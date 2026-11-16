ఓవైపు కూలీల కొరత - మరోవైపు ధరల లేమి - నేల చూపులు చూస్తున్న తెల్ల బంగారం
Labour Shortage For Cotton Farm : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావంతో పత్తి దిగుబడి భారీగా తగ్గింది. మరోవైపు కూలీలు దొరక్కపోవడం, పంటకు సరైన రేటు లేకపోవడంతో పత్తి రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
Published : November 16, 2026 at 8:37 AM IST
రాష్ట్రంలో తెల్ల బంగారం నేల చూపులు చూస్తుంది. రైతులకు పత్తి సాగు ప్రస్తుతం "విపత్తులా" కనిపిస్తుంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఆగమైన రైతు పండిన కాస్త పత్తిని తీయడానికి కూలీలు దొరకక ఇప్పుడు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు. మార్కెట్కి తీసుకెళ్తే గిట్టుబాటు ధర దక్కక ఆందోళన తప్పడం లేదు.
కూలీలు లేక నేలపాలయ్యే పరిస్థితి
పత్తి సాగు చేస్తే బతుకులు తెల్లబడతాయని ఆశపడ్డారు. కానీ వారి ఆశలు అడియాశలయ్యాయి. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంట కూలీలు లేక ప్రస్తుతం నేలపాలయ్యే పరిస్థితి దాపురించింది. నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలోని మనూర్, నాగలిగిద్ద మండలాల్లోని పత్తి సాగు రైతులు కూలీల కొరతను ఎదుర్కొంటున్నారు.
"ఎనిమిది ఎకరాల్లో పత్తి వేశాను. కూలీలు దొరకక పత్తి రాలిపోతోంది. వానలు రాకపోవడంతో దిగుబడి కూడా సరిగా లేదు. పంటకు సరైన రేటు లేదు. పెట్టుబడి కూడా రావడం లేదు. కిలో పది రూపాయలకు అడుగుతున్నారు. ప్రభుత్వమే మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి" - రైతులు
కిలోకు 15 రూపాయలు
గతంలో పత్తి పంట ఏపుగా పెరిగి ఎకరాకు 15 క్వింటాళ్ల వరకు దిగుబడి వచ్చేదని ఎల్నినో ప్రభావంతో ఐదు నుంచి 8 క్వింటాళ్లకే పరిమితమైందని రైతులు అంటున్నారు. కిలోకు 15 రూపాయల చొప్పున ఇచ్చి కర్ణాటక నుంచి కూలీలను తీసుకువస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఎకరాకు 30 వేలు వరకూ పెట్టుబడి పెట్టామని రేటు సరిగ్గా లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు.
"ఎల్నినో ప్రభావంతో పంటలన్నీ పోయాయి. గతంతో పోల్చితే సగం కూడా దిగుబడి రాలేదు. దీనికి తోడు కూలీల కొరత అధికంగా ఉంది. దీంతో కర్ణాటక నుంచి కూలీలను తెప్పించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. పత్తి కిలో 10 నుంచి 15 రూపాయలకు వెళుతోంది. మేము ఎకరానికి సుమారు రూ. 30 వేల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాం. పంటను అమ్మితే పెట్టుబడి వచ్చే పరిస్థితీ లేదు" - పత్తి రైతు
మార్కెట్లో దళారుల దోపిడీ
ఇన్నీ కష్టాలను ఎదుర్కొని మార్కెట్కు పంటను తీసుకెళ్తే అక్కడా దళారుల దోపిడీతో నష్టపోతున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు. త్వరతిగతిన సీసీఐ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి దళారుల ప్రమేయం లేకుండా నేరుగా పత్తిని ప్రభుత్వమే కొనేలా చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు.
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