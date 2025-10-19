ETV Bharat / state

కిలో నిమ్మకాయలు రూ.20 - బస్తాకు రూ.50 : 'ఇలాగే ఉంటే చెట్ల నరికివేతే శరణ్యం'

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పండే నిమ్మపంటలో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోనే 90 శాతం సాగు - గతేడాది కిలో రూ. 100-200 పలికిన నిమ్మకాయల ధర - ప్రస్తుతం రూ. 20 పలకడంతో అన్నదాతల ఆశలు గల్లంతు

Leamon Price Fallout In Telangana
Leamon Price Fallout In Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 4:10 PM IST

Leamon Price Fallout In Telangana : నిమ్మ ధర నేల చూపులు చూస్తోంది. ఏడాదిన్నర పాటు రైతుల ఆశలకు అనుగుణంగా ఉన్న ధర​ ప్రస్తుతం దారుణంగా పడిపోయింది. ఒక్కసారిగా ధర తగ్గడంతో కర్షకులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. అన్ని పంటల్లాగే నిమ్మకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంతో పాటు వ్యాపారుల గుత్తాధిపత్యాన్ని నియంత్రించాలని కోరుతున్నారు. గతేడాది ఇదే సమయంలో కిలో రూ.100 నుంచి రూ.200 పలికిన ధర ఇప్పుడు రూ.20 కంటే తక్కువగా పలకడం రైతులను కలవరపరుస్తోంది.

సుమారు 35 వేల ఎకరాల్లో సాగు : రాష్ట్రంలో పండే 90 శాతం నిమ్మ ఒక్క ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోనే సాగవుతోంది. ఇక్కడి నుంచే దిల్లీ, కర్ణాటక, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గ‌ఢ్‌ రాష్ట్రాలకు నిమ్మ ఎగుమతి జరుగుతుంది. ఒక్కసారిగా ధరలు పడిపోవడంతో రైతుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో సుమారు 35 వేల ఎకరాల్లో నిమ్మ సాగు చేస్తూ రూ.లక్షల్లో ఖర్చు చేసిన అన్నదాతల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఒక బస్తా కాయలు రూ.50 నుంచి రూ.100 ఉండగా, పచ్చివి రూ.100 నుంచి రూ.200లకు మించి పలకడం లేదు. కూలీలు, ఆటో కిరాయిలు కూడా రావడం లేదని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

నిమ్మ సాగులో మొదటి స్థానం : నకిరేకల్ నియోజకవర్గం నిమ్మ సాగులో మొదటి స్థానంలో ఉంది. నకిరేకల్‌, చిట్యాల, కట్టంగూర్, నార్కట్‌ప‌ల్లి, కేతేపల్లి మండలాలతో పాటు పక్కన ఉన్న శాలిగౌరారం మండలంలోనూ వేల ఎకరాల్లో నిమ్మ సాగవుతోంది. నకిరేకల్‌లోని నిమ్మ మార్కెట్‌కు ఆయా గ్రామాల రైతులు నిమ్మకాయలు తరలిస్తుంటారు. బస్తా నిమ్మకాయలు అక్కడికి తరలించడానికి రూ.100 ఖర్చవుతుండగా, ధర మాత్రం రూ.200లకు మించడం లేదని రైతులు చెబుతున్నారు.

కిలో నిమ్మకాయలు రూ.20 - గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని వేడుకుంటున్న అన్నదాతలు (ETV)

"నిమ్మ పంటకు ఇగురు, గజ్జి, నల్లికి సంబంధించిన అనేక మందులు వినియోగించాల్సి వస్తోంది. దీంతో నిమ్మ పంటపై పెట్టుబడి ఖర్చు బాగా పెరిగింది. ఒక లీటరు మందు రూ.3000 వరకు ఉంటుంది. 100 నిమ్మ చెట్లు సాగు చేస్తే రూ.2 లక్షల వరకు పెట్టుబడి అవుతుంది. దీనితో పాటు కూలీల ఖర్చులు కూడా ఎక్కువగానే అయ్యాయి. పైగా దళారుల వ్యవస్థ కూడా ఎక్కువగానే ఉంది. ఇదే రేట్లు కొనసాగితే నిమ్మ సాగు మొత్తాన్ని తీసెయ్యాల్సి వస్తుంది." - రైతులు

గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలి : గతేడాది ఇదే సమయంలో బస్తా ధర రూ.1200 నుంచి రూ.2 వేల వరకు పలికిందని రైతులు అంటున్నారు. గత రెండు నెలలుగా క్రమంగా నిమ్మ ధరలు పడిపోతున్నాయని వాపోతున్నారు. అన్ని పంటల్లాగే నిమ్మకు కూడా గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని కోరుతున్నారు.

నిమ్మ చెట్లు నరికి వేయాల్సిన పరిస్థితి : 'నిమ్మపంట కోసం పిల్లవాడ్ని కాపాడినట్టు కాపాడుకున్నాం. పంట కూడా బాగా పండింది' అని రైతులు అంటున్నారు. అయినా ధర లేకపోవడంతో దిక్కు తోచని స్థితిలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇవే రేట్లు కొనసాగితే నిమ్మ చెట్లు నరికి వేయాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయని వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు.

