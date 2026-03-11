'యాప్ ద్వారా యూరియా బుకింగ్ కష్టంగా మారింది - పాత పద్ధతిలోనే సరఫరా చేయండి సారూ'
యూరియా కొరతతో అల్లాడిపోతున్న రైతులు - యాప్ బుకింగ్ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసేలోపే స్టాక్ ఉండటం లేదని రైతుల గగ్గోలు - ఫర్టిలైజర్ యాప్ రద్దు చేయాలని సాగుదారుల డిమాండ్
Published : March 11, 2026 at 7:31 AM IST
Urea Booking App Issue Telangana : ఆరుగాలం శ్రమించి పంట పండించే రైతులకు అడుగడుగునా కష్టాలే ఎదురవుతున్నాయి. నకిలీ విత్తనాలతో కొన్నాళ్లు వర్షాలు లేక పంటలు ఎండిపోయి మరి కొన్నాళ్లుగా కర్షకులు నష్టపోతుండగా తాజాగా యూరియా కొరతతో అల్లాడిపోతున్నారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వరి చివరి దశలో ఉండగా ఎరువుల కోసం తిప్పలు తప్పడం లేదు. యాప్ ద్వారా బుకింగ్ కష్టంగా మారిందని పాత పద్ధతిలోనే సరఫరా చేయాలని అన్నదాతలు వేడుకుంటున్నారు.
సాంకేతిక లోపాలతో నష్టపోతున్న రైతన్నలు : సాగు చేసిన పంటలు ఏపుగా పెరిగి అధిక దిగుబడులు వచ్చేందుకు ఎరువులు అవసరం ఎంతో ఉంది. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో యాసంగి పంటలు చివరి దశలో యూరియా కోసం రైతులు పంపిణీ కేంద్రాల వద్ద మొబైల్ ఫోన్లు పట్టుకుని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. యాప్లో వివరాలు నిక్షిప్తం చేసుకుంటున్న నిమిషాల వ్యవధిలోనే నిల్వలు అయిపోతున్నాయి. వరి పొట్ట దశలో యూరియా కోసం అన్నదాతల అవస్థలు వర్ణణాతీతంగా మారాయి. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో 13 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు చేశారు. ప్రభుత్వం యాప్ ద్వారా యూరియా సరఫరాలో పారదర్శకతను పెంచాలని చూస్తున్నప్పటికీ సాంకేతిక లోపాలతో నష్టపోతున్నందున ఈ విధానం రద్దు చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
నిమిషాల వ్యవధిలోనే స్టాకు అయిపోవడం : ఫెర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్లో బుక్ చేస్తే తప్ప యూరియా తీసుకునే వెసులుబాటు లేకపోవడంతో సాగుదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. యాప్లో రైతులు నమోదు చేసే సమయంలో యూరియా నిల్వలు చూపకపోవడం నిమిషాల వ్యవధిలోనే స్టాకు అయిపోవడం తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. యాప్ వినియోగించడం తెలియక చాలామంది రైతులు యూరియా సకాలంలో అందడం లేదని వాపోతున్నారు.
"ఈ యాప్ నలుగైదుసార్లు బుకింగ్ అని చూపిస్తుంది తప్ప పని పూర్తికావడం లేదు. దీని వల్ల మా రైతులందరికీ చాలా ఇబ్బందవుతుంది. నాలుగు సార్లు ఇక్కడికి వచ్చాను వీటిలో ఒక్కసారి నమోదు ప్రక్రియ పూర్తయింది. బుకింగ్ చేద్దామనుకునేలోపే క్యాన్సల్ వస్తుంది. అనేక మందికి దీనిని ఎలా బుక్ చేసుకోవాలనే విషయంపైనా అవగాహన లేదు. వీటిని దృష్టిలో ఉంచి ఈ యాప్ను రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము. " - రైతులు
ఓటీపీలు రాక యూరియా దొరకని దుస్థితి : యూరియా అక్రమ అమ్మకాల కట్టడికి ప్రభుత్వం తెచ్చిన ఫర్టిలైజర్ యాప్ కర్షకులకు గుదిబండగా మారింది. కొన్నిసార్లు ఆన్లైన్ వివరాలు నమోదు అయినప్పటికీ కొందరికి ఓటీపీలు రాక యూరియా తీసుకోలేని దుస్థితి నెలకొంది.
లోపాలు సవరించి : ఇటీవల ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక సన్నాహక సమావేశంలోనూ ప్రజాప్రతినిధులు తమ నియోజకవర్గాల్లో నెలకొన్న యూరియా సమస్యను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై స్పందించిన శాసనమండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి లోపాలు సవరించి రైతులందరికీ యూరియా అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
"ఈ యాప్లో బుక్ చేసుకుంటే రైతులకు సంబంధించిన జిల్లా గ్రామం తదితర వివరాలు వస్తాయి. ఒక్కో రైతు రెండు మూడు బస్తాలను తీసుకువెళతారు. అయితే మనకు యారియా అందే ధరకంటే ట్రాన్స్పోర్టుకు అధిక ఖర్చు అవుతుంది. అందుకనే దీనిని నియోజక వర్గానికి కుదించాం. అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తే తప్పనిసరిగా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి." - గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, శాసనమండలి ఛైర్మన్
రానున్న వర్షకాలం సీజన్లోనైనా : యాసంగి సీజన్లో కేవలం వరి సాగు మినహా మిగిలిన పంటలకు యూరియా నిల్వలు ఇంచుమించుగా సరిపోయాయి. రానున్న వర్షకాలం సీజన్లో వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న పంటల అధిక విస్తీర్ణంలో సాగు చేయనున్న దృష్ట్యా వ్యవసాయ శాఖ యూరియా కొరత రాకుండా చూడాలని రైతులు కోరుతున్నారు.