొచ్చింది?" - నిరసనలో ఓ రైతన్న ఆవేదన

ధాన్యం బాగున్నా తరుగు : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తుక్కాపురం చౌరస్తా వద్ద ధాన్యం బస్తాలతో రైతులు నిరసన తెలిపారు. కొనుగోలు కేంద్రంలో క్వింటాకు 5 కిలోలు తరుగు తీస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ధాన్యం బాగున్నా అధికారులు, మిల్లర్లు కుమ్మక్కై రైతుల కష్టాన్ని దోచుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతుల ధర్నాతో భువనగిరి నుంచి చిట్యాల వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై కొద్ది సేపు వాహనాలు నిలిచి పోయాయి.

