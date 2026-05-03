ధాన్యం కొనుగోళ్లలో జాప్యంపై రోడ్డెక్కిన రైతన్నలు - ఆకాల వర్షాలకు పంట తడిసి నష్టపోతున్నామని ఆవేదన
ధాన్యం కొనుగోళ్లలో జాప్యాన్ని నిరసిస్తూ రోడ్డెక్కిన రైతులు - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల అన్నదాతల నిరసన - రోజులవుతున్నా తూకాలకు నోచుకోని రోడ్లపై ధాన్యం - ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి
Published : May 3, 2026 at 10:36 PM IST
Farmer Protest Over Paddy Procurement Delay : ఆరుగాలం కష్టపడి పంట పండిస్తే కొనుగోళ్లలో జాప్యం రైతులు పాలిట శాపంగా మారుతోంది. చేతికొచ్చిన పంటను ఎండబెట్టేందుకు రోడ్లు, కొనుగోలు కేంద్రాల్లో పోస్తే వర్షాలకు కొట్టుకుపోయాయని ఆవేదన చెందుతున్నారు. కష్టాల కోర్చి కొనుగోలుకు సిద్దం చేస్తే తేమ, తాలు పేరిట రైతుల కష్టాన్ని నిండా దోచేస్తున్నారు. దోపిడీని అరికట్టి పంట కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
ధాన్యం కొనుగోళ్ల జాప్యాన్ని నిరసిస్తూ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు కేంద్రాల వద్ద ధాన్యం కొనుగోళ్ల జాప్యాన్ని నిరసిస్తూ రైతులు రోడ్డెక్కారు. విత్తు వేసింది మొదలు పంట చేతికొచ్చే వరకు అడుగడుగునా కష్టాలే ఎదురవుతున్నాయని కన్నీరు పెడుతున్నారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో జాప్యం గన్నీ సంచుల కొరతపై నిర్మల్ జిల్లా మామడ మండలం కొత్తూరులో రైతులు నిరసన చేపట్టారు. తేమ, తాలు పేరుతో మిల్లర్లు రైతులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని పొన్కల్, కమల్ కోట్ రహదారిపై రాస్తారోకో నిర్వహించారు. తమ గోడును ప్రభుత్వం పట్టించుకుని త్వరగతిన ధాన్యం కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. దొడ్డు, సన్న వడ్లను తరుగు లేకుండా కొనుగోలు చేయాలని కోరుతున్నారు.
రైతుల ధర్నాతో పొన్కల్, కమల్ కోట్ రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడింది. పోలీసులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ రైతులు వెనక్కి తగ్గలేదు. జిల్లా అదనపు కలెక్టర్, ఆర్డీవో వచ్చి రోడ్లపై ఆరబెట్టిన వరి ధాన్యాన్ని పరిశీలించారు. వీలైనంత తొందరగా వడ్లు కొనుగోలు చేస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో రైతులు ఆందోళన విరమించారు . వికారాబాద్ జిల్లా బొంరాస్ పేట మండలం మెట్లకుంట గ్రామ రైతు వేదిక వద్ద రైతులు నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. నెల రోజులుగా వడ్లు కొనుగోలు చేయకపోవడంతో అకాల వర్షాలకు పంట తడిసి నష్టపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.
"మేం వడ్లు తెచ్చి 15 రోజులు అయింది. మొన్నటి నుంచి బస్తాలు ఇవ్వమంటే ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఒక్క సారిగా వచ్చిన వానకు వడ్లు తడిచిముద్దయ్యాయి. పంట పోసి 15 రోజులైంది. మమ్మల్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం. ప్రభుత్వం వరి కొనుగోళ్ల ప్రక్రియలో వేగం పెంచాలని కోరుతున్నాం. కొనుగోళ్లలో జాప్యం జరగడం వల్ల ధాన్యం వర్షాలకు తడుస్తున్నాయి"- రైతులు
హుస్నాబాద్లో అకాల వర్షానికి తడిచిన పంట : సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్లో కురిసిన అకాల వర్షానికి మార్కెట్ యార్డులో ఆరబోసిన వరి, మొక్కజొన్న పంట తడిసిపోయింది. టార్పాలిన్ కవర్లు కప్పేలోపే వర్షం జోరందుకుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మొక్కజొన్న, వరి ధాన్యం తీసుకువచ్చి 15 రోజులు గడిచినా అధికారులు కొనుగోలు చేయకోపోవడంతోనే తడిసిపోయాయని ఆరోపిస్తూ ఆందోళనకు దిగారు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని కర్షకులు కోరుతున్నారు. వెంటనే కొనుగోళ్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని కోరుతున్నారు. సన్నవడ్లు, దొడ్డు వడ్లు తరుగు లేకుండా కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ చేపట్టాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ధాన్యం సేకరణలో జాప్యం జరుగుతుంటే ప్రభుత్వానికి చీమకుట్టినట్లైనా లేదని బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. రైతులు ఇబ్బందులు పడుతుంటే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోందని ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికైనా అన్నదాత గోడు ఆలకించి ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
