రైతులకు 'నానో'తో లాభాలెన్నో - తక్కువ ధరతో ఎక్కువ దిగుబడి
యూరియా బుకింగ్ యాప్లో సాంకేతికతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న రైతులు - ఘన యూరియా బస్తాల రూపంలో లభ్యం - నానో ద్రవరూపంలో ఉండడంతో తక్కువ పరిమాణంలో రవాణా చేయడానికి అనుకూలం
Published : August 20, 2026 at 2:14 PM IST
Farmers Awareness On Use Of Nano : రైతులు యూరియా సరఫరాల కోసం ఎదురుచూస్తుండగా, ఈ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన యాప్ ఆధారిత పంపిణీ వ్యవస్థ కొన్ని ఇబ్బందులను కలిగిస్తోంది. ఇప్పుడు బుకింగ్ విధానం అమల్లోకి రావడంతో, స్మార్ట్ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేదా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేని రైతులు సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. సంప్రదాయకంగా యూరియా 45 కేజీల ఘన సంచుల్లో లభిస్తుంది, దీని గరిష్ఠ ధర సుమారుగా రూ.266.65 ఉంటుంది. రైతులు పంట అవసరం మేరకు నేలకు అందిస్తారు.
- గ్రాన్యులర్ యూరియాను నేలకు వేసినప్పుడు, నీటి ప్రవాహం ద్వారా నత్రజని నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. అది భూగర్భ జలాల్లోకి చేరి వాటిని కలుషితం చేయగలదు. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా ద్రవరూప నానో యూరియా చిన్న సీసాలలో లభిస్తుంది. దీనిని పంట ఆకులపై పిచికారీ చేయడం ద్వారా వాడతారు. వ్యవసాయ అధికారులు ఎకరానికి ఒక్కో పిచికారీకి 250–500 మిల్లీలీటర్ల మోతాదును సిఫార్సు చేస్తున్నారు. 500 మిల్లీలీటర్ల సీసా ధర సుమారు రూ.225. నానో యూరియా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీనిని వ్యవసాయ అధికారులు అందించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం వాడాలి.
నానో యూరియా వినియోగంపై మేం రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ముందస్తు బుకింగ్ అవసరం లేకుండా నానోను నేరుగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది. రవాణా భారాన్ని తొలగిస్తుంది - వెంకటరమణ రెడ్డి, నల్గొండ డీఏవో
బుకింగ్ అవసరం లేదు, ఇబ్బందులు లేవు : సంప్రదాయ యూరియా ఘన సంచులలో వస్తుంది. దీని రవాణా, నిల్వకు గణనీయమైన స్థలం అవసరం. తరచుగా అనేకసార్లు బుకింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, 'నానో' ద్రవ రూపంలో లభిస్తుంది. దీనివల్ల తక్కువ పరిమాణంలో రవాణా చేయడం సులభం. మొక్క ఆకుల ద్వారా నత్రజనిని అందించడం ద్వారా వినియోగ సామర్థ్యాన్ని పెంచడమే దీని ప్రాథమిక లక్ష్యం. 'నానో'లోని కణాలు 20 నుంచి 50 నానోమీటర్ల పరిమాణంలో ఉంటాయి. సంప్రదాయ యూరియా కణాలతో పోలిస్తే చాలా పెద్ద ఉపరితల విస్తీర్ణం ఉంటుందని భారత రైతుల ఎరువుల సహకార సంస్థ(ఐఎఫ్ఎఫ్సీవో) పేర్కొంటుంది. నానో నిల్వకు ఎక్కువ స్థలం అవసరం ఉండదు.
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